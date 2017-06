Manifestación de ejidatarios genera molestias a viajantes

Usuarios piden que se arregle el conflicto pronto para que no se vean afectados

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUN/2017).- A diferencia de otras ocasiones, la manifestación de El Zapote provocó molestias a los usuarios del aeropuerto, pues el embotellamiento que se generó sobre la carretera a Chapala ocasionó que algunos llegaran retrasados a tomar su vuelo, mientras que otros tantos debieron caminar con su equipaje desde la carretera a Chapala.

Arturo Adame se bajó del taxi con una tremenda valija en la espalda y dos maletas. Gracias a su paso aún no tenía retraso pero sí se vio obligado a caminar cerca de un kilómetro con todo su equipaje a cuestas. "Me gustaría que arreglaran la situación, si deben de pagar y lo adeudan, pues que lo hagan".

Con un poco de retraso y con el sol a plomo, Luis Sandoval también avanzaba deprisa con su sendo equipaje. Llegó en Uber pero el auto lo dejó en la carretera. "Es un relajo y no hay como avisos ni nada. No sé por qué se están manifestando, no estoy en contra, pero tenemos un vuelo y tenemos que llegar a la Ciudad de México, imagínense si lo perdemos".

A una semana de marchas diarias, este lunes incluyeron un plantón temporal dentro del Aeropuerto para presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la firma del convenio con Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para el pago de las 307 hectáreas del ejido sobre las que se construyó la terminal.

"Ya ahorita ya se va a quedar el plantón, nosotros tenemos que seguir tope lo que tope", dijo el presidente del ejido, Nicolás Vega.

Aunque se citó a las 9:00 horas, fue hasta las 10:30 que salió el contingente de unas cien personas. Caminaban sobre el carril de la derecha pero el tumulto fue suficiente para congestionar el tráfico de inmediato. "¡Si ya lo dijo el juez, lo deben de entender, la tierra del ejido la paga SCT!", gritaban en su andar.

Desde hace tres meses trabajaron un convenio con el GAP, a la vista de la SCT y observado por las cúpulas empresariales. Éste contemplaba un pago de tres mil millones de pesos: mil 200 para finiquitar el conflicto por las 307 hectáreas; y el resto, para comprarles 137 hectáreas más que el GAP necesita para construir una segunda pista e instalaciones.

El oficial mayor de SCT, Rodrigo Ramírez Reyes, ya había admitido que la dependencia no cuenta con recursos, por lo que el GAP pagaría dicho monto a cambio de ampliar su concesión. Las cúpulas empresariales ya urgieron a la SCT a solucionar esto pues es necesaria la construcción de la segunda pista por la creciente demanda de vuelos.

Alrededor de las 11:00 horas los marchantes llegaron al ingreso al Aeropuerto pero se detuvieron para descansar una media hora, lo que complicó el tráfico que se prolongó por kilómetros. Sólo los autos que llegaban por el desnivel desde Chapala podían entrar sin contratiempos.

Avanzaron de nuevo hasta el estacionamiento donde se volvieron a detener. Poco después del mediodía llegaron a las salas, que estaban bloqueadas por personal de seguridad que colocó barreras. Los viajantes, molestos por esta acción, no podían salir ni entrar. "¡Somos campesinos, no somos asesinos!", coreaban los del ejido.

Al final los guardias habilitaron un ingreso y las personas pudieron entrar para tomar sus vuelos. Después se montó un plantón temporal con pancartas el cual se retiró a las seis de la tarde. Evangelina Vega, una de las manifestantes, recordó que este martes será igual. "Estaría más fácil que nos pagaran y ya no vamos".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO