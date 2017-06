La Sepaf defiende contrato con empresa de fotomultas

Mauricio Gudiño, subsecretario de administración de la Sepaf, asegura que no hay ninguna irregularidad en el contrato con Autotraffic

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- El contrato con Autotraffic para la operación de las fotomultas es el adecuado, y cumple con el propósito de salvar vidas y evitar accidentes viales, aseguró el subsecretario de administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Mauricio Gudiño Coronado.

"No hay ninguna irregularidad en el contrato, esta fue una licitación nacional", mencionó el funcionario de la Sepaf y ex secretario de Movilidad del estado. "Me parece un buen contrato que está salvando vidas y evitado bastantes accidentes".

Este lunes, los diputados Alejandro Hermosillo y Augusto Valencia, de Movimiento Ciudadano, denunciaron malos manejos en la concesión de Autotraffic. Señalaron que la empresa recibe 40 por ciento de las multas levantadas, y un aumento en el número de multas por año hasta llegar a las 85 mil al mes.

De acuerdo a datos del gobierno estatal, éste le paga en promedio 10 millones de pesos al mes a la empresa Autotraffic, es decir, en 2017 se pagarán alrededor de 120 millones de pesos por operar el sistema de fotomultas. Ese dinero podría utilizarse en programas sociales, señalaron los diputados en su momento.

Gudiño aseguró que el contrato con Autotraffic permitirá al gobierno tener la propiedad de las cámaras y radares instalados para noviembre de 2018, por lo que la operación de las fotomultas será más barata para el próximo gobierno.

Además, insistió en que se han cambiado los términos de contratación con la empresa encargada del sistema de fotomultas. "Antes se pagaba una cantidad fija mensual, ahora estamos pagando con las multas pagadas".

En todo caso, el gobierno del estado debe pagar un 40 por ciento de cada multa pagada a Autotraffic.

EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS