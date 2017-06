Medio centenar de colectivos piden al gobernador concluir Provici

Entre sus peticiones está concluir la ciclovía de Marcelino García Barragán y que mantenga su promesa de seguir con estos proyectos

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Luego de que la primera etapa de 30 kilómetros del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici) quedara inconclusa tras rechazo de algunos ciudadanos a las ciclovías, más de cincuenta colectivos, federaciones y grupos de la sociedad civil se reunieron en un espacio del Centro de la ciudad para exhortar a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, a que concluya Provici, con el que proyectaban construir al menos 200 kilómetros de ciclovías en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Hugo F. Soltero, coordinador General del Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara, señaló que principalmente tienen tres peticiones: Que continúe el Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici), que terminen las ciclovías de Marcelino García Barragán y la de Doctor Pérez Arce-Esteban Loera; y que el gobernador mantenga su promesa pese a los ciudadanos que rechazan este tipo de infraestructura.

"Los manifestantes en contra son los que se hacen notar, es algo muy malo permanecer en las sombras, omisos, es por eso que nos reunimos y tratamos de hacer un frente común, para que el gobierno se agarre los pantalones", afirmó.

El coordinador se mostró optimista de que Aristóteles Sandoval los apoye, y señaló que en caso de que eso no ocurra buscarán maneras conscientes de hacer valer sus derechos, siempre apegados a la cordialidad.

"Lo que queremos es que el gobernador respalde el presupuesto para Provici, decirle que estamos para respaldar ese presupuesto, decirle que no está solo, que habemos muchos que necesitamos esta infraestructura. Sólo el 30 por ciento de los ciudadanos usan el carro y vean cómo nos tienen ahogados en contaminación", señaló.

Sobre la consulta popular que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizará el próximo 9 de julio para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no con la ciclovía de Marcelino García Barragán, Soltero consideró que ésta no se debió aprobar, aunque participarán en dar su opinión. "Somos una mayoría abrumadora y en la votación tenemos que demostrarlo, también para que no se les ocurran ejercicios así entonces pondrían hasta en consulta las banquetas".

Conforman el frente común:

Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada de Guadalajara, Federación de Estudiantes Universitarios, Wikipolítica, Bicicleta Blanca, Ciudad Para Todos A.C., Guadalajara en Bici, Movilidad Iteso, Amedi Jalisco, Anedup, Ap Nocturnos, Aventureros Bikers, Barbas Bike, Bastardos Bike, Beercleta, Bici Oriente, Bici 10, Biciclan, Bicitec, Bike Revolución, Bírula Radio, Buhos Rodantes, Cámara Rodante, Ciclocuaad, Cita, A.C., Colectivo Ciclista,Comparte La Ciudad, Crazy Bikers, Cucsicleta, Cycle Raptos Gdl, Disidentes Gdl, En Bicicleta, Es Hora De Rodar, Espartanos, Femibici, Ladies Black, Lagartijos Bike, Lobos Nocturnos, Mejor Santa Tere, Metropolitano En Bici, Movilidad Cucba, Naranjas Bike, Oblatos Bike, Osos Polares Bike, Paseo Camaleones, Paz Vial Gdl, Pies Negros, Ponchados Bike, Proacción A.C., Pulzo Zapopan, Rey Del Pedal, Rodantes Nocturnos, Red Universitaria De Movilidad, Tómala, Tonalá En Bici, Tour Le Velo, Ululayu, Univa En Bici, Vikingos Bike y Webones.

EL INFORMADOR/ ILSE MARTÍNEZ