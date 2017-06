Exigen ampliar uso medicinal de mariguana

La organización México Unido Contra la Delincuencia destaca que se debe utilizar para todas las enfermedades que sean posibles

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Tras la publicación, el pasado 19 de junio, de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que legaliza la utilización de la mariguana para fines medicinales, Víctor Gutiérrez, oficial del Programa Política de Drogas de la Organización México Unido Contra la Delincuencia, destacó que las autoridades deben ampliar su uso a diversos padecimientos.

“Para que exista una tutela efectiva del derecho a la salud, la mariguana medicinal debe ser permitida y regularse para todos los usos medicinales, para todos los padecimientos, para tratar todas las enfermedades que sean posibles. Estaría bien que si te duele la cabeza pudieras elegir entre tomar aspirina, paracetamol o algún medicamento derivado de la mariguana. Estaría fabuloso que tuvieras una amplia gama de posibilidades con los beneficios que esto conlleva”.

Roberto Gil Zuarth, senador del Partido Acción Nacional, quien presentó la iniciativa de Ley para el Control de la Cannabis, afirmó que el cultivo de la mariguana debe regularse de forma que se restrinja y dirija exclusivamente a la producción de medicamentos. “Podemos no estar de acuerdo con ese limitado alcance, pero fue el acuerdo que se consiguió para avanzar en la regulación del tema”.

El legislador acentuó que el Gobierno federal tiene un reto importante para regular un nuevo mercado de medicamentos basados en derivados de la mariguana. “Tendrá que establecer las pautas terapéuticas, concentraciones, así como tomar medidas para evitar el surgimiento de medicamentos patito, milagro o similares”.

Para José Carlos Cervantes, promotor del Observatorio de Cannabis, no hay que ver esta oportunidad sólo a nivel farmacéutico, pues en su opinión los pacientes no pueden esperar. “Se tiene que autorizar ya el uso compasivo de los aceites puros de la planta y el autocultivo para que quienes no tienen dinero puedan producirla por ellos mismos”.

El profesor de Medicina Paliativa y del Dolor del Hospital General de Occidente, Guillermo Aréchiga, aseguró que la cannabis no es “una varita mágica” que solucione todos los problemas de salud, sin embargo, acentuó que en el área en la que trabaja ayuda a reducir el dolor neuropático, sirve como ansiolítico y, en algunos casos, como tranquilizador y estimulante del apetito en los enfermos en estado terminal.

El especialista señaló que a principios de junio se llevó a cabo en la ciudad el Congreso Latinoamericano de Cannabis Medicinal, en el que un doctor de origen israelí compartió que en ese país la mariguana ofrece buenos resultados en pacientes con efectos adversos por quimioterapias, fibromialgia, dolor por cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple y trastornos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).