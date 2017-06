Robles Ortega cuestiona papel de autoridades en seguridad

El Arzobispo de Guadalajara lamenta el aumento de la violencia en la ZMG

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2017).- La encuesta Jalisco Cómo Vamos realizada a finales de 2016 arrojó que se duplicaron el número de personas que dijeron haber sido víctimas de un delito a comparación de 2014; es decir pasó de 11.1 por ciento a 21.6 por ciento quienes sufrieron algún delito. Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dijo que lamenta el aumento de violencia y que incluso hace unos días un sacerdote sufrió robo a mano armada en las calles. "No entiendo por qué las autoridades no se hacen presentes, en lugar de cortar listones, en cómo cortar esta ola de violencia".

El cardenal señaló que el hombre fue despojado de su automóvil afuera de una farmacia de la ciudad. Explicó que al regresar a su carro dos sujetos no lo dejaron cerrar la puerta al amenazarlo uno con una navaja y el otro con pistola. "Afortunadamente él (sacerdote) se comportó sereno, pero uno al otro se invitaban a violencia, no sabían que era un padre, pero esto habla a lo que estamos expuestos todos los ciudadanos, en un estacionamiento, a plena luz del día, haciendo lo que tenemos que hacer en la vida diaria no estamos seguros al amparo que nos deben proporcionar las autoridades".

Tan sólo la semana pasada la Fiscalía General de Jalisco registró 20 muertes, presuntos homicidios dolosos; dos de estos casos por parricidio. Robles Ortega indicó que este tipo de violencia entre familia es enfermiza y descontrolada. "Es muy lamentable lo que pasó y acontece en tantos hogares cada día, la violencia verbal, no verbal, violencia con gestos, agresión permanente que a veces se sufre en el seno de la familia, todo eso como que va preparando el terreno para llegar a situaciones tan extremas. Hay que volver a los valores, a la formación, a la educación, falta que todos sumemos para hacer la cultura del valor de la vida, respeto al otro".

Sobre los peritajes que harán a los templos con daños por el paso de la tuneladora de la Línea 3, el arzobispo mencionó que desconoce si estos ya concluyeron. "Lo que sé es que la promesa es que una vez que acaben la obra de El Tren se comprometen a darles el mantenimiento y arreglarlos. Es el gobierno federal, según tengo entendido, pero aún así sé que en Catedral a ciertas grietas que hay en el techo ya les aplicaron algo por esta temporada que se avecina".

EL DATO

La misa dominical de este domingo se realizó en la capilla Provisional del Santuario de los Mártires, luego de que terminara la primera carrera del Seminario de Guadalajara, de 5 y 10 kilómetros, que tuvo una afluencia de mil 500 participantes.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ