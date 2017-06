Tlajomulco dona terreno para clínica del ISSSTE

Beneficiarán a entre seis y nueve mil derechohabientes

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO (16/JUN/2017).- En sesión de cabildo del Ayuntamiento de Tlajomulco, se aprobó por unanimidad la donación de un terreno de 10 mil metros cuadrados (1 hectárea) al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para la construcción de una clínica de medicina familiar con servicio de especialidades y urgencias médicas, la cual se encontrará ubicada al sureste de la cabecera municipal, misma que beneficiará de seis mil a nueve mil derechohabientes.

La autoridad municipal recordó que desde el inicio de la actual administración, una de las directrices que ha marcado la agenda del Presidente Municipal, Alberto Uribe, así como de su gobierno, ha sido el tema de la salud, la educación, el transporte público, inundaciones, agua potable, el medio ambiente, entre otros.

El presidente municipal, Alberto Uribe Camacho externó que se siente complacido con este nuevo esfuerzo de su administración, al lograr gestionar la construcción de esta clínica que tendrá grandes beneficios para la salud de los asegurados por el ISSSTE, en el municipio de Tlajomulco, además dijo: “Hoy ya lo aprobamos directamente este proyecto, cuando paramos el crecimiento de la vivienda, lo primero que dijimos es: no podemos seguir creciendo, mientras tanto no tengamos infraestructura educativa, mientras tanto no tengamos infraestructura de salud, mientras tanto no resolvamos el tema del transporte púbico, el de la seguridad y esto es muestra que estamos trabajando”.

En esta sesión de Ayuntamiento, estuvo presente el Delegado Estatal en Jalisco, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Flavio Humberto Bernal Quezada, quien al término de la misma, hizo un pronunciamiento con respecto al tema: “Hoy es un día muy importante e histórico para la derechohabiencia en Jalisco, y principalmente para aquellos trabajadores que están aquí en Tlajomulco, hoy con la donación que nos hace el Cabildo para la construcción de una Clínica de Medicina Familiar con Especialidades, que es el proyecto que estamos planteando en este momento por la Delegación del ISSSTE, esto le vendrá a dar servicio a aproximadamente entre seis mil y nueve mil trabajadores, afiliados a la federación”.