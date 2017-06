Autos y basura bloquean el espacio de los ciclistas

Hay quejas porque el carril preferencial para bicicletas desaparece en algunas zonas

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- Leonardo Malaquias usa por primera vez la ciclovía de Doctor Pérez Arce-Esteban Loera. Viene del Sur y espera llegar a Pablo Valdez. Cuando está por cruzar por la calle Pedro María Anaya se topa con muchas bolsas de basura que tapan la vía y el hombre tiene que rodear.

La de Doctor Pérez Arce es una de las ciclovías del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici) con tramos en donde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) logró intervenir por quejas de algunos vecinos.

“Está terrible, he visto que hay basura, muchos coches y camiones estacionados. Igual he podido pasar por un lado, pero o me han bloqueado el paso. No dejan de ser un estorbo. Me imagino que cuando haya más ciclistas en la vía sí se va a volver problemático”, señala el joven.

Además de los obstáculos, que incluyen esporádicos conductores, Malaquias llega al mercado del Mar y el carril preferencial para bicicletas desaparece. En su lugar hay muchos carros estacionados en doble fila y un letrero en la esquina que dice que los locatarios no están de acuerdo con la ciclovía porque no les consultaron.

Leonardo considera que el hecho de que no se haya completado el trazo por quejas significa que se sigue ponderando el uso del automóvil por encima de otros medios de transporte.

Mientras pasa el camión de la basura

El problema con las bolsas de basura que dejan en el cruce de las calles de Esteban Loera y Pedro María Anaya tiene más de un año, señala una trabajadora de un comercio en la esquina. “Es de una señora que le pagan por recoger la basura y aquí la deja, la justifican porque dicen que de eso se mantienen, pero si le pagan que se haga responsable”, expresó, aunque prefirió no dar su nombre.

Se buscó a los dueños del letrero que describe el rechazo a la ciclovía en el Mercado del Mar y a locatarios que quisieran dar su opinión, sin embargo, algunos dijeron que no sabían del asunto.

INSTITUTO DE MOVILIDAD

Esperan reactivación de obras

Mario Córdova, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), consideró probable que algún factor político haya influido para que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) suspendiera el resto de las obras del Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici), pero ellos mantienen los proyectos ejecutivos de las obras del carril Bus-Bici en Hidalgo-República y Javier Mina-Juárez. “Estamos listos para que esto continúe. Lo que el Instituto está esperando es que se reactiven las obras, estamos en contra de que suspendan y más en contra de que se retiren”.

El director del IMTJ agregó que en la ciclovía de Marcelino García Barragán también se tenía contemplado remover un puente peatonal, declarado en riesgo por Protección Civil, para generar un cruce a nivel seguro que también fue suspendido por los reclamos vecinales. Por ese motivo consideró poco pertinente la consulta que aceptó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

“Como ya lo han dicho los colectivos están sometiendo a consulta un derecho, no vaya a ser que al rato también pongan a consulta pública las banquetas. Los criterios de la movilidad urbana sustentable es generar espacios compartidos y darle la misma oportunidad de conectividad, de accesibilidad, tanto a peatones como ciclistas, usuarios del transporte público, que son los tres componentes vitales de una movilidad urbana sustentable”.

Una consulta por la de Marcelino García Barragán

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó una consulta que se realizará el próximo 9 de julio para preguntarle a la ciudadanía si se debe retirar la ciclovía ubicada en la avenida Marcelino García Barragán.

La iniciativa vino de automovilistas que piden quitar el carril preferente por el tráfico que aseguran que les genera.

Pese a que el resultado de la consulta no es vinculante, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, mencionó que la ciclovía permanecerá. Podrán votar todos los habitantes del Área Metropolitana e incluso los menores de edad.

Este proyecto ha llevado a ciclistas a manifestarse en defensa de la ciclovía con una rodada para que la pista se mantenga.

¿Debe permanecer la ciclovía de Marcelino García Barragán?, cuestionaron por su parte detractores del espacio para ciclistas.

Sólo un multado con la “Biciley”

En octubre de 2016 se reformó la Ley de Movilidad para incluir el artículo 183 BIS en el que se contemplan sanciones para automovilistas que alcancen o rebasen a un ciclista sin respetar “al menos metro y medio de distancia", y que agrega: "conservará al menos siete metros cuando el ciclista esté en movimiento y al menos cinco metros cuando se encuentre detenido en espera de su derecho de paso”.

Manuel Martínez, inspector jefe de Vialidad de la Secretaría de Movilidad, señaló que sólo hay una sanción por el 183 bis 2, y fue por rebasar a menos de la distancia establecida, en la ciclovía de Washington. “Se tendría que tener la flagrancia, quizá no haya tanto que observar. Lo que se ha observado fue una sola vez y fue en marzo y abril de este año. En 2016 se modifica, pero no se había observado”.

El elemento no consideró que signifique que sea una medida inoperante, sino que quizá no sea tan común. “Pero mientras exista en la ley y su reglamento habrá que sancionar, sí se tiene conocimiento, aunque sea se ha sancionado aunque fuera una vez, aunque es más recurrente estacionarse”.

Sobre si hay personal específico para revisar lo que sucede en las ciclovías, el jefe vial dijo que cuenta con alrededor de 17 elementos en Zona Centro, aunque a veces los choques o atropellados acaparan la atención.