CULagos inaugura seminario sobre desapariciones forzadas

Se llevaron a cabo conferencias, mesas de diálogo y presentaciones de libros

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- Este viernes 9 de junio se inauguró el Seminario de Desaparición Forzada: un crimen de lesa humanidad. (Una visión desde el periodismo), como parte de las actividades de la Universidad Internacional de Verano.

La primera conferencia estuvo a cargo del periodista Federico Mastrogiovanni, quien compartió la experiencia desde su libro “Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia del terror”.

"Este fenómeno data desde finales de la década de los sesenta. Pero eran años diferentes en los que no se mencionaba este tipo de delito, y se nombraba con diferentes palabras. Antes de realizar esta investigación yo no tenía idea de cuál fuera la diferencia entre hablar de un secuestro, un levantón o una desaparición forzada. Y creo que la sociedad mexicana no concibe una idea clara de lo que significa hablar de ello", aseguró.

Indicó que este complejo fenómeno implica, entre muchas otras cosas, situaciones como colusión con empresas transnacionales, trata de personas, trabajos forzados, como estrategia para generar carne de cañón.

También se efectuó la mesa de diálogo "Periodismo: hasta encontrarlos", en la que los periodistas independientes, Darwin Franco y Dalia Souza López detallaron en qué consiste el periodismo de acompañamiento y el compromiso de quienes se dedican a esta labor.

Finalmente se presentó el libro “Narrativas interdisciplinarias sobre la desaparición de personas en México”, a cargo del doctor Alejandro Vélez Salas, profesor visitante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

"El objetivo de este libro es transmitir qué es lo que está suncediendo en México, lo cual no es sencillo, no hay una sola forma de explicarlo. Son muchas las razones por las que las personas están desapareciendo en nuestro país. A pesar de que seguimos viviendo en el infierno, en la solidaridad hemos encontrado un camino para transitar por él", declaró.

Este seminario continuará los próximos 12 y 13 de junio. El lunes, se llevará a cabo un conversatorio en el que participarán familiares de desaparecidos en Jalisco y Guerrero. Además se inaugurará la exposición de plástica y poesía titulada Lotería 43.