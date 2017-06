Aprueban convocatoria ligera para elegir ombudsman

La elección se hará con base en la ley vigente; descartan obligar que presenten su 3de3

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- El pleno del Congreso del Estado aprobó la convocatoria para la elección del nuevo ombudsman jalisciense, el cual se seleccionará mediante una entrevista; no habrá examen de oposición y tampoco será obligatorio que los aspirantes presenten su declaración 3de3.

La convocatoria se realiza con base en la ley vigente, similar a la usada para la elección del actual titular de la Comisión de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

La legisladora María del Refugio Ruiz Moreno, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, dijo que en la Ley no se establece el examen de oposición ni la declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

En el tema de la declaración 3de3 manifestó que la solicitarán a los aspirantes, aunque, admitió, no tendrá un carácter obligatorio. Sin embargo, opinó: “Quien no quiera presentarla, entonces no creo que quiera ser transparente”.

La iniciativa para modificar la Ley e incluir el examen de oposición no alcanzó a salir, mencionó.

Sobre el perfil de los aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión, la diputada detalló que debe ser una persona con experiencia en el área, “capaz, que demuestre su preparación en el tema de derechos humanos, que durante la entrevista, como decía la diputada Kehila, no sea una charla de café, sino que venga a presentarnos un proyecto de trabajo”.

La elección del nuevo ombudsman será el 27 de julio próximo, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos entrará en funciones a partir del 2 de agosto, su gestión será por un periodo de cinco años.

En caso de no conseguirse un acuerdo en el pleno del Congreso para la elección del nuevo ombudsman, quedaría en el cargo el primer visitador, y se lanzaría una nueva convocatoria.

Con relación al examen de oposición, la diputada emecista, Kehila Abigail Kú Escalante, integrante de la Comisión, consideró que una forma de acreditar el conocimiento será a través de las comparecencias públicas, “creemos que de alguna manera queda ahí equilibrado”.

Piden proceso abierto

Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, afirma que las organizaciones de la sociedad civil deben pugnar porque el proceso para elegir al nuevo ombudsman jalisciense se realice de forma abierta.

La reacción de Chacón se dio luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local aprobó la convocatoria para nombrar al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que será elegido por entrevista, sin examen de oposición y sin que los aspirantes tengan que presentar su declaración 3de3.

Chacón señala que las entrevistas con los interesados deben ser públicas. Además, acentúa que no sólo deben presentar un plan de trabajo ante los diputados locales, sino una expresión de principios respecto a los derechos humanos.

Destaca que si bien los legisladores deben atenerse a lo que marca la ley, al momento de votar tienen que tomar en cuenta el prestigio de quienes quieran ocupar el cargo.

“Ser ombudsman en Jalisco significa tener un alto prestigio, pues la Comisión lo único que hace es recomendar. En la medida de que el prestigio de quien recomienda no sea alto, esas recomendaciones pasan como si no hubiera sucedido nada”.

DEFIENDE AVANCES

La CEDHJ señala incomprensión

En su Informe Ejecutivo 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) destaca que actualmente la Entidad cuenta con una institución fortalecida, pero cuyas acciones y visión son incomprendidas en ocasiones por los poderes gubernamentales y la sociedad civil.

“A la Comisión se la ha acusado de ser excesivamente jurídica, pero no se puede ser excesivamente jurídico cuando se respetan y ejercen las atribuciones y competencias que establece la ley, ni más ni menos. Si se actúa con responsabilidad, la CEDHJ no busca victorias simbólicas, meramente discursivas, para cortejar a la opinión pública, sino actuar con eficacia en el marco institucional”.

En el documento, en el sitio de internet de la institución, se señala que cuando se trabajó en contra de la tortura y de los debidos procesos judiciales “se acusó con simpleza a la CEDHJ de defender delincuentes”.

Para el director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, uno de los avances de la gestión del actual titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, fue la “macro” recomendación por la contaminación del Río Santiago. Sin embargo, afirma que uno de los principales retrocesos fue la pérdida de protagonismo de la Comisión.

“La CEDHJ no fue un referente de la opinión pública, de quienes veían violentados sus derechos en el periodo más violento del país, de 2007 a la fecha, y en el que se habla tanto de desaparecidos. No fue una voz que nos diera certeza”.

Chacón agregó que uno de los errores en la elección de Álvarez Cibrián fue que no contaba con experiencia suficiente para el cargo y sólo respondía a los intereses de los partidos políticos.

¿QUÉ SIGUE?

Fechas de registro y elección

• La convocatoria se publicará hoy en un medio de comunicación, el jueves en el Periódico Oficial de Jalisco y el lunes en impresos de mayor circulación.

• El documento también se difundirá en la página de internet del Congreso local y redes sociales.

• Los aspirantes podrán registrarse el 10 y 11 de julio; del 11 al 14 se aprobará el formato para las entrevistas.

• El 19 de julio se realizarán las entrevistas; se puede abrir una fecha adicional.

• El 26 de julio se aprobará el dictamen con la lista de elegibles.

• El 27 el pleno del Congreso elegirá al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.