Vecinos de Analco piden reconsiderar operativo en la zona

Aseguran que las ventas de sus negocios han dismunuido debido a que la gente ya no acude a comprarles

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- Cerca de 100 vecinos de la colonia Analco se manifestaron esta mañana a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara para exigir que se retire el operativo montado en esa zona y se les permita trabajar.

Aseguran que las ventas de sus locales han disminuido al restringirle el paso a todo aquel que pretenda ingresar a las calles de la colonia, debido al operativo montado desde el 16 de abril de este año, por parte de autoridades municipales, estatales y federales, para evitar el narcomenudeo en esa zona.

"La gente ya no va a comprar, tenemos tiendas de abarrotes, llanteras, refaccionarias y la gente ya no se acerca porque piensa que algo malo está pasando. Pagamos la luz, la renta, el producto, pero no nos sale porque nadie nos compra", señaló uno de los locatarios.

Aseguran también que los policías "les ponen muchas trabas" para poder pasar, tanto a sus casas como sus negocios, de no tener identificaciones con el domicilio de la zona los hacen rodear manzanas enteras para llegar a sus destinos.

"Nos piden 'ifes' con domicilio de los negocios, yo tengo mi 'ife' con domicilio de mi casa, no del negocio. Si no me dejan pasar a mí, menos a la gente que quiere venir a comprar", manifestó otro de los comerciantes.

Según lo referido por los manifestantes, son poco más de 25 los negocios que se han visto afectados por la misma situación.

"Esculcan a todo el que quiere pasar, esculcan las mochilas hasta de nuestros niños chiquitos y ellos se asustan porque no entienden lo que pasa", declaró uno de los colonos.

No ven mejoras

Los vecinos señalaron que a pesar de tener a los policías establecidos en la zona, la delincuencia en la colonia no ha disminuido por lo que prefieren que el operativo sea retirado para poder transitar libremente. "Mejor que se pongan a dar sus rondines normales" dijo uno de los manifestantes.

Señalaron también que no ha existido una socialización por parte de la comisaría municipal o alguna otra autoridad que les de a conocer los resultados obtenidos luego de casi dos meses de haber iniciado este operativo en la zona de Analco.

Por su parte, la Policía de Guadalajara informó que hasta el momento, el operativo arroja 286 detenciones por faltas administrativas, 12 por fuero común y 13 detenciones más por fuero federal.

Además, la comisaría señaló que se ha llevado a cabo el aseguramiento de 549 mil 909 dosis de marihuana, 343 dosis de cristal, 161 dosis de polvo blanco, con las características de la cocaína, 185 dosis de piedras base, 523 pastillas psicotrópicas y 20 cápsulas que contenían una sustancia granulosa, de color oscuro cuya composición se desconoce.

Agregó que también han decomisado dos armas de fuego calibre 9 milímetros, 21 cartuchos útiles y un cargador, así como 12 y tres motocicletas, todos con reporte de robo, además del aseguramiento de un centro donde se desmantelaban vehículos, ubicado en la calle Cuitláhuac, con mil 222 autopartes de dudosa procedencia.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA