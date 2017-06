Diversos municipios asisten a firma de acuerdo

López Obrador pide no conformarse con la 'amarga' realidad que vive el país

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUN/2017).- Procedentes de Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos, Cihuatlán, municipios metropolitanos, entre otros lugares de Jalisco, ciudadanos fueron trasladados a Guadalajara para participar en la firma del Acuerdo por la Prosperidad y el Renacimiento de México entre Morena y representantes de distintos sectores sociales de la Entidad.

En las cercanías de la Plaza de la República, donde se realizó la firma encabezada por el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fueron 175 camiones contabilizados por la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, los cuales se utilizaron para el traslado de los asistentes.

Jesús Guillén y otros miembros de su familia fueron invitados a participar al evento que encabezó López Obrador, les facilitaron el traslado y la comida, comentó el hombre, quien vivió un tiempo en Tlalpan y menciona que conoce la trayectoria del tabasqueño; le gustó su trabajo y por eso lo apoya.

Parte de los asistentes a la firma del acuerdo se congregaron sobre Avenida México en ambos sentidos, por lo que fue necesario cerrar temporalmente la circulación en la arteria.

Durante su intervención López Obrador pidió a los asistentes no conformarse con la “amarga” realidad, ya que se puede sacar a México del atraso acabando con la corrupción; pidió seguir luchando, dar el último jalón para la elección de julio de 2018, se mostró confiado en que obtendrán el triunfo.

A sólo dos años de su fundación, Morena ha crecido mucho, dijo, y prometió que de llegar a la Presidencia se acabará la corrupción y lujos en el Gobierno, bajarán los sueldos de funcionarios; también pondrá fin a las pensiones millonarias de los expresidentes. Se mejorarán los servicios de salud, educación, las pensiones y la inseguridad.

Además, ya no se dará la orden de masacrar al pueblo, va a haber paz y tranquilidad.

Destacó que los principios de Morena son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

La mafia del poder domina a prácticamente todos los partidos políticos, señaló.

Aprovechó para enviar un mensaje al ex presidente Vicente Fox Quezada: “Fox nos queda una nueva confrontación política que espero se dé en buena lid. No van poder con este movimiento”.

Acabando con la corrupción se logrará el renacimiento de México, dijo y reiteró que los únicos diputados que votaron en contra del aumento a la gasolina fueron los de Morena.

Aclaró que no está en contra de los empresarios, sino de la corrupción.

Insistió en que Delfina Gómez ganó la gubernatura en el Estado de México y que no se permitirá el fraude.