Sin elecciones, cuestan consejeros y sus equipos 25.6 millones al año

Aunque el IEPC presume medidas de austeridad y reducción de salarios, sus consejeros son de los más caros en el país

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- A pesar de las medidas de austeridad que presume el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), los consejeros y el presidente mantienen sueldos que los ubican entre los Estados con salarios más altos.

El consejero presidente Guillermo Alcaraz Cross tiene un sueldo bruto mensual de 151 mil pesos, en tanto que los otros cinco consejeros perciben 139 mil pesos, sólo por debajo de sus homólogos de Guerrero, Tamaulipas y Ciudad de México.

Los consejeros de Guerrero son los que más ganan: el presidente percibe 191 mil, mientras que sus compañeros 158 mil.

Aunque el Estado de México tiene casi el doble de los electores de Jalisco (11.3 millones y 5.7 millones, respectivamente), allá los salarios son más bajos y van de los 106 mil a los 124 mil pesos para consejeros y titular, respectivamente.

Desde 2011, el Instituto Electoral de Jalisco ha aprobado aumentos salariales, pero después dio reversa por las críticas. El último intento fue en 2015, cuando el sueldo del presidente alcanzó los 187 mil pesos, por encima del sueldo del gobernador, y finalmente quedó en 151 mil.

Guillermo Amado Alcaraz Cross, presidente del IEPC, subraya que ya no han aprobado aumentos, “pero sí necesitamos una estructura profesional, y eso significa que tampoco podemos seguir en una constante baja salarial”.

Al año, el sueldo de los integrantes del Consejo General representa un gasto anual de 11.8 millones de pesos, al cual se suman otras percepciones como seguro de vida, ayuda para despensa y pasajes, entre otros, lo que da un total de 16. 5 millones.

Sin embargo, de los 134 millones de pesos que tiene presupuestado el Instituto para este año, alrededor de dos de cada 10 pesos se destinará para el pago de nómina de los consejeros, sus asesores y asistentes. La bolsa anual para cubrir estas percepciones es de 25.6 millones de pesos.

Todos los consejeros también tienen la posibilidad de hacer uso de los más de 800 mil pesos etiquetados para pasajes aéreos, ya sea nacionales o internacionales, más de 150 mil pesos para viajes terrestres y más de un millón de pesos para viáticos.

Pese al elevado costo que representan los consejeros, en la página del Instituto no se reporta el trabajo que realizan, pues su agenda diaria no es pública, como si sucede en otros organismos del país, como el Estado de México.

Percepciones mensuales brutas

151,750 para el presidente

Guillermo Alcaraz Cross

139 mil 868 para cada uno de los consejeros

María Virginia Gutiérrez Villalvazo

Sayani Mozka Estrada

Mario Alberto Ramos González

Beatriz Rangel Juárez

Cecilia Ruvalcaba Corral

Apoyo: Los consejeros tienen un asesor y un asiste personal. El presidente cuenta con dos asesores, un asistente de presidencia y un asistente personal.

"NO TENEMOS HORARIO"

Ya que la agenda de los consejeros no es pública, este medio los consultó para conocer su productividad. El pasado lunes, el consejero Mario Alberto Ramos González sostuvo dos reuniones de trabajo: con su equipo y la unidad de género, y atendió dos entrevistas.

Debido a que forma parte de la Comisión de Participación Ciudadana, informó que ese día verificaría con su equipo el avance de la capacitación de los funcionarios de casillas para la consulta popular de la ciclovía de Marcelino García Barragán a desarrollarse el próximo mes, “vamos a instalar 81 casillas, estamos capacitando a 300 secretarios”.

Y añade: “El horario de oficina es de 9 a 3… pero no tenemos horario, nos reunimos en las tardes, en la mañana. No tenemos horario definido, aunque regularmente el trabajo con las áreas, con las direcciones, se realice en este horario (de oficina). En diversas ocasiones nos podemos citar a otra hora”.

Informó que este miércoles sostendría una reunión de la comisión; sin embargo, no tenía la agenda de la semana para darla a conocer.

Es profesor de tiempo completo en la UdeG, aunque se encuentra de licencia, “mantengo una clase de manera honorífica, sin cobrarla, y una vez que deje el cargo retomaré mi actividad de profesor”.

Reuniones… ¡vía telefónica!

La consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez explica que el pasado lunes sostuvo reuniones preparatorias, ya que el miércoles sesionaría la Comisión de Participación Ciudadana para analizar el avance de la consulta de la ciclovía en mención, y de otras solicitudes que se han presentado en el Instituto, como son la revocación de mandato.

Reconoció que algunos de las reuniones fueron vía telefónica, por la agenda de los distintos consejeros, “(estoy) coordinándome con la secretaría técnica de las comisiones, con mi (equipo). Vamos a trabajar otras entrevistas, y en general es lo de hoy”.

Acentuó que la semana pasada estuvo en Mazatlán en un encuentro de consejeros, sobre el tema “Cómo construir una democracia paritaria”, en donde le tocó preparar una ponencia.

Y defendió que parte del trabajo de los consejeros es lograr concretar proyectos y negociar con el resto de sus compañeros para que acepten las propuestas, “aparentemente en un día de trabajo no se puede reflejar, porque no es un trabajo de fábrica, no tienes un desempeño que se pueda medir en productos… esto tiene otra naturaleza”.

Subrayó que en la actual gestión se creó la Comisión de Igualdad de Género.

Aumentará nómina por el proceso 2018

Uno de los principales problemas presupuestales del IEPC es el Capítulo de Servicios Personales, dirigido al pago de nómina, al cual se le destinan 98.6 millones (de los 134 millones de todo el Instituto).

El presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross aseguró que el pago a nómina se redujo en alrededor de 13%, tras el recorte que se realizó el año pasado, al pasar de 170 a 142 trabajadores, “hemos hecho la tarea en ese sentido”.

Sin embargo, debido a que en septiembre próximo inicia el proceso electoral 2017-2018, a partir de mediados de diciembre se contratará a más personal, “se necesitan consejos distritales y municipales. Es inevitable”.

Para este proceso se requieren más de 160 personas en los distritos, sumados a las estructuras municipales, quienes tendrán un sueldo de entre 10 mil y 20 mil pesos, que representarán un gasto de 10.1 millones.

Destacó que desde 2016 han logrado reducir el gasto corriente. “Hemos sido muy cuidadosos en esa parte, somos muy austeros… está garantizado”.

Proponen equilibrar salarios

Tras la reforma electoral aprobada en días pasados, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Ismael del Toro, refirió que se deberá continuar con la agenda de austeridad del gasto en la materia. Por eso informó que se podría trabajar en un tabulador para equilibrar los salarios de los funcionarios de los organismos electorales, “hay complementos, acciones que ya ha tenido el Estado y que podrían servir para regular el costo de estas instituciones”.

Para el diputado independiente, Pedro Kumamoto, el Instituto tiene algunos rubros donde sobran los recursos, como son los privilegios a los partidos; sin embargo, consideró que hay otros que reciben presupuestos muy limitados, como el de Participación ciudadana, cuando lo importante es acercarse a la sociedad y más austeridad.

El coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras, reconoció que hay temas pendientes en materia electoral, para conocer hasta dónde es “positivo, congruente, legal, la desaparición total (del Instituto) o la disminución de esos recursos”.

El coordinador de los panistas, Miguel Ángel Monraz, comentó que se debe revisar si los recursos que tienen las instituciones electorales son justo lo que necesitan o resultan excesivos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Preocupante desembolso en las campañas electorales

Jesús Ibarra Cárdenas (académico del ITESO)

Además del gasto de las instituciones electorales, otro de los temas que más debe preocupar en Jalisco es el de las campañas políticas, destacó el académico. El problema radica no solo en el dinero que se les da vía financiamiento público, sino principalmente porque ese presupuesto no les alcanza y éstos recurren a financiamiento privado, que en muchas ocasiones es ilegal, “El tema que se tendría que atender es: cómo bajar el costo de las campañas políticas; segundo, cómo hacer para que los candidatos tengan derecho a un financiamiento público mínimo para su campaña”.

Otro de los temas, enfatizó, es la rendición de cuentas, “la fiscalización, para que sea efectiva, tiene que ver con que ahora todo el gasto de partidos y de campañas esté concentrado en la autoridad electoral, que el instituto traiga la chequera”.

Abundó que actualmente las campañas son onerosas por el enorme gasto en imagen, así como organización y movilización de votantes el día de la jornada.

Sesionan comisiones en tiempo récord

Entre el 27 de enero de 2016 y el 12 de junio pasado, los consejeros electorales han sostenido 114 sesiones de comisiones para tratar temas diversos. Pero algunas de esas reuniones se desarrollan en tiempo récord.

Este año, por ejemplo, en la primera sesión (11 de enero) participaron las consejeras Virginia Gutiérrez y Cecilia Ruvalcaba. La sesión duró 23 minutos. Según el registro interno de dicha reunión, la Comisión de Transparencia inició a las 14:00 horas y sólo se discutió el seguimiento al acuerdo de la implementación del programa de comisiones abiertas y “puntos varios”. Antes de las 14:30 concluyeron la cita.

La sesión más reciente (12 de junio) inició a las 11:10 horas y 20 minutos después, “en virtud de no existir asuntos a tratar”, la consejera Beatriz Rangel agradeció la asistencia. En esa ocasión, la Comisión de Quejas y Denuncias se reunió para discutir una denuncia presentada por el PRI contra los alcaldes Enrique Alfaro y Pablo Lemus, por presuntamente aplicar los recursos públicos de manera parcial. La Comisión declaró como inexistentes ambos señalamientos.

El 28 de febrero, tres comisiones sesionaron: Participación Ciudadana, Igualdad de Género y Quejas y Denuncias. La segunda inició a las 12:49 horas y, tras discutir la agenda de trabajo para el 2017 y la titular de la Unidad de Igualdad de Género rindiera cuentas sobre “diversas actividades realizadas”, la sesión concluyó 31 minutos después.

La siguiente sesión inició a las 13:44 y duró sólo cuatro minutos.

La cita en la que se aprobó la consulta ciudadana para la ciclovía de Marcelino García Barragán sucedió el 15 de marzo. El diálogo inició a las 12:14 horas y terminó a las 14:00, luego de un debate.

En 2016 se realizaron 78 sesiones de comisiones y en lo que va del año suman 36.

CLAVES

Comparativo

Gasto Aunque el padrón electoral del Estado de Jalisco no ha tenido una variación importante en los últimos años, el gasto electoral se ha disparado. Entre los años 1997-2007 se destinaron mil 213 millones de pesos para la operación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral y el financiamiento público que se destina a los partidos políticos. Sin embargo, entre el periodo 2008-2017 subió a los 4,731 millones de pesos. Ahora presumen la reducción a los partidos.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del costo del sistema electoral de Jalisco?

Participa en Twitter en el debate del día @informador