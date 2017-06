Entregan nueva pavimentación en Mesa Colorada y de los Ocotes

Pablo Lemus adelanta que en próximas semanas comenzarán obras en La Coronilla

ZAPOPAN, JALISCO (12/JUN/2017).- Con cinco meses de retraso, el Ayuntamiento de Zapopan entregó la segunda etapa de pavimentación en calles de las colonias Mesa Colorada y Mesas de los Ocotes, con lo que llegan a un total de 18 vialidades intervenidas en la zona, que representan cuatro mil 220 metros lineales.

Pablo Lemus Navarro, alcalde del municipio, señaló que aunque faltan muchas calles por intervenir, estas labores priorizaron el generar una red de conectividad que permita ingreso a patrullas, transporte público y servicios. "Una vez terminada esta red que viene desde Carretera a Saltillo, sube a la parte alta, iniciaremos después con las vialidades alimentadoras, las carencias son muchas, pero estamos triplicado las obras en 1.8 meses en comparación con las que se hicieron aquí en el trienio anterior".

Lemus Navarro adelantó que en las próximas semanas comenzarán con la pavimentación de otras vialidades- con recursos de distintas bolsas federales, estatales y municipales- en las colonias actuales y en aledañas como Mesa Poniente o La Coronilla. "Empezaremos a hacer más calles y circuitos. Una red de conectividad, más de cinco mil metros cuadrados en la zona. Será una inversión similar para las siguientes obras".

Al principio se anunció que los trabajos estarían listos en los primeros días de 2017, pero después las autoridades detallaron que los recursos federales no habían llegado, por lo que concluirían en el mes de marzo. David Zamora Bueno, director de Obras Públicas del municipio, dijo que el reciente retraso se debió a varios factores. "Sobre todo las instalaciones, es pura roca, y los rendimientos cambiaron, hubo que meter drenaje, agua potable, reubicar líneas de energía eléctrica, las consideraciones que había en los proyectos variaron respecto a lo real que se encontró en campo".

Agradecen calles, pero denuncian inseguridad

Eva Álvarez, vecina de la zona, dijo que está muy contenta por las obras, porque "uno diario se andaba cayendo al caminar". "Quedaron muy bonitas, la verdad, aunque mi calle Sabinos no me la arreglaron y esa también se pone muy fea cuando llueve. Hace falta una unidad deportiva, mucha vigilancia, el otro día había unos señores siguiendo a una muchacha de 14 años, le hablaron a la patrulla a las 6:00 de la mañana y llegó hasta las 7:30, y si no fuera por los vecinos que salieron a apoyarla sabrá Dios qué le hubiera pasado. Hay mucha delincuencia, robos, asaltan mucho".

Francisco Landeros, presidente de la colonia La Higuera, se dio una vuelta para ver la entrega de obras. "Quedamos muy contentos porque estamos estrenando calles muy bonitas. Era pura tierra, había piedra pero con el uso se desbarató, se hicieron pozos y eso provocó que las rutas de camiones ya no pasaran por aquí".

Landeros también se le acercó al presidente municipal para pedirle obras para su colonia. "Necesitamos un puente para conectarnos con las demás colonias, porque la Higuera está muy aparte, muy abandonado, le propuse una ruta de camiones porque no tenemos, la idea es que se meta una porque los que vivimos en La Higuera tenemos que caminar más de dos kilómetros para llegar a la Carretera Saltillo".

El zapopano refirió que las condiciones de las vialidades son tales, que incluso los que tienen carro prefieren no moverlo. "Vivimos cerca de seis mil personas, si entrara la 636 pudiera recoger hasta cuatro mil personas. Como estamos en la parte más baja tenemos que caminar, si se logra poner el puente y meter la ruta cambiaría mucho la colonia y evitaríamos accidentes, violaciones, robos que porque los delincuentes aprovechan el mal estado que existe".

SABER MÁS

-En octubre del 2015 iniciaron los trabajos de la Primera Etapa con la intervención de calle Tull, calle Ozomatli, calle Paseo de los Almendros, calle Paseo de los Guayabos y Paseo de los Cedros, con una inversión inicial de 9.11 millones de pesos.

-En noviembre de 2016 iniciaron los trabajos en 12 vialidades más con una inversión de 50.87 millones de pesos.

-Vialidades Intervenidas:

* Calle Elote de calle indígena a calle Alberto Mora López.

* Calle Michi entre calle Cuatlicue y calle Comitl.

* Calle Cuatlicue de calle Ozomatlí a calle Michi.

* Calle Comitl de calle Dellí a calle Michi.

* Calle Eligio Delgado de Av. Indigena a calle Tull.

* Calle Ozomatli desde calle Cholollán a calle Lenteja.

* Calle Cholollán de calle Chichen Itzá a Paseo de los Cerezos y puente vehicular en arroyo.

* Calle Paseo de los Ciruelos de Paseos de los Membrillos a Paseo de los Encinos.

* Calle paseo de los Membrillos de Paseo del Roble a Paseo de los Aguacates, primera etapa.

* Calle paso del Roble de Paseo de los Membrillos a Paseo de los Perones, primera etapa.

* Calle Chícharo de Lenteja a Carretera Saltillo.

* Calle Ing. Alberto Mora López de Elote a Carretera a Saltillo.

* Calle Tonathiuh de Comitl a calle Eligio Delgado.

* Calle Calli de Comitl. a calle Eligio Delgado.

* Privada Ozomatli de calle Ozomatli a Arroyo.

-Infraestructura y Obra Pública

* Calle Malinali de Calle Delli a Cholollán. (Sustitución de drenaje sanitario)

Alcances Segunda Etapa 2017: Longitud 3,189 m

* Sustitución de líneas de agua potable con PVC Ø 4" 1,122 m.

* Tomas domiciliarias de poliducto de Ø 1/2" 490 pzas.

*Sustitución de línea de drenaje sanitario con PVC de Ø 10" S-25, 1,530 m.

* Descargas domiciliarias de PVC de Ø 6 " S-25, 495 pzas.

* Registros domiciliarios 586 pzas.

* Construcción de pozos de visita y cajas de válvulas.

* Pavimentación con concreto hidráulico MR-45 de 20 cm de espesor.

* Losa de ajuste f´c= 200 kg/cm², 1, 449 m.

* Guarniciones de concreto tipo L f´c= 200 kg/cm², 5,191 m.

* Banquetas de concreto f´c= 150 kg/cm², 9,086 m.

* Rampas con accesibilidad en esquinas.

* Colocación de bolardos metálicos de acero al carbón de Ø 6", 517 pzas.

* Alumbrado público, colocación de 18 postes metálicos y 102 luminarias tipo led 75 w.

* Señalética horizontal.

* Forestación con árboles tipo olivo negro de 1.5 m de altura, 391 pzas.

Inversión 2016: 9. 11 millones de pesos

Inversión 2017: 50.87 millones de pesos

Inversión Total: 59.98 millones de pesos

Población beneficiada: 50 mil habitantes

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ