Tlaquepaque cancelará licitación para concesión de basura

Los regidores consideraron que las propuestas eran muy caras para el presupuesto del Ayuntamiento

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- La licitación LT-02/2017, para la concesión del servicio de recolección de basura en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, se cancelará este viernes, según se anticipó que será la determinación de la Comisión de Adquisiciones, informó la regidora del PAN Lucía Pérez Camarena.

Fueron las propuestas económicas las que determinaron, según lo visto en la Comisión, que fuera inviable elegir a alguna de las empresas, pues hasta la más económica, Promotora Ambiental, que cobraba 463 pesos por tonelada de basura, era inviable. El presupuesto que el municipio puede erogar actualmente es de poco más de 300 pesos por tonelada.

"Hoy con esta cancelación nos dan la razón, al menos a la fracción del PAN en el sentido de que no existen las condiciones. Nosotros simplemente vamos a dar seguimiento de qué pasará ahora, si se va a licitar otra vez o exigir que se mejoren las condiciones del servicio, si va a seguir a cargo del municipio".

La regidora no descartó que la presunción de que la licitación estaba amañada para que fuera ganada por la empresa Caabsa Eagle (cuya propuesta era la más cara, de 824 pesos tonelada), hubiera influido en la cancelación del concurso.

"A todas luces nos pareció un proceso complejo, tanta insistencia por licitar, por concesionar, la forma como se hizo, deja la sospecha de que pudiera haber algo. No me consta no tengo la información para decir que así fue, pero me parece que deben seguirse los procesos adecuados".

El fallo de la licitación está previsto que sea para este viernes, cuando se hará oficial la cancelación del concurso nacional, en el que algunos actores presumieron que estaba dirigido. Pérez, antes de que se lanzara la licitación, había señalado que este tema debía ser sometido a un estudio técnico antes de considerar que se concesionara el servicio de recolección y traslado de residuos sólidos, que actualmente es prestado con empleados de Aseo del municipio.

"Lo que podría decir es que nosotros como fracción de Acción Nacional desde un principio, antes de que se votara la concesión se este servicio, pedimos toda la información de costos, personal. Para nosotros era muy importante, si bien se debe mejorar el servicio, que no se fueran a ver afectados los derechos laborales de los trabajadores".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO