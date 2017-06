Vigilan que mototaxis eviten las avenidas principales

Dueños de unidades abordan a operadores que circulan por zonas en las que podrían ser sancionados

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Mediante la organización de cuadrillas, desde hace dos semanas, ocho mototaxistas vigilan por la mañana y otro tanto por la tarde dos puntos que conectan con Avenida Concepción, se trata de Avenida de Las Américas y Nuestra Señora de Las Mercedes, en la zona de Santa Fe, en Tlajomulco, donde recomiendan a sus choferes no circular por avenidas principales, para evitar los operativos de la autoridad.

“Sí están más rigurosos los operativos, ellos (la autoridad) nos pidieron algo: que no bajáramos a Concepción, y de que nos vengan a ordenar ellos a que nos ordenemos nosotros solitos, mejor intentar hacerlo”, dijeron propietarios de mototaxis.

A Rubí Sandoval, junto con otros dueños de vehículos y choferes, les tocó cubrir el turno de la mañana, con todo y unidad se introdujeron al estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en Avenida de Las Américas y Avenida Concepción, desde ahí realizaron su labor de vigilancia.

A los choferes que se les detecta circulando por avenida Concepción se les solicita que se paren, se acercan a aconsejarles que lo eviten.

A una operadora Rubí le pidió que se detuviera; transitaba de Avenida Concepción hacia Avenida de Las Américas, la conductora le explicó que sólo se retornó en ese punto después de dejar pasaje en la esquina.

La recomendación para la conductora fue: “Que no baje hasta en la esquina a los pasajeros, que los deje aquí para que alcance a retornar en este espacio (metros antes de avenida Concepción). En eso estamos, día con día tratar de acostumbrar a la gente a una nueva cultura de trabajo”.

No obstante, hay mototaxistas que siguen circulando por Avenida Concepción. En un lapso de 80 minutos se observó a cinco vehículos.

Un grupo de mototaxistas se retiró al recibir una llamada que les alertaba de la posible llegada del operativo de la Policía Vial a la zona.

MULTAS

Sanción más la grúa

Las multas que les aplican cuando retiran un vehículo de circulación es de entre siete mil 500 a 12 mil 500 pesos, adicionalmente hasta dos mil 500 de la grúa, según mototaxistas.

CENSO

Se multiplican y hacen todo tipo de viajes

De acuerdo con estudios del Instituto de Movilidad, el servicio de los mototaxis ya se extendió y realizan todo tipo de viajes: traslado de pasajeros, para la entrega de alimentos o productos a domicilio.

El nuevo censo de Mototaxis reveló que no son seis mil los que operan en la metrópoli, como asegura el gremio, sino dos mil 598 mototaxis en 25 municipios. De esa cantidad, mil 873 operan en bases y 268 circulan por donde quieren en el área metropolitana (se les considera como ruleteros), más 457 que ruedan en el interior del Estado.

El documento también menciona que se identificaron 783 mototaxis que estuvieron operando en el Estado, pero que actualmente no están en circulación debido a diversos motivos, pero no descarta que en breve reactiven el servicio e incrementen el parque vehicular.

El estudio muestra que las unidades hacen más viajes: el doble con respecto a datos difundidos por la autoridad en septiembre, ahora rondan los 100 mil traslados en la ciudad.

El año pasado, el Instituto de Movilidad y Transporte informó que, con base en el estudio de oferta y demanda de los servicios de taxi y las nuevas empresas de redes de transporte, los mototaxis realizaban 45 mil viajes diarios en el Área Metropolitana, superando a compañías como Uber (38 mil), pero ese dato quedó superado conforme a los últimos diagnósticos del Instituto.

Al captar los mototaxis en la metrópoli poco más de 100 mil viajes al día, conforme el censo realizado en noviembre pasado, significa que realizan la mitad de los que efectúan los taxis amarillos, los cuales se ubican en 208 mil.

ÁREA

2,598 mototaxis operan en 25 municipios de Jalisco.

Retiran 419 en cinco meses

Por prestar el servicio de transporte público sin tener los permisos correspondientes o no contar con ninguna documentación para circular, de enero a mayo de este año se retiraron de transitar por arterias principalmente de Tlajomulco, Zapopan y Tonalá 419 mototaxis, cantidad que representan 52% más con respecto a los detenidos durante todo 2016.

El año pasado fueron sacados de circulación 275 vehículos, el aumento que se registra en los primeros cinco meses de 2017 en el retiro de unidades, es debido a que se intensificaron los operativos, informó la Secretaría de Movilidad.

Las zonas donde la Policía Vial detuvo a la mayoría de los mototaxis fueron: López Mateos Sur a la altura de fraccionamientos de Tlajomulco y Zapopan, así como en arterias de Tonalá, informó la dependencia.

Aún no hay fecha para reemplazar en el esquema de Cuencas de Servicio que establece la Ley de Movilidad.

LAS FRASES

"(Ante los operativos lo que buscamos es) tratar de respetar los lineamientos que se nos están dando, y que de esa manera nos toleren un poco nuestro trabajo. Ahora sí que nos adaptamos ¿verdad?"

Luis Enrique Pérez García, propietario de mototaxis.



"Sí nos ha afectado no poder circular por las vías primarias. De hecho, no nada más a nosotros también a la misma gente. Es un uso el mototaxi que ya tiene varios años y que no se ha podido regularizar."

Saúl Albarrán, operador de mototaxi.

"Hacia Avenida Concepción está súper prohibido bajar, pero hay muchos mototaxistas que no entienden, es por eso que tenemos las cuadrillas para vigilar."

Luis Alberto Castro Torres, dueño de unidades.



"Abajo (Avenida Concepción) es donde más gente sale, pero ahorita luchamos día a día para sacar el sustento no faltando a las leyes que nos están poniendo, trabajar más, pero no violar la ley acatar lo que nos están pidiendo."

José Francisco Quiñones Ruiz, operador.

"Circular por Avenida Concepción ya no lo hago. Sí afecta a todos, hasta al cliente. A mí me lo dejaron muy claro (el patrón): si yo te veo abajo te quito la moto; por no perder el trabajo no lo hago. Hablando de dinero sí son entre 150 y 200 pesos menos."

Juan Carlos Valadez, chofer de mototaxi.