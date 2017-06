Alfaro promete retirarse de la política si no ratifican su mandato

''“Hay que tener vergüenza, si no pudiste con Guadalajara, menos vas a poder con el Estado'', señala el alcalde

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro aseguró que se retirará de la política si los tapatíos no aprueban su gestión en el ejercicio de ratificación de mandato en septiembre. Durante una entrega de obras en la Colonia Talpita, indicó que no volvería a buscar ningún cargo de elección popular.

“Si la gente no aprueba mi trabajo, yo les hago una promesa muy sencilla: me voy de presidente municipal porque el pueblo pone y el pueblo quita y si no apruebo la ratificación de mandato, no vuelvo a buscar un cargo de elección popular”, aseguró el primer edil tapatío.

“Hay que tener vergüenza, si no pudiste con Guadalajara, menos vas a poder con el Estado. Miren cómo nos está yendo, por cierto y para qué les platico. Simplemente y que no haya dudas, en unos meses más toda la gente va a poder decidir si el gobernante cumplió o no”.

El Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara establece la figura de ratificación de mandato como un mecanismo obligatorio que se debe realizar durante el segundo año de la administración.

Este puede realizarse por dos vías: una solicitud ciudadana respaldada por las firmas del dos por ciento de los registrados en la lista nominal en Guadalajara o de sus habitantes y a solicitud del presidente municipal. Si el primer edil la solicita, debe pedir licencia mientras se realiza este proceso.

Mientras que el Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco establece la revocación de mandato que podrá ser solicitada por el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal a partir del 1 de abril y señala que sólo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) puede realizarla. Este proceso es diferentes y completamente independiente del que contempla el reglamento tapatío.

Sobre la revocación de mandato, Alfaro aseguró que este es un derecho que ya está consagrado.

“Pero hubo un pequeño problema nada más, el gobernador aceptó que se modificara la ley para que aplique hasta el próximo gobernador. Pero no importa, nosotros vamos a hacer la ratificación no porque la gente haya pedido una consulta, lo vamos a hacer para que la gente conozca sus derechos, nos evalúen y para acabar con el debate de si cumplimos o no cumplimos”.

En octubre comienza el año electoral con los procesos internos de los partidos para elegir candidatos, menos de un mes después de la ratificación de mandato. La fracción edilicia del PRI en Guadalajara ha señalado que se pretende usar a este mecanismo como una herramienta electoral.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS