Diputados del PVEM Jalisco impugnan reforma electoral

Apuntan que la reforma no se puede sostener porque la Entidad no tiene la facultad de cambiar la fórmula con la que se reparte el financiamiento

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Erika Lizbeth Ramírez Pérez, diputada local por el Partido Verde Ecologista (PVEM), confirmó que la fracción de su partido presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma electoral recién aprobada en Jalisco.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, apunta que la reforma no se puede sostener porque la Entidad no tiene la facultad de cambiar la fórmula con la que se reparte el financiamiento a los partidos políticos, ya que ese mecanismo está establecido en la Constitución.

"La Suprema Corte no va a aceptar que solamente se den argumentos populistas, no los van a convencer con esos argumentos que quieren engeñar a la gente", declaró.

"No estamos en contra de que se nos quite el dinero, estamos en contra del engaño y la simulación que hicieron, porque nosotros les dimos una propuesta verdadera y no la quisieron", recalcó Ramírez.

La diputada se dijo segura de que la SCJN echará abajo la reforma electoral porque ya otros estados habían intentado aplicar cambios al financiamiento de partidos, mismos que no procedieron tras llevarlos ante la Suprema Corte.

Por su parte, Pedro Kumamoto, diputado independiente y promotor de la iniciativa, ya había aclarado que sólo se modificó el dinero estatal que reciben los partidos con registro federal: "en la misma Ley (general de partidos) se contempla que los estados determinarán cuánto y cómo se les distribuye".

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro y el coordinador de los priistas, Hugo Contreras, también aseguraron que se cuidó la legalidad al momento de aprobar la reforma.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA