Descuentan más de 5 millones a los afectados por la Línea 3

El Ayuntamiento de Guadalajara beneficia este año a 993 propietarios de fincas o comerciantes, pero la cifra crecerá a 6 mil 799

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- De acuerdo con información publicada en su portal de transparencia, entre 2016 y lo que va de 2017, el Ayuntamiento de Guadalajara ha beneficiado a mil 200 cuentas de negocios y viviendas afectadas por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, con un monto de cinco millones 125 mil pesos.

En ese lapso, el número de beneficiados por los descuentos pasó de 207 con un monto de un millón 407 mil pesos, el año pasado, a 993 beneficiados con descuentos por tres millones 718 mil pesos.

El antecedente se remonta a junio de 2015, cuando la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado aprobó una solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara para otorgar descuentos por concepto de predial y licencias comerciales, a cerca de 600 contribuyentes afectados por la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

Los beneficiados han sido sobre todo los negocios y fincas que se encuentren en avenida Alcalde, entre Ávila Camacho y Manuel Acuña, y en aquel entonces el monto aprobado podría llegar hasta el 75% de descuento.

Sin embargo, a principios de este año la administración tapatía anunció que aplicaría un descuento del 100% en el pago del predial a los negocios afectados por la construcción de la Línea 3.

Con esta resolución se han visto beneficiados los comercios que se ubican sobre el trazado de Ávila Camacho, Alcalde, 16 de Septiembre y también avenida Revolución. Así como aquellos ubicados dentro del polígono limitado por avenida de los Maestros, Miguel Blanco, Belén y Mariano de la Bárcena. Mientras que los propietarios de las casas habitación afectados han recibido descuentos del 50 por ciento.

Este año, la Tesorería informó que en total serán seis mil 799 los beneficiados, pues creció el polígono de afectación. Además habrá una rebaja del 75% en el pago de las licencias de giro.

Las obras de la Línea 3 del Tren Ligero han ocasionado cierres parciales y totales en la circulación de automotores a lo largo de todo su recorrido. Incluso, el paso peatonal ha sido restringido para dar paso a la maquinaria que levanta columnas que soportarán a la vía férrea.

A inicios de año, la Dirección de Ingresos recordó que los contribuyentes que pagaran el predial durante enero y febrero tendrían un descuento del 10% por pronto pago, mientras que las personas de la tercera edad recibirán rebajas del 50% para aquellos de 60 a 74 años, 60% de 75 a 79 años y de 80% de 80 años y más, mismo que podrá acumularse con el beneficio por pronto pago.

Por su parte los pensionados, jubilados, viudos y personas con discapacidad tendrán sólo un descuento del 50% sin acceder al pronto pago.

Sin embargo, en el portal de Transparencia, el Ayuntamiento de Guadalajara omite publicar información sobre los descuentos y condonaciones de multas e infracciones, con excepciones de los descuentos del impuesto predial por los afectados por la Línea 3.

Por su parte, David Mendoza Pérez, director de Ingresos de Tlaquepaque, detalló que el Ayuntamiento ha exentado del pago del predial y de la licencia de giros y negocios a todos los afectados por la construcción de la Línea 3, “son 280 contribuyentes los que se ven afectados, se les aplicará 100% de descuento de predial y pago de licencias mientras dure la construcción”.

El especialista Benjamín Luquín Robles calificó como positiva la política de descuentos para los afectados por la construcción de la Línea 3, “se les debe aplicar un descuento mientras dure la construcción de la línea”.

GUADALAJARA

Efectos de la Línea 3

Año 2017

Créditos Monto cancelado o condonado Motivo 461 2’208,682 Condonación predial (habitacional) 43 506,829 Condonación predial (uso comercial) 420 125,424 Descuento (formato de licencia) 69 877,461 Descuento (licencias con venta) Total 993 3’718,397

Año 2016

Créditos Monto cancelado o condonado Motivo 6 9,750 Condonación predial (habitacional) 55 974,368 Condonación predial (uso comercial) 119 34,096 Descuento (formato de licencia) 27 389,051 Descuento (licencias con venta) Total 207 1’407,265

Tlajomulco, el que más apoya a morosos

De todos los Ayuntamientos de la zona metropolitana, Tlajomulco es el que más aplica descuentos en multas e infracciones. Entre los años 2016 y 2017, otorgó descuentos por 45 millones 657 mil pesos en 517 infracciones y multas.

La política más recurrente es la condonación de multas, con 466 cuentas beneficiadas por 32 millones 641 mil pesos. Erik Tapia Ibarra, secretario general del Ayuntamiento, señala que las multas se generan por dos cuestiones: por tener un giro sin la autorización municipal, “tienes una tienda de abarrotes, pero no tienes una licencia y te genera una multa”. La segunda cuestión es a través del pago de refrendos, “hasta marzo se puede hacer sin cargo, después empiezan a aplicar multas para el refrendo de la licencia”.

Del total de las multas condonadas, 238 fueron impuestas por Inspección y Vigilancia. El resto por la Dirección de Verificación de Edificación.

En contraste, solo aparece una multa impuesta por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, con una condonación de 201 mil pesos a la constructora Inmobiliaria Villa Muñoz.

En lo que se refiere a la condonación del 100% del monto de las multas, el Ayuntamiento condonó el pago total de 40 multas en los últimos dos años. El funcionario explica que se trata de casos en los que no existió el acto generador de la multa, “por eso se condonan al 100%, porque no se cometió la infracción, porque el hecho generador de la multa tiene algún problema o se encuadró mal”. Un ejemplo: cuando se construye una vivienda puede llegar el inspector y solicitar la licencia de construcción, pero si el albañil o la persona encargada de la obra no la tiene en ese momento, se le da un citatorio y si éste no es atendido, la obra se clausura y se multa por falta de licencia. Si después aparece el dueño o el arquitecto con la licencia entonces desaparece la multa por no tener licencia y pasa a ser una multa por no presentarla.

Además de la condonación de multas, el municipio ha aplicado en lo que va de este año 51 descuentos por 13 millones en infracciones al Código Urbano, Medio Ambiente, a la Ley de Protección Civil, Leyes Fiscales, violaciones al comercio y por la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Cuestionado por el primer lugar que ocupa Tlajomulco en la condonación y descuentos, Tapia responde están justificados en la Ley de Hacienda Municipal de Jalisco.

TLAJOMULCO

Descuentos en infracciones 2017

Mes Monto Infracciones Enero 140,101 10 Febrero 275,772 11 Marzo 7’835,528 12 Abril 77,836 11 Mayo 4’686,737 7 Total 13’015,973 51

Condonaciones en multas

Año Monto Multas 2016 20’554,356 378 2017 12’087,375 88

Exenciones del predial

Entidad Monto Universidad de Guadalajara 312,920 Pensiones del Estado 434,304 DIF Jalisco 207,041

TLAQUEPAQUE

Ocho de cada 10 descuentos, en predial y agua

Entre 2016 y 2017, Tlaquepaque ya aplicó descuentos por 10 millones 405 mil pesos por concepto de predial y arrendamiento de locales de mercados a un total de tres mil 822 usuarios. David Mendoza, director de Ingresos, asegura que los principales descuentos se dan por el pago del predial y agua.Y 99% de los beneficiados son personas físicas.

Aunque el programa de descuentos también aplica para las personas morales, considera que la mayoría de las empresas no se acercan porque están al corriente de sus pagos; sin embargo, para tener mayor precisión, el municipio arrancó este año un programa para requerir a todos los contribuyentes que incumplen con el pago del predial, “seguramente ahí saldrán las empresas rezagadas”.

A partir de este programa se han emitido más de 15 mil requerimientos de pago y la apuesta es continuar con esta política en el segundo semestre del año. A su vez, el Ayuntamiento prepara otro plan para fortalecer la difusión de información sobre las diversas opciones de pago a las que pueden acceder los contribuyentes y contempla llevar a las colonias un módulo itinerante de recaudación.

Para acceder a un descuento, la Dirección de Ingresos recomienda acercarse a las oficinas en Morelos 227, en donde se les proporcionará la información necesaria o en cualquiera de las recaudadoras ubicadas en las delegaciones.

METRÓPOLI

Descuentos en multas y recargos aplicados en 2016 y 2017

Ayuntamiento Monto descontado o condonado Contribuyentes beneficiados Tlajomulco 45’657,705 517 Zapopan 11’829,555 2,009 Tlaquepaque 10’405,406 3,822 Guadalajara* 5’125,662 1,200 Total 73,018,328 7,548

* En Guadalajara se trata de los descuentos en predial y licencias a los afectados por la Línea 3 del Tren Ligero.

Benefician a 187 empresas

De todos los ayuntamientos de la metrópoli, Zapopan es el que más descuentos aplica a empresas: tres millones 487 mil pesos en 2016 y los primeros cuatro meses de este año. Son 187 giros comerciales los que han sido beneficiados con descuentos en el pago de multas y predial.

En el listado aparecen escuelas, universidades, restaurantes, tiendas de conveniencia, bancos, fraccionamientos, clubes deportivos, gasolineras, constructoras y hasta hospitales.

Pero sólo 10 personas morales fueron beneficiadas con el 65% (dos millones 267 mil pesos) de los descuentos en multas.

Luis García Sotelo, tesorero de Zapopan, detalla que los principales descuentos son por multas y recargos. En el caso de las empresas, “generalmente se hacen para los pagos de predial, cuando llegamos a la administración había mucho morosos y hemos tenido que acercarnos para que se pongan al corriente, son adeudos grandes”.

Aclaró que las multas y recargos no se pueden condonar al 100%, “lo máximo en recargos es de 75% y en el caso de las multas, dependiendo del tipo, lo más común es de entre 50% y 70%... en el caso del impuesto predial si hay un pronto pago en los primeros tres meses del año se descuenta el 15%”.

Sobre las personas físicas beneficiadas fueron mil 821 cuentas con descuentos y condonaciones por ocho millones 342 mil pesos entre 2016 y 2017, “ayudamos para que puedan regularizarse”.

Zapopan

Empresas beneficiadas

Año Empresas Monto 2016 144 2’041,864 2017* 43 1’445,279

Personas físicas

Año Empresas Monto 2016 1,298 6’273,591 2017* 523 2’068,818



* Enero-abril de este año.

LA VOZ DEL EXPERTO

Benéfica política

Benjamín Luquín Robles (ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara).

Para el experto, la aplicación de descuentos y condonaciones a los adeudos que arrastran las administraciones municipales es una práctica común y benéfica para las finanzas públicas, pues a través de la recuperación de adeudos los municipios pueden acceder a una mayor cantidad de participaciones federales.

Recuerda que desde la aprobación de la Ley de coordinación fiscal con la Federación, los Estados y municipios dejaron de cobrar algunos impuestos y desde entonces “mientras los Ayuntamientos más recauden tienen acceso a una mayor participación de fondos federales, por lo que hacen toda la labor para cobrar las multas o recargos, es lo que buscan todos los municipios”.

Para incrementar los ingresos sugiere emprender una actualización cartográfica para actualizar la base catastral y que nadie se escape de cumplir con sus obligaciones fiscales.

