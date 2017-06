Preparan catálogo de buenas prácticas en manejo de basura

El Instituto Metropolitano de Planeación presentará el estudio a la Junta de Coordinación Metropolitana en noviembre

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- En noviembre próximo se presentará un catálogo de buenas prácticas en manejo de residuos. El director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Ricardo Gutiérrez Padilla, afirma que ese mes, los integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana determinarán si optan por este plan de operación o si se decantan por un código de gestión de residuos, por un sistema homologado de normas aplicables a las concesiones o si transitan a la creación de una agencia que se encargue de este tema.

La gestión de los residuos es uno de los temas centrales de la agenda metropolitana, junto con la seguridad, la movilidad, el agua y el medio ambiente.

“Lo que estaríamos encontrando de primera instancia es un sistema más eficiente de manejo de residuos que implica nuevas conductas de los ciudadanos, procesos de educación, de cambio de hábitos para reducir, reusar y reciclar de manera intensa los materiales y generar cada vez menos basura”.

Destaca que el Ayuntamiento de Guadalajara desarrolla un diagnóstico sobre la basura que se produce y se mueve en la ciudad, en el que se enfatizan datos como los actores, volúmenes, tarifas, vigencias de las concesiones y colonias atendidas, entre otros factores.

Hugo Luna, jefe de Gabinete del Ayuntamiento, quien encabeza esta evaluación, resalta que entre las prácticas ejemplares están los Puntos Limpios y la gestión del área de basura en los mercados municipales.

Sin embargo, el director de Medio Ambiente de Guadalajara, Juan Luis Sube, acentúa que también detectaron esfuerzos positivos de los vecinos de Alcalde Barranquitas, quienes adecuaron un espacio para aglutinar PET, y de los habitantes de Colinas de San Javier, que cuentan con un sistema de recolección diferenciado.

Por otra parte, el director de Gestión Integral de los Residuos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Eduardo Parra, asegura que otro de los objetivos de este proyecto es que los habitantes sepan qué tipo de basura se genera y también que conozcan de qué forma clasificarla, separarla y cuál es su destino. Añade que el sistema de información integrará datos de los residuos que recogen las áreas de Ecología y de Servicios Públicos.

CLAVES

La percepción de los turistas

Estudio. En julio de 2014, este medio de comunicación publicó que, de acuerdo con el Anuario Estadístico 2013 de la Secretaría de Turismo, la basura fue lo que menos gustó a los extranjeros que llegaron a la metrópoli. Sin embargo, en el documento más actual, de 2015, la contaminación sustituyó a los residuos.

Otros. Los visitantes internacionales también se quejaron de las malas condiciones de la ciudad, el ambulantaje, la falta de limpieza, la inseguridad y el tráfico.

Zonas. El secretario de Turismo, Enrique Ramos, afirmó que esta percepción se nutre principalmente en zonas como el Centro de Guadalajara y en los recorridos hacia La Minerva, Zapopan, Tlaquepaque y Chapala.

Mexicanos. Los visitantes nacionales se quejaron de la contaminación, las malas condiciones del destino turístico, el tráfico y los vendedores ambulantes.

Crecen las rutas de recolección

Para reducir la percepción negativa que tiene la ciudadanía respecto al servicio de recolección de basura en Tonalá, a principios de año el Ayuntamiento habilitó nuevas rutas para los camiones de Caabsa.

De acuerdo con el jefe de Gabinete, Jaime Esparza Arias, en 2016 se retiraba un promedio al día de 316 toneladas de basura de las calles; hoy son 336.

Proyectan 300 Puntos Limpios para 2018

Debido a la recepción que ha tenido el programa Puntos Limpios en Guadalajara, el Ayuntamiento crecerá sus proyecciones con respecto a la instalación de estos espacios de recolección diferenciada. Aunque se proyectaba concluir el 2017 con 150, para diciembre próximo quedarán instalados 180 y en 2018 se colocarán 120 más para concluir la administración con 300. La meta original eran 200.

Según el jefe de Gabinete en el Ayuntamiento, Hugo Luna, esa cantidad cubrirá el 60% de un sistema que podría quedar concluido en el primer año de la siguiente administración, aunque eso dependerá de que ésta eventualmente decida su permanencia.

Para garantizar que cada nuevo espacio de vivienda en la ciudad tenga espacios para la basura, los planes metropolitanos de desarrollo obligan a los municipios a verificar la instalación de un punto de recolección diferenciada antes de entregar los permisos de habitabilidad. “A nadie le importaba dónde iba a ponerse la basura; por eso el problema”.

Hoy, la mala percepción que dieron los ciudadanos consultados en la encuesta 2016 de Jalisco Cómo Vamos, dice Hugo Luna, es más benéfica que negativa, pues significa que el problema está visibilizado. Y la solución a partir de eso es menos complicada.

“El espíritu de los Puntos Limpios es que lleguemos a tener un sistema en la ciudad donde en algún punto de contacto de tu vida, yendo al trabajo, a la escuela, al supermercado o al parque, encuentres uno. Y bajo esa lógica, tengas la disposición de separar la basura en tu casa y, una vez a la semana, llegar y depositar la basura de forma categorizada. Eso es dar un paso a la post modernidad”.

Reconoce que el esquema de recolección en el municipio “ha sido un fracaso”, por eso se negocia con las empresas encargadas para que mejoren sus servicios, incluso el municipio comenzó a aplicar multas de, al menos, 800 pesos a negocios generadores de amplios volúmenes de desechos que no contratan un sistema de recolección propio.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Una responsabilidad ciudadana

Javier García de Alba (investigador de la UdeG).

El académico afirma que una de las principales acciones que deben llevar a cabo las autoridades es dejarle claro a los ciudadanos que la responsabilidad de éstos es suya.

Indica que se debe difundir con mayor énfasis los espacios en el Estado que aprovechan diversas materias primas, de modo que las personas puedan conocer los beneficios ambientales y económicos que generan al separar su basura en estas empresas enlistadas por la Secretaría de Medio Ambiente. “Si la ciudadanía no sabe que puede o debe separarlo y obtener un beneficio para su ciudad o para su persona, no se hará nunca el cambio. Tienen que haber más campañas, un proceso normativo que incentive a las instituciones. No se puede solo”.

Comenta que este tipo de medidas funcionaron en Costa Rica y Japón, en donde se eliminaron las bolsas de plástico.

Resalta que también se debe tomar en cuenta el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues permite crear los programas educativos, acceder a los recursos para desarrollar campañas informativas y proyectos, pero también incentiva a los empresarios para que realicen inversiones específicas a cambio de una certificación ambiental.

• Nueve años de rezago

René Solinis (investigador del ITESO).

Para el académico, uno de los pendientes en la recolección de residuos es la aplicación de la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-007/2008, que indica cómo almacenar en casa la basura y cómo deben recogerla los municipios. “Desgraciadamente no se ha podido implementar desde hace nueve años. Los mismos recolectores mezclan los residuos. La gente ve eso”.

Destaca que Zapopan y Tlaquepaque, que se encargan de recoger sus propios residuos como Ayuntamiento, deben poner el ejemplo y aplicar esta norma, de modo que otras administraciones realicen estas acciones.

Enfariza que una buena práctica para reducir la generación de estos residuos se da en Europa, en donde las autoridades cobran por la recolección, el tratamiento y la disposición de la basura.

“Uno de los principales problemas en nuestro país es que el servicio es gratuito. En Europa, mientras más se genera, más se tiene que pagar”.

Apunta que entre los avances en materia de manejo de residuos que ha experimentado la Entidad está la reducción de los tiraderos clandestinos desde hace dos décadas. “Había alrededor de 40 tiraderos en la zona metropolitana. Ahorita si hay uno o dos inmediatamente se controlan. El aspecto de rellenos sanitarios ha mejorado bastante”.

TELÓN DE FONDO

Lanza Tlajomulco programa

Desde el pasado lunes, el Ayuntamiento de Tlajomulco arrancó un nuevo programa de separación de residuos en las colonias aledañas a prolongación López Mateos.

La autoridad concluyó la etapa de socialización del programa y durante el último mes y medio se acercó a todos los alumnos de quinto y sexto de primaria de la zona para que conozcan cómo se separa y entrega la basura.

Miguel León Corrales, director general de Gestión Ambiental, reconoce que en el pasado el Ayuntamiento ha emprendido programas similares que han fracasado. Por eso, esta nueva visión viene acompañada con infraestructura.

Con 20 millones de pesos, el municipio ha construido un centro de composteo y arrancará obras para un centro de separación de residuos. Así, garantizará a los ciudadanos que sus desechos tendrán un fin útil. “Se da un mensaje de que su esfuerzo por separar sí va a ser canalizado de manera correcta para transformar residuos orgánicos en composta”.

Al transformar la basura orgánica, ésta podrá ser utilizada como abono natural.

Tlajomulco apuesta a la transformación de la basura para que los ciudadanos se involucren. “Y si este primer proyecto en Periférico Sur (López Mateos) funciona, en tres meses se va a las comunidades de alrededor de Laguna de Cajititlán. Y tres meses después a la Cabecera Municipal, y después a la Zona Valle. La meta es que para junio de 2018 se implemente en todo el municipio”.

La primera etapa pretende atender 14 mil hogares y aprovechar 90 toneladas de residuos por día.

