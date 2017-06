Congreso envía a la congeladora desafuero contra Barba

Se envió a un receso indefinido en tanto no se resuelva la suspensión otorgada al funcionario

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- Para no incumplir con los tiempos legales, el Congreso convocó a sesión extraordinaria en la que se dio cuenta de la procedencia del juicio de desafuero en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, sin embargo, se envió a un receso indefinido en tanto no se resuelva la suspensión otorgada al funcionario.

La semana pasada, la Comisión de Responsabilidades concluyó que es procedente la solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado, a través de la cual se busca quitarle el fuero al magistrado para actuar penalmente en su contra, por las presuntas irregularidades al emitir resoluciones que dieron paso a la edificación de torres habitacionales en Zapopan.

El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, aclaró que el Congreso no podrá concluir el proceso hasta en tanto no se resuelva de fondo el juicio de amparo, "la interpretación jurídica es que no podíamos movernos más, ni cerrar la sesión ni citar a otra, el propio dictado del juzgado de distrito nos dice hasta dónde estar y obviamente pues estaremos esperando".

Debido a que el magistrado promovió el amparo con el argumento de que no se respetó el debido proceso, en específico el derecho de ser "oído y vencido", el diputado comentó que la suspensión que le fue otorgada quedará sin efecto, "lo que aportamos como prueba es que fue tan fue oído y vencido que ya hasta contestó en los procedimientos".

Con relación a los siete juicios políticos que se aprobó iniciar en comisiones en contra del ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente de la Mesa Directiva informó que analizará con el resto de los coordinadores de bancadas, cuándo se podrá citar a sesión para que se les dé trámite en paquete.

Recordó que la semana pasada el diálogo estaba roto debido a los desacuerdos de la reforma electoral, y están por recuperarlo; sin embargo, aseguró que los juicios contra Vega saldrán pronto.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ