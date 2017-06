Plantean actualización de normas para proteger al Lago de Chapala

Especialistas señalan que las normas que regulan esta práctica no se han actualizado en al menos 20 años

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, consejera social de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, se pronunció por promover la mejora regulatoria de las normas oficiales relativas a la descarga de agua para proteger al Lago de Chapala.

Durante la presentación de los resultados del foro "Unidos por Chapala", señaló que las normas que regulan esta práctica no se han actualizado en al menos 20 años.

"Estudios recientes señalan que la cuenca Lerma-Lago de Chapala sigue teniendo la presencia de contaminantes pesados que no debería tener como arsénico, cromo y algunos fuera de norma inclusive reconocidos por los propios programas que ha emitido la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Semarnat".

"Hay áreas o puntos críticos que se tienen que revisar como es la parte de los corredores industriales antes de que llegue el agua al Lago de Chapala, como lo son el Altos-Lerma en Toluca, también en Guanajuato y después de Chapala en el Río Santiago que ya todos conocemos".

Gutiérrez Nájera explicó que la NOM 001 que es la que mide las descargas que van a cuerpos de agua nacionales necesita ser actualizada porque, si bien es cierto que las descargas están dentro de los límites es porque la norma no mide la acumulación de contaminantes en el tiempo.

"No es que no haya malos, si no que el diseño de la norma debe ser actualizado porque la contaminación acumulada en el tiempo no es medida y quizás para algunos metales, dependiendo de la zona donde estén, se tengan que reducir en la cantidad en la que llegan al cuerpo de agua", señaló.

Otras de las propuestas que emergieron del foro son crear un programa, estructura organizativa, presupuestos y mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y de participación ciudadana para la cuenca; promover acuerdos de colaboración interestatal para atender el tema de descarga de aguas en todas las regiones a lo largo de la cuenta.

También proponen que las multas y sanciones aplicadas a quienes contaminen que se destinen a un fondo de restauración, hacer obligatoria la separación de aguas residuales domiciliarias y pluviales, poner un límite de abasto de agua para la construcción de vivienda injustificada, promover el incremento de espacios verdes, públicos y abiertos que propicien la filtración de agua de lluvia.

Así como integrar la participación binacional en la conservación y restauración del Río Lerma-Lago de Chapala y establecer la coordinación de los actores institucionales u académicos en el tema.

En el foro "Unidos por Chapala" participaron el Gobierno del Estado de Jalisco, la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consulado General de los Estados Unidos de América, el Programa de la Bahía de Chesapeake y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental. Se realizó el 4 y 6 de junio en el Instituto Tecnológico Superior de Chapala.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS