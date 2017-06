Puentes peatonales de Colón y Periférico, los más inseguros

No sólo acecha la delincuencia en la zona, las estructuras están en el total olvido de las autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2017).- No había dado ni cinco pasos afuera de la estación de Periférico Sur del Tren Ligero cuando un individuo la incomodó con un saludo y una mueca que ella, de inmediato, notó con una doble intención. Mónica titubeó, buscó adentro de su bolsa un par de segundos y tomó unos auriculares que colocó en sus oídos. Si alguien más trataba de abordarla, tendría en su lista musical un pretexto para ignorar.

Pero el daño estaba hecho. Ahora caminaba más deprisa y notablemente asustada. Tanto, que dos veces erró al colocar su pie en los escalones del puente peatonal. Resbaló.

Redujo a la mitad los cuatro minutos que demora cruzar el Periférico Sur a bordo de esa estructura. Prácticamente trotó. “Por lo mismo procuro no pasar por aquí cuando es hora pico. Como esos te los encuentras en todos lados, pero aquí no sabes si te van a seguir y, arriba del puente, ¿para dónde te haces?”, confiesa segundos antes de subir al camión que la llevaría a su trabajo.

Apuntó a una parte de la estructura que quedó inconclusa. A una sección del puente que fue amputada —aunque protegida con un enmallado— tras la construcción del paso elevado en la avenida Colón, y la cual conduce a un enrejado en donde, ayer por la mañana, había una lata vacía de cerveza y un envase plástico de refresco relleno con un líquido amarillento. Ese pasillo a la nada, y el temor de que el individuo que falló en su cortejo la acorralara allí, fue la razón por la que Mónica aceleró su paso hasta abordar el primer camión que vio.

El acoso callejero es una constante en esa zona. En incontables ocasiones, Andrea y Sandra han recibido silbidos que han aprendido a ignorar… hasta que en una ocasión alguien se atrevió a tocarlas. “Le di un cachetadón… le grité hasta de lo que se iba a morir y corrí. Claro que me dio miedo; una no sabe si está solo o viene con otros. Procuro estar aquí cuando hay mucha gente y ya está iluminado”, comenta la primera.

Testimonios como los anteriores provocan que los puentes peatonales que están cerca de la plaza comercial en esa zona sean, de acuerdo con un sondeo entre una centena usuarios, de los más inseguros que hay en la metrópoli. También son un punto en el que un elemento de la Secretaría de Movilidad fue molido a golpes en marzo pasado y, donde ese mes, una joven de 14 años fue abusada sexualmente.

“Si no te asaltan te resbalas o te caes por los huecos que se hacen entre las láminas levantadas; además hay ambulantes estorbando en la rampa y en el puente a toda hora”, comenta Cecilia Chávez.

Al convertirse en tierra de nadie, atender el ambulantaje, el acoso y los asaltos en los puentes peatonales se ha rezagado durante años.

En Periférico Sur, por ejemplo, lo mismo puede comprarse ropa para bebé con menos de 50 pesos, que cigarros importados a mitad de precio de los que venden en las tiendas. O si lo prefiere, también puede responder a ese anuncio que ofrece una casa a precio de departamento, llamar al teléfono que está pegado en los pilares para preguntar por esos cinco litros de tequila que cuestan 300 pesos o encontrar trabajo gracias a uno de los cientos de anuncios que se apilan en el puente peatonal.

Lo evitan por las noches

Salvo el grafiti que inunda cada espacio y el hecho de que no existe iluminación, el puente peatonal en Colón y Patria parece seguro. Sea por obra de la autoridad o por la bondad de un buen samaritano, dos bolsas grandes para colocar la basura están colgadas y la gran cantidad de usuarios que pasan por ahí sí arrojan sus desechos en ellas.

Pero el puente tiene horarios. Si bien el paso queda libre las 24 horas, los usuarios prefieren no usarlo cuando la luz del día se va. “Uy, a cada rato hay asaltos acá. Y lo peor es que todos los que vivimos por la zona debemos usarlo, o de plano brincarnos las bardas del Tren Ligero”. Y esa es una opción que, según el corredor José Carlos Rodríguez, mucha gente toma para evitar perder sus pertenencias.

La zona no es segura desde hace varios años. Desde febrero de 2015 los vecinos han exigido mayor vigilancia en “la jaula”: un puente cilíndrico que, si bien tiene una base segura, redunda en todo lo contrario al mantener oculto todo cuanto ocurre en su interior.



“Vente en la noche y dime si se te antoja cruzar la avenida por adentro del puente. Te aseguro que hay quien prefiere caminar hasta las otras estaciones (España o Isla Raza), o de plano bajarse allí y caminar más rato hasta llegar a su casa”, cuenta Nicolás Domínguez, uno de los vecinos.

Tlajomulco, de los más beneficiados

El Gobierno del Estado no ha invertido recursos para la construcción de puentes peatonales en el Área Metropolitana de Guadalajara desde febrero de 2013, cuando erogó 6.3 millones de pesos en dos estructuras que fueron instaladas en el Periférico Norte-Oriente en Tonalá. Sin embargo, desde 2010 a la fecha, Tlajomulco ha sido el más beneficiado.

Según la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), entre noviembre de 2010 y febrero de 2013 invirtió 46.6 millones de pesos en 16 obras. Y de ese total, 28.2 millones se fueron para puentes en Tlajomulco.

Sólo en cinco meses, entre el 13 de junio y el 21 de noviembre de 2011, el municipio que entonces era gobernado por Enrique Alfaro atrajo inversiones por más de 28 millones para 10 puentes, la mayoría en lo que hoy se conoce como el Circuito Metropolitano Sur. El resto de los trabajos quedaron asentados en los municipios de Tonalá y Tala.

GASTAN 283 MIL PESOS PARA DERRIBAR PUENTE

En los últimos ocho años, el único puente peatonal que ha sido retirado por el Gobierno del Estado fue el que se encontraba en el Periférico y Santa Esther. El trabajo se concretó en octubre de 2015 y tuvo un costo al erario de 283 mil 703 pesos.

Según la SIOP, la estructura se entregó a la Dirección de Obras Públicas de Zapopan.

CLAVES

Las posturas de las alcaldías

Guadalajara

No cuenta con partida especial para trabajos de mantenimiento en puentes peatonales. Las actividades intervenidas son esporádicas.

En 2017 sólo intervino el puente en Periférico Oriente, en la colonia Jardines de la Barranca, y sólo con trabajos de herrería (soldar piezas) y la colocación de techo.

No existe registro de obras públicas específicamente para remodelación, construcción, reforzamiento o mantenimiento de puentes.

Zapopan

El municipio tiene 13 registros de obra asignada entre 2010 y 2016 donde se incluyen puentes peatonales, aunque los más recientes son por 732 mil pesos para un puente, guarniciones y banquetas en la colonia Villa de Guadalupe (diciembre de 2015) y 1.4 millones para obras varias (entre ellas un puente peatonal) en El Briseño (junio de 2016), ambos trabajos por adjudicación directa.

Es el único municipio que trabaja en proyectos y elaboración de estudios para construir nuevos puentes, pero no da más información.



Tlaquepaque

El municipio confirma que todos los puentes están concesionados a tres empresas privadas, las cuales “están obligadas a dar su mantenimiento correctivo y preventivo”.

No tiene planes o proyectos para construir nuevos puentes. Tampoco hay “evidencia de que se haya realizado o se pretendan realizar estudios, planes o proyectos para construir puentes, o para retirar infraestructura de ese tipo”.

Tonalá

La Dirección Administrativa de Obras Públicas contesta que “no se cuenta con ninguna información respecto a proyectos de construcción de puentes peatonales en el municipio”.

Tlajomulco

Reporta la construcción de cinco puentes entre 2010 y 2014, por los que erogó 3.8 millones de pesos, y la rehabilitación de uno más en 2015 por el que pagó 53 mil 991 pesos. Obras Públicas responde que tampoco hay proyectos para nuevos puentes o retiros.

El Salto

Contesta que “normalmente los puentes peatonales están sobre carreteras federales y/o estatales, siendo otras dependencias las que llevan a cabo este tipo de obra”.

LA VOZ DEL EXPERTO

• “Tierra de nadie”

Sergio González Guzmán (del departamento de proyectos urbanísticos del CUAAD).

Sin importar el nivel, al contratar obra para construir puentes peatonales las autoridades han generado una percepción de que hacen “un gasto y no una inversión”. Ese argumento cobra más fuerza conforme los años transcurren y la infraestructura queda en el abandono, “en tierra de nadie” y como un núcleo para el acoso y la delincuencia.

En su opinión, los Gobiernos deben garantizar que el 100% de los peatones utilicen los puentes que se construyeron para ellos. Y para lograrlo deben generar seguridad, una batalla que se ha perdido porque “no hay ni siquiera una metodología para el diagnóstico de esas estructuras, fundamentales en cualquier centro urbano (…) Hoy los vemos como si fueran estructuras que se tendrían que regatear por los constructores o la autoridad para ver quién lo hace más barato… o pareciera que un concurso para ver quien lo hace más inseguro”.

Esa permisividad en las condiciones de inseguridad ha alejado a los peatones, y en consecuencia se resta la razón de ser a los puentes.

• “Urge evaluar utilidad”

Juan Palomar Verea (arquitecto).

Los autos, el peatón y la infraestructura para ambos no han logrado unificarse porque en la ciudad no hay criterios sólidos que permitan lograrlo. Los puentes peatonales tienen una razón de ser, pero en la lógica actual son más bien para el beneficio del automovilista, y no para quien camina.

El arquitecto Juan Palomar considera que el Instituto de Movilidad o el Instituto Metropolitano de Planeación deben realizar estudios que concluyan cuál es la bondad de cada puente peatonal y, en función de esos resultados, emprender una estrategia que haga “coexistir ordenadamente el tráfico, pero dando prioridad al peatón”.

Mientras eso no suceda, “prescindir en bloque de los puentes peatonales no es la solución; lo mejor sería hacerlo gradualmente”.

La ausencia de estudios que justifiquen la instalación de una estructura es tal, que muchos de éstos se colocaron en función de una lógica publicitaria, no de una verdadera necesidad. Pero destaca que ese criterio no es generalizado, pues muchos sí se construyeron para reducir el riesgo de que la gente sea atropellada. Y es por eso que se necesita una justificación para cada uno.

