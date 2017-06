Para evitar tragedias, piden precaución durante lluvias

En julio del año pasado, Jessica Velasco murió despúes de que su auto quedará varado en un arroyo

GUADALAJARA, JALISCO (12/JUN/2017).- El 28 de julio del año pasado, falleció Jessica Natali Velasco Polanco en la colonia Oblatos, luego de que su auto se quedara varado en una inundación. Mientras conducía ella decidió cruzar una calle que antes era un arroyo, por lo que su automóvil fue llevado por la corriente hasta donde hay un puente peatonal en el punto y luego salió del coche, lo que ocasionó que fuera arrastrada hacia el canal de la calle Hacienda Ciénega de Mata, en la esquina con Hacienda de Tala.

Después de una búsqueda emprendida por la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, fue encontrada a 400 metros del accidente y llevada a la Unidad Médica Mario Rivas Souza, en donde murió.

El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Trinidad López Rivas, aseguró que esta tragedia pudo evitarse si ella hubiera decidido estacionarse en un lugar seguro y esperar a que los niveles del agua disminuyeran. Es por eso que hizo un llamado a la población para seguir las recomendaciones de las unidades de Protección Civil.

EL DATO

Testigos ayudaron

De acuerdo con testigos y la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Jessica Velasco salió de un automóvil blanco tras encontrarse en medio de una corriente de agua, lo que provocó que fuera arrastrada. Personal de Protección Civil señaló que el coche fue encontrado varado y recargado en un puente peatonal, donde los vecinos ayudaron a sacar al acompañante por el quemacocos del vehículo.

'Nosotros la vimos, pero no pudimos alcanzarla'

Beatriz Benito tiene una tienda de abarrotes junto al puente en el que quedó varado el automóvil de Jessica Velasco, quien salió del vehículo y fue arrastrada por la corriente. Recuerda que no se encontraba en su negocio, había ido con su hijo y su esposo a cenar, a unas 10 cuadras del lugar.

“Nos quedamos parados viendo el agua correr, porque allá el canal está muy profundo. Le estábamos explicando a mi hijo que nunca tenía que acercarse porque el agua se lo podía llevar, cuando de repente, muchas personas venían corriendo, lanzaban sogas y palos y gritaban ‘¡agárrenlo, agárrenlo!”. Entonces, volteamos y vimos una cabeza, pensamos que era un niño, me paré en los pies de mi esposo, se agachó y le tiró el agarrón, pero no lo alcanzó”.

Beatriz, su marido y su hijo se asustaron y regresaron a su negocio, ya que a un lado viven algunos familiares y temían por su vida. Sin embargo, ellos se encontraban bien.

“Después supimos que había sido una mujer y fue muy fuerte, porque nosotros la vimos, pero no pudimos alcanzarla”.

Comerciantes de la zona, como Rubén Darío Jiménez, aseguran que cada lluvia fuerte ocasiona inundación. Esto lo atribuyen a que el canal es demasiado angosto y no alcanza a captar toda el agua que se concentra en el lugar.

“Desde que pasó lo de la mujer que se ahogó, el Gobierno puso unos tubos, como protecciones. Eso hace que cuando llueve se atore ahí la basura y que el agua suba. Si antes nos inundábamos en 20 minutos, ahora nos inundamos en 10”.

Los habitantes y comerciantes, piden que el canal se amplíe, con el objetivo de reducir las inundaciones y, si es posible, se retiren las protecciones en donde se queda la basura.

RECOMENDACIONES

En caso de inundación

• Evitar pasos a desnivel.

• Tener una ruta alterna.

• Esperar a que los niveles del agua bajen.

• Estacionarse en un lugar alto, en donde no haya árboles, postes o líneas electrificadas.

• No entrar a la calle si cubre el borde de la banqueta.

• No cruzar arroyos.

• No salir del vehículo o, en todo caso, subir al capó.