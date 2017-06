Omiten legislar a favor de la igualdad en guarderías

Indican que la Ley era buena para 1997, pero ahora se debe adecuar a las necesidades de la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUN/2017).- El Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMSS se basa en lo que dice la Ley de 1997 y no se ha avanzado junto con las circunstancias sociales del país, porque los legisladores no han realizado las modificaciones correspondientes.

Así lo dijo Estanislao Solórzano Barón, de la división de Estudios Jurídicos de la UdeG, al ser cuestionado sobre la diferencia de reglas que hay para que hombres y mujeres puedan hacer uso de las guarderías.

“Es una política institucional que, lo que quiere hacer, es aplicar la Ley, estrictamente, y que estaba bien en 1997, pero ya tenemos que ir adecuándonos a las circunstancias y a las actualizaciones que hemos vivido como sociedad. Sobre todo porque desde 2011 se creó este nuevo paradigma jurídico, en donde el ente público debe conducir su actuación, no nada más sobre la Ley, sino en el respeto a los derechos humanos”.

Y para la diputada local, María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, el reglamento no respeta esto último.

“Es un pisoteo a los derechos humanos, estamos hablando de la igualdad de género, peleamos mucho, peleamos demasiado, sobre todo las mujeres, que sentimos debemos tener todos los derechos y no es así. Yo conozco a padres, varones, que sacan adelante a sus hijos, porque también son abandonados por nosotras las mujeres”.

Solórzano Barón aseguró que el propio IMSS ha comentado que “si quieren que yo adecúe mi actuación a la modernidad social que atraviesa el país, reformen la Ley. Yo no puedo empezar a resolver si la Ley no está modificada’. Ellos mismos han dicho que, si lo hicieran, caerían en abuso de autoridad”.

Es por eso que Ruiz Moreno se comprometió a revisar a fondo la Ley, con el fin de presentar una iniciativa para modificarla y asegurar los mismos derechos para todos.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de apoyar a todos los derechohabientes y no se diga en el caso de proteger a la infancia. El deber superior del Estado y el país es la niñez”.

Por el momento, el padre que requiera el servicio de guardería, sólo por ser trabajador, requiere interponer un amparo ante las instancias correspondientes, el cual, sin duda, saldrá a su favor, pero después de llevar un proceso enredoso.

AÚN EN TRÁMITE

Nueve guarderías

En Jalisco, hay 93 guarderías del IMSS, una de las cuales tiene doble turno, con una capacidad de casi 16 mil lugares. Sin embargo, siempre están saturadas. Los menores deben esperar a ser recibidos, luego de que sus madres comienzan a trabajar.

Es por eso que, en 2015, la delegación solicitó recursos para abrir otras cuatro, solicitud que luego aumentó a nueve, por la gran necesidad de espacios. Pero aún no se concretan.

“Estamos haciendo estudios de pertinencia para ver en dónde las vamos a ubicar, que seguramente estarán en la Zona Metropolitana, pero aún no tenemos el estudio completo”, dijo Jorge Raúl Espinosa Romo, titular de la Coordinación Delegacional de Informática de IMSS Jalisco.

Según un reportaje publicado por este medio, en 2015 había una ocupación de 91% de lugares y, según el titular de Prestaciones Médicas Económicas y Sociales del IMSS Jalisco, Arturo Rubio Avitia, los lugares en donde se necesitaban guarderías eran Puerto Vallarta, Ocotlán y Tlajomulco de Zúñiga.

VOCES

Las mujeres batallan, los hombres también

Jorge González tiene 23 años y es padre soltero de un niño de cuatro años. Cuando su pareja lo abandonó y dejó a su hijo a su cargo, él intentó inscribirlo en una guardería del IMSS, ya que se le complicaba dejarlo con alguien más.

“Lo inscribí en línea, aparecí yo como el asegurado, me dio la ficha de registro y ya que me citaron en la guardería, pues fui a llevar los papeles y ahí fue cuando me dijeron que no se podía, porque no tenía los papeles de la tutela del niño. Yo les expliqué que era papá soltero, pero que no tenía la tutela”.

Después de esto, Jorge tuvo que buscar a su mamá para que cuidara a su nieto, el cual ingresará a preescolar el próximo agosto. Aseguró que fue un trago amargo el que le negaran el servicio por ser hombre.

“Pues, más que nada, es discriminación. Yo sé que hay muchas mujeres que le batallan y eso, pero también hay hombres que nos hacemos cargo de nuestros hijos”.

LA FRASE

"Yo quisiera que sí se buscara más la igualdad. Así como todos trabajamos por la igualdad con las mujeres, que en este tipo de cosas nosotros también tuviéramos igualdad de derechos".

Jorge González, padre soltero.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Una cuestión de igualdad

Más allá de que el IMSS viole los derechos humanos al no aceptar por igual a hijos de madres y padres trabajadores, está el tema de la igualdad, el cual ha estado muy presente en los últimos años en nuestra sociedad.

“Esto es una cuestión de protección a temas de igualdad, para tratar de homogeneizar la situación del hombre y la mujer como seres idénticos, a derechos y obligaciones. Pero la respuesta oficial que se va a dar a un trabajador es: ‘no acepto a tu hijo o hija, porque eres varón’”, subrayó Estanislao Solórzano Barón, de la división de Estudios Jurídicos de la UdeG.

Esto, sólo incrementa la idea de que la mujer debe cuidar a los hijos y estar en su casa, como lo comentó Jorge Raúl Espinosa Romo, titular de la Coordinación Delegacional de Informática de IMSS Jalisco, al decir que “si hay una mujer y ella no está trabajando, pues puede cuidar a los niños”.

María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Local, destacó que “estoy de acuerdo que los padres viudos, los padres divorciados, puedan tener este apoyo, pero también los padres casados, porque no sabemos si tienen a su esposa enferma o si ella abandonó el hogar, pero no están divorciados”.

Es por eso que la diputada se comprometió a ver, de forma inmediata, el asunto, para proponer una iniciativa que dé el derecho a todos.

EXCLUSIVIDAD

15 mil mujeres y sólo cinco hombres reciben el servicio de guardería en Jalisco.