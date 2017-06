En dos mercados, la mayoría de locales cerrados y oficinas

Locatarios se quejan por el supuesto abandono: 'Ya deberían ponerlos a trabajar', reclaman

ZAPOPAN, JALISCO (20/JUN/2017).- Evangelina Rodríguez vende ropa en la planta alta del mercado “Lázaro Cárdenas” de Zapopan, pero desde hace tres días nadie le compra. Ella y otras vendedoras esperan clientes que no llegan. “La mayoría de los locales están clausurados, pero no tienen un año, llevan muchísimo tiempo así, ya deberían ponerlos a trabajar. Desde que quitaron la escalera que estaba en el centro la gente no sube, y además no hay rampa, ojalá la nueva administración llene esos locales”, dice con la esperanza que algún día la situación para ellos mejore.

De mil 366 locales que hay en los 14 mercados municipales de los cuales 111 están cerrados; 30 en el “Lázaro Cárdenas”; 22 en Obreros de Cananea, 18 en el Francisco Sarabia; 13 en Atemajac, ocho en La Consti; ocho en el Auditorio; cuatro en el Abastos; tres en La Tuzanía; dos en Fuentes; dos en La Solidaridad y uno en Ciudad Granja, según información brindada vía transparencia.

Además de los locales cerrados, mercados municipales también albergan oficinas gubernamentales en esos espacios, una situación que, se prevé, cambiará con la construcción del Parque Zapopan Central, anunciado ayer por el alcalde Pablo Lemus.

Lenin Ríos, director de Mercados Municipales de Zapopan, puntualizó que en el mercado “Lázaro Cárdenas es donde se puede ver de manera más clara ese tema. “Sobre todo en la parte alta porque tienen cortinas, iniciamos procedimientos administrativos para efecto de que se pudiera tomar alguna decisión sobre revocación de concesiones porque el reglamento establece que un local no puede estar cerrado por un espacio de más de 30 días”.

Según los datos más recientes, Ríos detalló que en el mercado “Lázaro Cárdenas” tienen 27 espacios que están pendientes de identificar a las personas para ver si los pueden regularizar o encontrar otros mecanismos para volver a ocuparlos.

Entre semana, apenas van a dar las 15:00 horas y el mercado Obreros de Cananea sólo tiene dos locales abiertos. Según transparencia, el inmueble tiene 45 oficinas gubernamentales, 22 locales cerrados y 19 espacios en funcionamiento. En marzo de 2016 el Ayuntamiento invirtió 52 mil 286 pesos para acciones como cambio de luminarias, limpieza y pintura en el lugar, pero ni aun así hay más visitantes.

Los sitios no atraen el interés

El principal problema que enfrentan en el mercado Obreros de Cananea es la falta de interesados en los locales, dijo Lenin Ríos, director de Mercados Municipales de Zapopan. “El año pasado hicimos una intervención en la zona que venía acompañada de un compromiso que no se ha cumplido, no de parte nuestro, sino de la Preparatoria 8”.

Ríos puntualizó que quedaron con la escuela que si el municipio hacía un trabajo de rehabilitación ellos iban a abrir otra puerta para que salieran a comer los estudiantes. “Hubo cambios en la administración y cambiaron los directivos, el del acuerdo ya no está ahí, y el nuevo cuestionó que le implicaba mayores costos porque tenía que tener mayor vigilancia. Hemos sido respetuosos, pero queremos que se cumpla, lo que tenemos monitoreado es que no se les impide salir, pero para regresar no pueden hacerlo por allí mismo, sino que tienen que regresar por la puerta principal y eso es un desincentivo para los estudiantes porque su tiempo para tomar alimentos es corto”.

NO HAY PLAN B PARA FINANCIAR INMUEBLE

Construcción del parque Zapopan Central iniciaría en septiembre

Si el proyecto del parque Zapopan Central es aprobado por el pleno del Ayuntamiento, la construcción del núcleo administrativo que albergaría las oficinas que actualmente ocupan espacios en locales de mercados municipales iniciaría en septiembre y duraría 14 meses, señaló el alcalde Pablo Lemus Navarro.

“Vamos a presentar dictamen a la Comisión de Hacienda esta misma semana, posteriormente en el pleno del Ayuntamiento dependerá de los procesos políticos, que desde nuestro muy particular punto de vista deberían de termina el último día de julio”, indicó el presidente municipal sobre el edificio que tendrá 125 ventanillas de servicios al público para trámites del municipio y 21 ventanillas para trámites estatales y federales; que suman 543 trámites.

Para la realización del proyecto, que costará 497 millones de pesos más 43 millones de reubicación de talleres, el cabildo zapopano deberá aprobar la venta de siete predios del municipio; si no se avala no hay plan b para financiarlo. “Los predios serán vendidos a valor del mercado”, señaló Lemus Navarro.

El alcalde indicó que el proyecto posiblemente tenga cambios tras procesos de socialización que se llevarán a cabo. “Son dos consultas, la consulta pública con los vecinos que ya está abierta. Ese proceso de socialización inició hace tres semanas y culminará hasta que cerremos el proyecto ejecutivo. Nosotros queremos iniciar la construcción en septiembre. Habrá cosas que se pueden ir modificando y la consulta para el arbolado iniciará una vez que nos apruebe el pleno del Ayuntamiento”.

FIDEICOMISO

Presidencia municipal

• El alcalde Pablo Lemus señaló que un fideicomiso administrará los recursos para la construcción del parque Zapopan Central por la venta de terrenos e iniciará operaciones con la venta del primero.

• Se prevé que las oficinas del presidente municipal también estén en el parque Zapopan, junto con las de los regidores y el propio cabildo, para que la Presidencia municipal fuera un museo, pero que eso se vería después.

• El alcalde añadió que protegerán colonias aledañas al parque Zapopan Central, como La Tepeyac, Villa Belenes o Seattle, a través de los planes parciales municipales para que no pierdan su vocación barrial.

META DE 2017

Pretenden 90% de regularización de espacios

Lenin Ríos, director de Mercados Municipales de Zapopan, anunció que desde que se ha avanzado en la regularización de los 14 mercados. “Al día de hoy tenemos en forma global el 81% de actualización de nuestro padrón de locatarios, simplemente teníamos gente en los mercados, pero no sabíamos si los que estaban allí eran gente que tenía alguna concesión y si además su situación estaba regulada. Esperamos cerrar este año con un 90 por ciento”.

En los casos donde no han podido identificar a locatarios, Ríos adelantó que están trabajando con el área de sindicatura sobre cómo proceder porque no saben que pueda haber en el interior de los locales y no quieren incurrir en alguna falta si los abren “Aunque tenemos atribuciones para verificar la situación, hay áreas de reglamentos que tienen facultades para romper cerraduras, en ese proceso estamos, que es parte de la regularización”.

Lenin Ríos dijo que eso se debe a que hay muchos vacíos en la ley las cuales buscarán que se discutan en el Ayuntamiento. “Por ejemplo las concesiones están indeterminadas, no hay un plazo para que eventualmente pudieran ser retomadas en otro tipo de situaciones, estamos pidiendo que es necesario que haya una regulación más clara que nos permita poder actuar en estos casos”.

Explicó que algunos de los espacios siguen generando adeudos, por lo que también han contemplado con tesorería de que puedan cobrar sobre embargo administrativo.

ALERTAN DE ESTAFAS POR LUGARES

La Dirección de Mercados Municipales de Zapopan informó que las rentas en los mercados del municipio están entre 30 y 50 pesos al mes por metro cuadrado, por lo que la mayoría, según el tamaño, paga entre 600 y mil pesos al mes. Sin embargo alertó que las concesiones no se venden como tal entre locatarios, sino que se paga un derecho por darte de alta.

“No tengo la cifra exacta, pero no es una cantidad onerosa. Lo que lamentablemente sí se presta es como un mercado negro que es difícil de identificar, porque el reglamento dice que un locatario puede ceder sus derechos, obviamente tendría que ser a título gratuito porque al locatario no le costó más que el derecho de incorporación al locatario, pero no tendría por qué venderlo, sin embargo tenemos conocimiento que al transferir el local hasta ceder los derechos piden una contraprestación que de acuerdo al mercado tiende a ser muy onerosa, lo cual no tendría que ocurrir”, dijo Lenin Ríos, titular de esa Dirección.

ADECUACIONES

Trabajarán en accesibilidad

Lenin Ríos informó que próximamente estarán trabajando en el tema de accesibilidad en mercados que cuentan con más de una planta. “Es una decisión de política pública en todos los mercados es que se establezcan elevadores de carga y pasajeros para que puedan acceder a las segundas plantas. Ya estamos trabajando en el mercado Atemajac. Las inversiones cuando nos reunimos con Obras Públicas, son alrededor de 80 millones. Se trabajará en el Lázaro, Atemajac y Constitución. En La Tuzania, probablemente también allí se considere. Son los prioritarios”.

NUMERALIA

Mil 366 locales hay en 14 mercados municipales de Zapopan.

111 espacios permanecen cerrados, según cifras del Ayuntamiento.

82 locales funcionan como oficinas gubernamentales.