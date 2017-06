Presentan propuesta para crear fideicomiso para víctimas de accidentes

Organizaciones y empresas de seguros llevaron la iniciativa a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- Como parte de las mesas de trabajo entre autoridades de Movilidad, organizaciones ciudadanas y empresas de seguros, se informó que éstas ya presentaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) la propuesta para crear un fideicomiso para la atención de víctimas de accidentes viales cuando no exista responsable del pago de los daños; corresponderá a dicho organismo determinar si se autoriza su conformación.

"Eso lo tiene que definir y autorizar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estamos en pláticas con ellos, ya estamos viendo cómo puede implementarse. Está previsto en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, pero ahí dependemos de un regulador", informó Luis Álvarez, director de Daños de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El fideicomiso se crearía con aportaciones de las compañías de seguro y es exclusivamente para los casos de, por ejemplo, cuando atropellan a una persona y no hay evidencias de los responsables, ni a través de cámaras o testigos, "si no se estaría promoviendo el que nadie compre seguros al fin que el fideicomiso pagaría ¿no?, así no funcionan los esquemas en los países donde está implementado", indicó el entrevistado.

Si hay un responsable del percance que huyó, pero se tienen datos del vehículo o placas, la autoridad deberá buscarlo para que afronte los daños causados.

Por su parte, Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, mencionó que han solicitado al sector asegurador la creación del fideicomiso para atender a las víctimas viales que no tienen cobertura, y se quedan abandonadas ante un percance.

"(Cubriría) la ambulancia, las primeras atenciones médicas, vamos a ver un paquete para que todo eso se cubra"; sería el primer estado que tendría un fideicomiso de este tipo, dijo.

Espera que en la próxima reunión se defina el monto de las aportaciones para el fideicomiso.

Las compañías de seguros impulsarán la adquisición de la póliza de responsabilidad civil, agregó Luis Álvarez.

En las mesas de trabajo, entre los planteamientos no se prevé una "cacería", un operativo específico contra quienes carecen del seguro. Se revisaría previa falta de cualquier otro incumplimiento a las normas de movilidad, que se cuente con la póliza conforme marca la ley.

Las aseguradoras preparan la campaña para promocionar las pólizas de seguro, para que los automovilistas contraten al menos la de daños a terceros que obliga la ley en Jalisco, las cuales, consideró, se pueden conseguir a precios accesibles que rondan los mil pesos, dependiendo de la empresa.

En Jalisco sólo 30% de los alrededor de tres millones de vehículos que se tiene registrados, cuentan con seguro.

Es importante que la gente sea consciente de la contratación de la póliza, ya que ante un siniestro vial no contar con ésta puede llevar a una persona hasta la banca rota, finalizó el coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA