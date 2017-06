Negociaciones traban convenio con Seguro Popular

El Ayuntamiento tapatío busca una ampliación de la cobertura de este programa en la Cruz Verde

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Las negociaciones para ampliar las atenciones que cubre el Seguro Popular mantienen atorado el convenio con la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, lo que no permite que los pacientes puedan acceder a los beneficios de este sistema.

Fernando Petersen, titular de esta institución tapatía, explicó que si bien las unidades “Jesús Delgadillo Araujo”, “Leonardo Oliva” y “Francisco Ruiz Sánchez” están acreditadas ante este programa, los servicios que brindan actualmente son mayores a los que cubre el Seguro Popular.

“Desgraciadamente, nosotros lo que principalmente hacemos son urgencias y las urgencias no se pagan por el Seguro Popular en el área prehospitalaria. Hemos estado tratando de platicar y de ver cómo podemos ayudar al ciudadano y sobre todo al derechohabiente del Seguro Popular”.

Sin el apoyo del Seguro Popular, los pacientes que acuden a las unidades de la Cruz Verde están obligados a cubrir la totalidad del costo por los servicios médicos; desde la aplicación de una inyección o un antídoto contra la picadura de un insecto, hasta cirugías u hospitalizaciones de terapia intensiva. Sin embargo, pueden realizarles un estudio socioeconómico y hacerles un descuento, dependiendo el caso.

El funcionario explicó que el hecho de no tener una cartera más amplia de padecimientos que pudieran ser cubiertos por esta instancia provoca que en ocasiones los pacientes tengan que ser derivados hacia otros centros hospitalarios. “Lo cual es bastante incómodo”, reconoció.

Por ejemplo, Petersen destacó que si se logra el acuerdo se mejorarían las cirugías por fractura de cadera, disciplina en la que los Servicios Médicos Municipales tienen una residencia reconocida a nivel nacional. “Es importante que los residentes y alumnos de especialidad se entrenen en estos procedimientos que si nos aplican la cédula específica”.

Agregó que hoy se llevará a cabo una reunión con autoridades del Seguro Popular para recoger el convenio que proponen. El documento será revisado también por la Sindicatura tapatía. Si se aprueba, tendrá que ser firmado por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro.

MILLONES AL MES

Zapopan también espera el convenio

El alcalde Enrique Alfaro espera que pronto se pueda resolver el problema de fondo para firmar el convenio de cobertura del Seguro Popular. “Estamos en ese diálogo, nosotros hemos cumplido con la parte que nos toca, hemos acreditado tres unidades de servicios médicos municipales a nivel nacional. No es un tema que dependa de nosotros, insisto, la parte que nos tocaba ya la cumplimos, es cosa que ellos digan y expliquen”.

El alcalde tapatío no es el único que se ha pronunciado al respecto. A finales de mayo de 2017 Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, puntualizó que ningún municipio había logrado un convenio con el Seguro Popular pese a que ellos también habían hecho remodelaciones en varias unidades. “Nosotros acreditamos tres unidades médicas: Cruz Verde Norte, Cruz Verde Sur, Hospitalito. Nos mandan el convenio para que podamos suscribirlo con los servicios de salud en los cuales nosotros fuimos acreditados”.

Lemus dijo que les mandaron el convenio por 20 millones de pesos para todo el ejercicio 2017, cuando Zapopan consume o atiende 20 millones de pesos cada mes por servicios médicos del Seguro Popular.

INVERSIÓN

Unidades médicas en Guadalajara

• “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”: 11.8 millones de pesos (MDP).

• “Dr. Francisco Ruiz Sánchez”: 17.6 MDP.

• “Dr. Leonardo Oliva Alzaga”: 8 MDP.

• “Dr. Ernesto Arias González”: 7.7 MDP.

• “Dr. Mario Rivas Souza”: 6.6 MDP.

• Unidad de Atención de Urgencias Médicas Básicas “Prisciliano Sánchez”: 1.4 MDP.

• Unidad de Atención de Urgencias Médicas Básicas “Ignacio Allende”: 1.8 MDP.

VOCES

Ven mejoras en la unidad “Ernesto Arias”

“Antes era carencia en general: desabasto de medicamentos y equipamiento”, aseguró un empleado de la unidad “Dr. Ernesto Arias”, de la Cruz Verde Guadalajara.

Este trabajador, quien prefirió mantenerse en el anonimato, resaltó que antes de que la administración de Enrique Alfaro invirtiera 7.7 millones de pesos en este centro hospitalario, la infraestructura se encontraba en malas condiciones.

“Se equipó a la unidad con lo mínimo necesario, se compraron aparatos de ventilación mecánica para atender a pacientes graves. Al inicio de la administración no existían. Ahora hay tres”.

Además, destacó que durante el desabasto de suero antialacrán, la Dirección de Servicios Médicos Municipales consiguió esta sustancia, pues durante en mayo hubo días en que llegaron hasta 30 personas aguijoneadas al Centro de Toxicología, que se encuentra a un costado del inmueble.

La tarde de ayer, Ofelia Plata acudió a esta unidad para que uno de sus familiares recibiera atención médica de urgencia. Cuando llegó, le dijo a la trabajadora social que se había quedado sin dinero, pues gastó 110 pesos en un taxi desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental.

“Luego luego nos pasaron. Me dijeron que iba a tener que pagar. La trabajadora social me dijo que no me preocupara, que no iba a ser mucho”.

Guadalupe Alcántara, quien llevó a su hija por un problema respiratorio, destacó la mejora del espacio, que no visitaba desde hace tres años. “Me mandaron a consulta para que le dieran medicamento a mi hija. La atención está mucho mejor, más organizada”.

El pasado 29 de marzo, este medio de comunicación publicó que entre los trabajos en esta unidad destacaron la creación de una oficina de paramédicos y la rehabilitación de baños, sala de choque y área de urgencias.

Buscarán mejorar el servicio en la “Delgadillo Araujo”

Tras la entrega de la rehabilitación en la Cruz Verde “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”, el alcalde tapatío Enrique Alfaro mencionó que ahora que cuentan con una mejor infraestructura, lo que sigue es mejorar el servicio y la capacidad de atención. “Le he pedido a todo el equipo que trabaja en servicios médicos. Creo que hay avances importantes, pero sin duda nos falta por hacer, vamos a seguir apretando el trabajo para que los tapatíos tengan urgencias médicas de municipios una atención de primera”.

Con los trabajos en el lugar, que tuvieron una inversión de 11.8 millones de pesos, el Ayuntamiento tapatío terminó la primera etapa de obras en unidades médicas que seguirá con una segunda etapa de 10 millones de pesos para una área de hospitalización. “Va a iniciar la semana próxima, trabajos de remodelación, para tenerlas listas este año, vamos a dejar las unidades como los tapatíos se merecen. No sólo esta unidad, sino con la renovación de cuatro unidades prehospitalarias”, adelantó el presidente municipal.