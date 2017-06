Para evitar tragedias, piden precaución durante lluvias

En julio del año pasado, Jessica Velasco murió despúes de que su auto quedará varado en un arroyo

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- El 28 de julio del año pasado, falleció Jessica Natali Velasco Polanco en la colonia Oblatos, luego de que su auto se quedara varado en una inundación. Mientras conducía ella decidió cruzar una calle que antes era un arroyo, por lo que su automóvil fue llevado por la corriente hasta donde hay un puente peatonal en el punto y luego salió del coche, lo que ocasionó que fuera arrastrada hacia el canal de la calle Hacienda Ciénega de Mata, en la esquina con Hacienda de Tala.

Después de una búsqueda emprendida por la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, fue encontrada a 400 metros del accidente y llevada a la Unidad Médica Mario Rivas Souza, en donde murió.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Trinidad López Rivas, aseguró que esta tragedia pudo evitarse si ella hubiera decidido estacionarse en un lugar seguro y esperar a que los niveles del agua disminuyeran. Es por eso que hizo un llamado a la población para seguir las recomendaciones de las unidades de Protección Civil.

EL DATO

Testigos ayudaron

De acuerdo con testigos y la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Jessica Velasco salió de un automóvil blanco tras encontrarse en medio de una corriente de agua, lo que provocó que fuera arrastrada. Personal de Protección Civil señaló que el coche fue encontrado varado y recargado en un puente peatonal, donde los vecinos ayudaron a sacar al acompañante por el quemacocos del vehículo.

RECOMENDACIONES

En caso de inundación

• Evitar pasos a desnivel.

• Tener una ruta alterna.

• Esperar a que los niveles del agua bajen.

• Estacionarse en un lugar alto, en donde no haya árboles, postes o líneas electrificadas.

• No entrar a la calle si cubre el borde de la banqueta.

• No cruzar arroyos.

• No salir del vehículo o, en todo caso, subir al capó.