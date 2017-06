Sindicato transparenta página… ¡en blanco!

El Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep en Jalisco es el ejemplo de la opacidad entre estas agrupaciones

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Aunque los 14 sindicatos en Jalisco que ya se convirtieron en sujetos obligados por orden del Instituto de Transparencia del Estado (Itei) se encuentran entre las opciones para interponer una solicitud en la plataforma Infomex, por recibir recursos públicos, la obligación de contar con una página web en donde se puedan consultar los datos elementales de acceso a la información no es tomada en cuenta por la mayoría.

Un ejemplo de la omisión que aún persiste es el Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep del Estado de Jalisco (SUTACEJ), que no tiene un portal en forma, pero sí una mención en la pestaña de transparencia de la página oficial del Conalep, y que al ser seleccionada dirige a una página de Google Docs en blanco, en la que sólo está escrito el nombre del sindicato en mayúsculas. Esa es su prueba de transparencia.La cuenta en Twitter de ese sindicato tiene sólo seis publicaciones y apenas 16 seguidores, y no ha sido actualizada desde el 1 de septiembre del año 2009.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y el de Trabajadores al Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano también tienen una cuenta personal en Facebook. Nada más.

Lo mismo sucede con dos de los sindicatos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y el Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapopan. Al buscar referencias sobre este último en internet, se enlaza a páginas directorio en las que se explica que se trata de una organización sindical “responsable de la defensa de los intereses laborales, culturales, económicos, educativos y de salud” de los trabajadores de base en ese Ayuntamiento.

Una excepción a esta regla, y porque no tiene ni siquiera presencia en redes sociales, es el Sindicato de Trabajadores en Obradores y Rastros, Cebaderos y Similares de Jalisco.

Hay otros que cumplen a medias, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos en Jalisco, que tiene su página web, pero en realidad no cumple 100% de sus obligaciones. Comparte el “catálogo de puestos”, la Ley federal del ISSSTE, su reglamento de ingresos y promoción y la Constitución Política.

También el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Formación para el Trabajo y Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco falla en grande. El área de transparencia en su página (http://www.sutideftyut.org/) sólo muestra su organigrama, con cinco nombres y cargos. Nada sobre su información financiera, patrimonial y administrativa. “No se encuentra dentro de las obligaciones legales ni estatutarias vigentes”, dice sobre su presupuesto anual. Las nóminas tampoco están, pues “los sindicatos deberán hacer pública la información sólo respecto de recursos públicos que reciban, toda vez que el resto de su patrimonio es de carácter privado”.

Los sindicatos con mayor grado de cumplimiento, aunque no a totalidad, son: de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Tecnológica de Jalisco y del Colegio de Bachilleres del Estado.

Regalan casas a sus agremiados

Que sí hay transparencia, aunque interna, en los gastos que se hacen a partir de las cuotas sindicales que recauda la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, un núcleo sindical conformado por 125 agrupaciones. El secretario general, Juan Pelayo Ruelas, afirma que los fondos incluso han servido para rifar casas entre sus agremiados.

Cada Día de la madre, del niño o de la secretaria, la Federación realiza actividades “deportivas, sociales y culturales en las que se va gastando parte de lo que se ahorra”. Esos, asegura, son gastos “muy fuertes”. Pero si hay una fecha en la que se pone especial énfasis es en el Día del servidor público.

“Tenemos un evento tradicional donde juntamos 22 mil personas en el auditorio del Zoológico. Se hace un sorteo anual. Hemos sorteado hasta casas con los mismos ahorros de las cuotas sindicales y lo que vamos consiguiendo de respaldos y apoyos. Entonces, hay una transparencia que se maneja a lo interno. No tenemos reclamos. Y sí se da la información a los trabajadores, a los servidores públicos que la requieren”.

Acentúa que la Federación es transparente, que ha conformado una unidad para tal fin y que ésta incluso ha respondido a 100 solicitudes de información desde que el Itei se lo ordenó. Sin embargo, la Federación como tal no es un sujeto obligado, aunque sí algunos de los sindicatos que están adheridos a ésta. Lo malo es que su página web (http://fsesej.mx/) no dice cuántos o cuáles son los entes que la integran. “Tenemos la información ahí al día. Se ha dado puntual cumplimiento a todos los requerimientos de información. Estamos informando de lo que recibimos en apoyo”, aunque poco después reconoce que este año el Gobierno no les ha entregado nada.

¿Puede informar sobre las cuotas sindicales que reciben?, se le pregunta: “No. Esas se informa en las asambleas de cada sindicato, que son internas”.

LA VOZ DEL EXPERTO

En manos de la buena voluntad del líder

Ángel Guillermo Ruiz Moreno (abogado e investigador de la UdeG).

Ignacio Román Morales (académico e investigador del ITESO).

Las leyes débiles y la falta de cultura entre líderes sindicales, directivos y los propios agremiados inciden en que la transparencia sindical sea mínima. En el discurso, todos pregonan acceso a la información, pero poco de ello sucede en la práctica.

Según Ángel Guillermo Ruiz, de la UdeG, discutir en México una verdadera transparencia en esas instancias es “polémico”. porque las reformas constitucionales que han colocado en el mismo rango jerárquico a la Constitución Mexicana con los tratados internacionales pueden ser usadas en contra de la transparencia.

Ignacio Román Morales detalla que la reforma al primer artículo constitucional, que tiene como fin velar por los derechos humanos, puede ser usada a nivel procedimental “no con el fin, realmente, de defender a los trabajadores, sino de mantener las estructuras burocrático-administrativas que justamente mantienen un control sobre ellos. El sindicato podría decir: ‘Si me obligan están violando la autonomía y los derechos de los trabajadores’, cuando lo que realmente viola los derechos es que no haya transparencia”.

Así, ambos coinciden en que un verdadero ejercicio de transparencia queda entonces supeditado a la “buena voluntad” del secretario o líder sindical en turno.

Ignacio Román señala que desde su concepción en el siglo pasado, los sindicatos se han consolidado como una estructura corporativa y clientelar que funge más como un mecanismo de control que de protección a los trabajadores. Y esa lógica, acumulada y reforzada durante décadas, es difícil de cambiar. “Rara vez han sido organizaciones de trabajadores para defender a los trabajadores”.

GUÍA

La ley

• El Artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo ubica a los sindicatos como “la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses”.

• El artículo siguiente otorga el derecho de constituir un sindicato “sin necesidad de autorización previa”.

• En México, los sindicatos pueden ser nutridos con trabajadores de 15 años de edad, y tienen una constitución formal si hay al menos 20 trabajadores o tres patrones.

• En el tema específico de la transparencia, el Artículo 365 Bis obliga a los sindicatos a hacer pública, “para consulta de cualquier persona”, toda la información de sus registros y, en general, todo cuanto ordena el Artículo 8 constitucional: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición”. Esto es, cumplir con todos los principios de transparencia.

¿Es legal la cuota?

• Sí. En Jalisco, la retención de un porcentaje del sueldo para mantener las actividades del sindicato está considerada dentro del artículo 49 de la Ley de Servidores Públicos. Éste considera que el cobro de cuotas sindicales o aportación de fondos para la constitución de prerrogativas y de cajas de ahorro es una de las excepciones para la retención, descuento o deducción al sueldo, aunque siempre que el agremiado “manifieste de manera expresa y por escrito su conformidad”.

• Los sindicatos, señala el Artículo 88, “gozarán de la más amplia libertad para fijar el monto de las cuotas sindicales, pero éstas no podrán ser descontadas a los servidores públicos, cuando excedan del 1% de sus sueldos”. Según Juan Pelayo, hay Entidades que retienen el 3 por ciento.

RADIOGRAFÍA

Nuevos sujetos obligados

Los que cumplen

• Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Jalisco

Tiene página propia y área de transparencia.

http://stutj.com/paginaSTUTJ/Transparencia.php

• Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Tiene página propia, pero su última actualización se hizo en febrero de 2011.

http://suacobaej.blogspot.mx/

• Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara

Tiene página propia y, aunque aún se observan fallas, es el sindicato que más información transparenta.

http://www.staudeg.mx/

• Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara

Tiene página propia y área de transparencia, pero no detalla información financiera.

http://www.sutudeg.org.mx/transparencia

Los que cumplen a medias

• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos

Tiene página, pero su área de transparencia dirige a todo excepto al manejo de sus ingresos.

http://sntea.org.mx/transparencia/

• Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Formación para el Trabajo y Universidades Tecnológicas del Estado de Jalisco

Tiene página, pero no transparenta fondos; sólo hay una página de Word con cinco nombres y cargos: su organigrama.

http://www.sutideftyut.org/transparencia/

• Sindicato Zapopan

Tiene página, pero no transparenta gastos, aunque sí un espacio de transparencia con enlaces a la Ley de Transparencia, la Ley Federal del Trabajo y otros reglamentos.

http://www.sindicatozapopanopd.org/index.html

Los que incumplen

• Sindicato Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco

Sólo tiene páginas en Facebook y Twitter. La página de Conalep tiene un vínculo de transparencia hacia su sindicato, pero ésta dirige a una página en blanco.

http://conalepjalisco.edu.mx/wsite/

• Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Tiene sólo una página de Facebook.

https://www.facebook.com/sutcea.cea

• Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano

Sólo tiene página de Facebook.

https://www.facebook.com/Sindicato-de-Trabajadores-al-Servicio-del-Sistema-de-Tren-El%C3%A9ctrico-Urbano-103227069778090/

• Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Sólo cuenta con página en Facebook.

https://www.facebook.com/STIPEJAL/

• Sindicato Plural de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Sólo tiene presencia en redes sociales.

https://www.facebook.com/Sindicato-Plural-de-Trabajadores-Instto-de-Pensiones-del-Estado-de-Jalisco-150576948443063/

https://twitter.com/sindicatoipejal

• Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Zapopan

Poca presencia en redes.

https://www.facebook.com/pages/Sindicato-Independiente-de-Trabajadores-del-H-Ayuntamiento-de-Zapopan/709680739173579

• Sindicato de Trabajadores en Obradores y Rastros, Cebaderos y Similares de Jalisco

Ni siquiera tienen presencia en redes sociales.

Nota: Todos los sujetos obligados están en la página de Infomex, por lo que se les puede requerir información por esa vía.

