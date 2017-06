El Itei ordena a Fiscalía revelar ubicación de narcotienditas

Piden que la dependencia funde y motive adecuadamente si es que no tiene esa información

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) determinó en Sesión Ordinaria que la Fiscalía General debe revelar la ubicación de las narcotienditas en Jalisco, ya sea en versión pública o que el Comité de Clasificación reserve correctamente la información y emita los informes correspondientes.

El solicitante pidió a la Fiscalía colonia y número de estos establecimientos clandestinos en la Zona Metropolitana y al interior del Estado, petición derivada de una noticia publicada por un periódico local en la cual se citó textualmente al fiscal quien señaló que se tenían detectadas varios puntos de ventas de droga en la ciudad.

Salvador Romero, comisionado del Instituto, explicó que el ciudadano acudió a la dependencia estatal con el periódico en mano a solicitar la información. A lo que la Fiscalía contestó que esa información no era pertinente, y que la noticia no podía ser considerada como un referente de la existencia de esos datos porque no se trataba de un documento público.

"Consideramos que si bien la nota no es un documento público o una prueba plena, sí tiene carácter indiciario y existen ya tesis y jurisprudencias que así lo señalan. Partimos de la premisa de que el medio periodístico es serio y que por lo tanto se le da un valor indiciario a esta nota y además consideramos que la información debiera ser pública porque son datos estadísticos que la ley prevé como públicos".

"Lo que estamos ordenando es modificar la respuesta de la Fiscalía para que funde y motive adecuadamente si es que no tiene esa información, o de lo contrario, que la entregue porque no consideramos que revelar la colonia pueda ser un dato sensible. La calle y el número sí, pero la colonia como tal no existe la justificación".

Durante la sesión también se impuso amonestación pública con copia al expediente laboral de María Cristina Espinoza Hurtado en su carácter de titular de transparencia de Cañadas de Obregón por no entregar información relativa al centro habitacional denominado Talicoyunque; misma sanción para Karla Cecilia Pedroza Ibarra, titular de la unidad de transparencia de Encarnación de Díaz, por no entregar información respecto a viáticos pagados a una persona; finalmente se impuso amonestación a Luisa Díaz Ramírez, titular de la unidad de transparencia de Cocula por no entregar información sobre ausencia de la tesorera municipal algunos días.

El Pleno acordó también proceder administrativamente en contra de quien resulte responsable por parte del Ayuntamiento de Chapala por la entrega de información reservada de directores de área a un particular.