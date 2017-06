Denuncian mal manejo de fotomultas

''Lo más absurdo, en cada contrato se propone aumentar el número de infracciones'', señala el diputado Valencia

GUADALAJARA, JALISCO (19/JUN/2017).- Este lunes, los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López y Héctor Hermosillo González, dieron una rueda de prensa para puntualizar el mal manejo que ha habido en torno a las fotomultas, comenzando por el dinero que recibe la empresa contratada, ya que es el 40% del total de multas levantadas.

“Lo que ha recibido Auto-Traffic por parte del Gobierno Estatal es más de lo que destinan a programas sociales, por ejemplo para la superación de la pobreza se destinaron 165 millones de pesos y para seguridad alimentaria sólo 71 millones”, comentó Valencia López.

Según las estimaciones, el Gobierno del Estado da alrededor de 10 millones 225 mil pesos, por mes, a la empresa, por lo que este año le estará pagando alrededor de 122 millones 707 mil pesos.

Además, Valencia López resaltó un dato curioso en el contrato: “Lo más absurdo, en cada contrato se propone aumentar el número de infracciones, es decir, empezaron con 36 mil multas y, para este año, son 85 mil, se supone que si la multa busca desincentivar la conducta, debería ir a la baja”.

También recalcó que la empresa recibe el 40% por multas levantadas, por lo que no se preocupa por enviar la notificación en tiempo y los infractores deben pagar el total, sin el derecho del pago anticipado.

Ante esto, Hermosillo González señaló: “¿Cómo los ciudadanos no van a percibir que este programa tiene toda la intención de afectarlos con este tipo de formas de operar? Además, no lo ven como un programa de prevención de accidentes, sino como uno precautorio y abusivo, porque no encuentran relación en el dinero generado y en las mejores de las calles y los programas sociales”.

Para que el programa tuviera como objetivo reducir los accidentes por exceso de velocidad y las faltas al reglamento, los diputados propusieron: colocar estratégicamente las cámaras, mejorar la señalización, promover la educación vial y “mecanismos para que la gente que incurra en esto, la gente tenga oportunidad de corregir”.

Aseguraron que han creado dos iniciativas, una de ellas es que las cámaras sean colocadas por expertos y la otra es que lo recaudado, que desde 2011 hasta hoy suman mil 205 millones de pesos, “vayan a un fondo de movilidad decidido por académicos y ciudadanos”, dijo Hermosillo González.

Para finalizar, hicieron un exhorto al Gobierno del Estado, para que se abstenga de cualquier mala práctica y transparente el uso de estos recursos.

Los pasados meses de mayo y abril, las fotomultas fueron suspendidas, para que la empresa Auto-Traffic pudiera colocar 100 piezas de señalización vertical de fotoinfracción a un kilómetro y 500 metros de cada uno de los puntos fijos de monitoreo y 100 de señalización vertical de límite de velocidad a 750 y 250 metros. Además de balizar 100 partes con la leyenda “fotoinfracción” y 100 con el límite de velocidad. Durante la “veda” el Gobierno dejó de recibir 30 millones de pesos, según Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas.

EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN