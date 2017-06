Fiscalía afirma que intervención de comunicaciones baja secuestros

Permitió la desarticulación de 60 bandas de secuestradores entre 2014 y el primer semestre de 2017

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- La intervención de comunicaciones por parte de la Fiscalía General del Estado permitió la desarticulación de 60 bandas de secuestradores entre 2014 y el primer semestre de 2017. El titular de esta dependencia, Eduardo Almaguer, afirmó que han detenido a más de 100 secuestradores y han rescatado a 98% de las víctimas de este delito.

De acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras en 2013 se registraron en la Entidad 69 casos de secuestro, en 2014 la cifra bajó a 22, en 2015 a 20 y en 2016 a 15. En el primer cuatrimestre de este año se reportaron cuatro casos.

Luego de que el diario The New York Times publicó que en México se espía a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas —hecho que el Gobierno federal negó— a través de un malware provisto por una firma israelí, Almaguer aseguró que en Jalisco no hay ningún tipo de espionaje y destacó que hasta el momento no cuentan con denuncias ni señalamientos formales de particulares, luchadores sociales o medios de comunicación.

“Aquí en Jalisco todos los instrumentos de investigación que se tienen del área de inteligencia son utilizados siempre bajo los protocolos que marca la ley y también bajo la autorización en este caso de un juez de control, o en el sistema anterior bajo el sistema de un juez de cualquier juzgado”.

El funcionario explicó que el Gobierno estatal cuenta con un conjunto de instrumentos operativos, tácticos y de información cuya adquisición fue aprobada en 2014 por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En julio de 2015 se dio a conocer que en 2014 el Gobierno de Jalisco adquirió el software “Galileo”, capaz de infectar computadoras y teléfonos celulares de cualquier persona y robar su información. La Sepaf aceptó que se firmó un contrato con la empresa “Sym Servicios Integrales” para el arrendamiento de equipo de transporte, tecnológico y de inteligencia por 263 millones de pesos.