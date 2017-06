Cae bien entre conductores el seguro vehicular de parquímetros virtuales

Temen por cristalazos en zonas como la colonia Americana

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2017).- A Gabriela Ángeles le agradó la posibilidad de acceder a un seguro por robo y daños a su vehículo sólo por pagar la tarifa del de parquímetro virtual en Guadalajara, tras el lanzamiento el jueves de “Aquí hay lugar”.

En el mismo sentido se expresó Jesús Ramírez, quien destacó la importancia de contar con un seguro contra daños en zonas como la colonia Americana donde, señaló, los “cristalazos están a la orden del día”.

“El costo me parece razonable tomando en cuenta que hay un seguro por cristalazos que en esta zona uno se estaciona esperando que Dios nos ampare y no nos toque. Si este costo va a cubrir eso, me parece excelente”.

Alejandra López, no utilizó el sistema al momento de estacionarse, pero lo calificó como muy práctico pues puede hacer el pago a través de su teléfono de forma similar a como ya lo hace en plataformas de redes de transporte.

Por su parte Juan, quien prefirió reservar su identidad, tampoco conocía el programa de parquímetros virtuales pero lo comprendió rápidamente y en menos de cinco minutos “pagó” una hora de estacionamiento a través de mensaje de texto.