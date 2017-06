‘Confío en México’ decidirá alianzas tras definir su proyecto

Salvador Cosío Gaona pondrá en pausa su militancia en Morena para dedicarse a coordinar las tareas de la organización

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- Salvador Cosío Gaona, presidente de la Agrupación Política Nacional (APN) "Confío en México", señaló que una vez que tengan definido su proyecto decidirán con quiénes harán alianzas de cara a las elecciones de 2018, sin que de momento descarten ni se casen con ningún partido político.

"Nuestra guía será el programa donde amalgamaremos lo que la sociedad quiere, a todos (los afiliados) nos une buscar mayor democracia, mayor seguridad, creo que coincidimos en lo fundamental. Una vez teniendo el programa podremos ver cuáles partidos podremos conjuntar", informó este viernes a los medios.

Cosío Gaona también anunció que pondrá una pausa en su militancia en el partido político Morena, sin que esto signifique que pida su baja del partido. "Sólo pedí una licencia, vamos a estar alejados de la actividad en Morena para poder dedicarme a coordinar las tareas de la organización que es plural".

El presidente de la APN negó que esta decisión tuviera que ver con la reciente suma del empresario Enrique Michel Velasco al partido, quien unos meses atrás dijo que no se descartaba para buscar la gubernatura de Jalisco en 2018, misma intención que tiene Cosío Gaona, ya sea con partido o de manera independiente.

"No estamos cerrados en ningún momento a hacer alianza con algún candidato, vamos escuchando a todos, al final decidiremos hacia dónde podremos caminar", indicó.

"Confío en México" cuenta con afiliados de otros partidos y algunos sin partido, sobre si eso dificultará que la agrupación llegue a puntos en común, Salvador Cosío subrayó que esa diversidad es una fortaleza.

"La gente que está participando, y que tiene militancia partidista tiene un signo común, son personas críticas en sus partidos, críticas significa que buscan y exigen minoría, son nuestros enlaces para platicar con partidos, que no se elijan líderes, fortalece tener visión plural, que se pueda tener diálogo político sin problemas".

Irían contra más reformas electorales

Salvador Cosío Gaona señaló que entre las propuestas que podrían consolidar está la de reducir el presupuesto a los partidos políticos. "Coincidimos en que los partidos deben sufragar los gastos con las cuotas de los militantes, la sociedad está harta de las cantidades enormes que se gastan, estamos en desacuerdo, pensando en una gran reforma para reducir cargos, menos regidores, debe de haber un examen básico para precandidatos, que demuestren que saben lo mínimo al menos de donde quieren ser candidatos, falta mucho".

El presidente de "Confío en México" recordó que la ley no otorga recursos a las APN, sino que estas se sostienen de las aportaciones de los socios y eventos formales para recaudar fondos. "Esta Agrupación Política Nacional tuvo su registro el 18 de abril, nace con 14 delegaciones, empezamos con 20 mil afiliados, la meta es en los próximos seis meses consolidar la representación en todo el país, 150 mil afiliados en seis meses".

Asimismo adelantó que buscarán ser un partido político en el futuro, por lo que en su momento los afiliados tendrían que decidir si siguen con sus partidos o ellos.

LA FRASE

"Vamos a buscar las alianzas convenientes, empezaremos con elaborar un proyecto, y una vez que esté terminado en los próximos tres o cuatro meses platicaremos con miembros para ver con cuáles partidos podemos hacer alianzas para 2018, puede ser cualquiera, no estamos cerrados con ninguno, no estamos casados con ninguno. Y sí, habrá candidatos de nuestra agrupación, no me descarto". Salvador Cosío Gaona.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ