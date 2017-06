Los peligros de caminar sobre Periférico

Peatones critican que hace falta que se piense en los de a pie porque no hay banquetas

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2017).- Sobre Periférico, a la altura del Parque Industrial El Bosque II, habitantes de colonias aledañas señalan que en ocasiones es necesario caminar hacia el cruce con Juan de la Barrera, ahí por el bordo; no hay de otra, comenta Margarito Cerpa Juárez.

“La gente que se va caminando de aquí a Juan de la Barrera, al crucero de Las Pintas que es el puente que está ahí enseguida, se va caminando y nos ha tocado que si no los avientan, los bañan de tierra. No hay banqueta, no hay señalamiento, no hay nada. También a mí me ha tocado caminar por ahí con mucho cuidado por la orilla, es lo que hace uno tratar de cuidarse”, menciona el hombre.

En el punto se ubica una peligrosa parada de camiones, prácticamente debajo del puente peatonal entre la tierra, unos escalones y huecos a los costados. Mucha gente se ha caído ahí, relata don Margarito, quien todos los días a la sombra de un árbol ofrece sus servicios de guía, estibador y maniobrista.

Explica que al existir laterales pavimentadas y banqueta con banca en ese punto, en realidad la parada del transporte público es ahí y no a un costado del acotamiento de los carriles centrales, debajo del puente peatonal; sin embargo, los conductores del transporte público no toman los cuerpos laterales, lo que sería más seguro.

En El Mante hay otro punto donde los peatones carecen de áreas adecuadas para desplazarse, hay numerosas personas caminan por Periférico para conectar a López Mateos donde abordarán el transporte público, lo hacen por donde se puede, por la orillita de la carpeta asfáltica, menciona Óscar.

“Vengo de aquí del puente peatonal (de El Mante), pero no tenemos nada habilitado para el peatón, alguna línea o algo. Caminamos por el acotamiento pegadito a la orilla porque si no nos dan ride. Es la única conexión a López Mateos, hace falta que piensen en el peatón porque no tenemos banqueta por ningún lado”, reprocha el hombre a las autoridades.

Mejoras en puentes y paradas

En Periférico, en territorio tapatío, en un tramo de mil 100 metros, entre Juan Pablo II y la calle Betania, del lado de la Colonia Hernández Loza, se construyen carriles laterales, banquetas, un andador y se mejorará la iluminación para favorecer a habitantes de la zona que caminan por el lugar. La obra se realiza con recursos estatales y municipales por un monto de ocho millones de pesos, detalló el director de Obras Públicas de Guadalajara, Jorge Gastón González.

El funcionario dijo que en la parte del Periférico que está en territorio de Guadalajara tienen prácticamente laterales (de Federalismo a Malecón), aunque en algunos puntos faltan banquetas y mejorar espacios de cruce de los puentes.

Sin embargo, mencionó que en los próximos meses se hará un diagnóstico para presentar una propuesta a Gobierno del Estado, para optimizar el mantenimiento de puentes tanto la estructura, iluminación y las condiciones de la superficie cuando baja el usuario para mejorar la accesibilidad; también se pretenden intervenir las paradas de transporte público.

Proponen plan maestro de seguridad para Periférico

El Gobierno de Guadalajara planteará al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Netzahualcóyotl Ornelas, que convoque a funcionarios municipios por los que se localiza el Periférico para crear una mesa de trabajo y elaborar un plan completo de seguridad para Periférico.

El jefe del Gabinete tapatío, Hugo Luna, reconoció que hace falta una intervención integral en Periférico que atienda no sólo el aspecto vehicular sino el peatonal. “Lo que tendríamos que estar haciendo de la mano con Gobierno del Estado y los municipios metropolitanos es, quizás, hacer un plan maestro de seguridad para el Periférico donde rescatemos banquetas, donde tengamos laterales de reducción de velocidad y los cruces seguros en todo el polígono”.

Aunque la rectoría del Periférico la lleva Gobierno del Estado, la vía comprende varios municipios metropolitanos: Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.

En el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, en este momento se ejecuta de manera coordinada con Gobierno del Estado, una obra para favorecer al peatón, esto en Periférico entre Juan Pablo II y Malecón; es necesario, dijo, atender los puntos con la problemática más visible.

Se ha priorizado el tema del mantenimiento de la arteria, consideró, pero falta atender otros aspectos para brindar mejores condiciones a quienes realizan desplazamientos peatonales.

Asimismo, el funcionario añadió que con el proyecto de Peribús se generó debate, al considerar que el Periférico no está preparado para un transporte público masivo, ya que es necesario arreglar banquetas y crear cruces seguros para los usuarios.

CUARTO CARRIL

Repavimentación con concreto no incluye construir nuevas banquetas

En obras proyectadas para este año la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) no tiene un presupuesto específico para construir banquetas en Periférico, e indica que la creación de carriles laterales en la arteria y aceras corresponde a los municipios.

Este año hay varias obras proyectadas y en proceso en Periférico, es el caso de la intervención en una extensión de 9.4 kilómetros, de Juan Gil Preciado a Calzada Independencia, donde se repavimentará con concreto hidráulico y se construirá un cuarto carril, en el tema de banquetas en este tramo se contempla únicamente la restitución de aquellas que sean destruidas debido a la creación de un cuerpo adicional; pero no añadirán nuevas.

En esta repavimentación se invertirán 413 millones de pesos federales.

El proyecto ejecutivo para la renovación del pavimento está por concluir, y aunque no hay fecha precisa para el arranque de obras, se estima que podrían iniciar a finales de julio, informó el director de Proyectos de la SIOP, José María Goya Carmona.

Sin embargo, en el caso del proyecto en Belenes, en Periférico y Parres Arias, donde se construirá un paso a desnivel, contempla incorporar accesibilidad universal con banquetas y pasos peatonales seguros –serán plazoletas– en este caso se considera hacer el tránsito más seguro de caminantes.

El mantenimiento de Periférico en carriles centrales está a cargo de SIOP; a los municipios les corresponde el alumbrado de laterales y las banquetas.

El funcionario subrayó que entre carriles centrales y laterales de Periférico no tendría que haber banqueta, éstas se construyen en los extremos de los cuerpos laterales.

Agregó: “El Periférico tiene condiciones muy diferentes en todos sus tramos, hay algunos puntos donde hay banquetas, otros, donde no las hay..."

“Donde no las hay, hay tramos donde las condiciones de Periférico no tienen tráfico peatonal en esa zona, son partes donde la lateral, por ejemplo, está muy separada y allá sí existe la comunicación peatonal, pero sí estaremos observando donde haya casos que nos lo requiera mejorar las condiciones para el peatón”.

OBRAS VIALES

Más de 900 MDP para el anillo

• En Periférico hay obras viales en proceso y proyectadas para realizarse este año por un monto superior a los 900 millones de pesos.

• 413 millones de pesos para la repavimentación con concreto hidráulico en el tramo Juan Gil Preciado-Calzada Independencia.

• 180 millones de pesos, la inversión para las obras de Periférico y Parres Arias, donde se construirá un paso vehicular deprimido y plazoletas en superficie; aunque se gestionan otros 47 millones de pesos para sumarlos al proyecto que costará 227 millones de pesos.

• 50 millones de pesos: etiquetados para la solución Integral Vial de la Avenida 8 de Julio, San Sebastianito, corresponde a un retorno elevado en una segunda etapa.

• 65 millones de pesos que en estos momentos está en proceso de obra para la construcción del primer retorno en el Nodo Vial San Sebastianito.

• 83.2 millones de pesos: Solución Vial en Avenida 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, Zapopan; los trabajos ya iniciaron.

• 120 millones de pesos: Construcción de la solución vial en el Circuito López Mateos, tercera etapa, corresponde al segundo túnel semicircular que está en proceso de obra.

• Son más de 70 kilómetros los que tiene de longitud el Periférico, incluida la parte nueva.

LA VOZ DEL EXPERTO

Necesario, que la vía sea más cordial para los de a pie

Juan Ángel Demerutis Arenas (coordinador de la Maestría en Urbanismo del CUAAD)

El Periférico estaba pensado para contar con carriles centrales y laterales; no obstante, sólo en unos tramos existen esos cuerpos, así como banquetas, y es necesario que autoridades estatales y municipales se coordinen para incorporar esa infraestructura para el caminante.

Además, aunque puede resultar costoso se requiere planear la construcción de pasos deprimidos para que el peatón se desplace en superficie, sobre todo en los puntos con más flujos de caminantes, es “necesario aplicar recursos no sólo para el vehículo, sino también para el peatón”, hacer la vía más segura y cordial para los de a pie, manifestó Juan Ángel Demerutis Arenas, coordinador de la Maestría en Urbanismo y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).

Aunque hay puentes peatonales en casi todos los puntos con altos flujos de caminantes, el académico consideró son inseguros e implican un esfuerzo adicional para el transeúnte.

En el caso de cruceros como Periférico y Colón, en el Sur, y Federalismo, en el Norte, son puntos con altos flujos de peatones y deberían resolverse con pasos a nivel para el peatón y deprimidos para los vehículos, por ejemplo.

El Periférico es una arteria incluso de carácter regional que originalmente se concibió para el uso vehicular, con un ancho de 80 metros; sin embargo el crecimiento urbano lo absorbió y quedó inmerso en la zona metropolitana, por lo que es necesario realizar adecuaciones para atender las necesidades actuales de los usuarios de la vía: peatones, ciclistas, vehículos particulares, transporte público y de carga, dijo.

No obstante, admitió que la arteria tiene características complicadas para modificarla.

La sección de 80 metros de Periférico representa una dificultad para cruzar aún con la existencia de puentes peatonales en distintos puntos, incluso se convierten en inseguros, ante esto, lo ideal sería contar con pasos vehiculares deprimidos, insistió.

Destacó el proyecto de Periférico y Parres Arias, en Belenes, el cual incluye la construcción de plazoletas, representará una mejora para los peatones quienes tendrán cruces a nivel. “Ahora que entran estas diferentes modalidades, necesariamente tendría que entrar el municipio para interconectar a las colonias de un lado al otro del Periférico”.

En el caso de los centros universitarios se realizan gestiones para que pudieran existir paraderos de transporte público, dijo.

LA FRASE

"Tendríamos que pensar en un ambiente más cordial para el peatón, los 80 kilómetros por hora no son cordiales para el peatón. Tendríamos que construir las laterales junto con las banquetas para que esto empiece a tener un contexto más favorable para el peatón; ahora, eso, quién sabe cuándo suceda".

LA CIFRA

13% del derrotero de Periférico tiene banquetas, según el documento Análisis Costo Beneficio del Proyecto de Transporte Masivo, Sistema Integrado Peribús, Primera Etapa.

2016

Atropellamientos

En 2016, 11 personas perdieron la vida al ser atropelladas en Periférico y 46 resultaron heridas, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad.