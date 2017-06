Falta de convenio atora la cobertura de Seguro Popular en Cruz Verde

Ayer se mostraron las instalaciones remodeladas del sanatorio 'Dr. Jesús Delgadillo Araujo'

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Si bien el Ayuntamiento tapatío ha rehabilitado las unidades de la Cruz Verde de Guadalajara con el fin de conseguir la acreditación que permita dar cobertura de Seguro Popular, la falta de un convenio provoca que en estos espacios los pacientes sigan sin obtener los beneficios del programa.

“No nos gusta ser mal pensados, pero no hay razones para que este asunto no camine, tiene que haber seriedad por parte de todos, a nosotros nos dijeron que el problema era que no estaban acreditados los servicios médicos, ya lo hicimos, pretextos ya no hay”, expresó el alcalde Enrique Alfaro durante la entrega de la rehabilitación de la unidad de la Cruz Verde “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”.

Alfaro mencionó que espera que las motivaciones políticas no obstaculicen que se pueda dar un arreglo, porque ellos ya cumplieron con la parte que les tocaba.