La democracia está anclada en malas prácticas: Robles Ortega

El Arzobispo lamenta que todos los partidos recurran a ellas

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUN/2017).- "Nuestra democracia está anclada en prácticas que no son precisamente democráticas", señaló el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, tras ser cuestionado sobre las denuncias de acarreo y compra de votos que se reportan durante los procesos electorales que se desarrollan en Coahuila, Nayarit, Veracruz y sobre todo, el Estado de México.

"Ese el aspecto en el que no se ve que nuestra democracia despunte, despegue. Parece que nuestra democracia está anclada en esas prácticas que no son precisamente democráticas y que tristemente no se pueden atribuir a un solo partido, todos los partidos recurren a eso. De tal manera que se está haciendo una especie de subcultura del ejercicio de la voluntad para elegir a los gobernantes".

Después de la ordenación de 22 sacerdotes y siete diáconos realizada en el Santuario de los Mártires de Cristo, Robles Ortega, calificó como positiva la reforma electoral que se aprobó en el Congreso de Jalisco, la cual contempla ahorros con la reducción de financiamiento a partidos políticos, número de diputados, regidores, entre otras disposiciones.

"Es un paso positivo, siempre y cuando sirva de verdad al fin para lo que se propuso esa iniciativa y se aprobó y que no se abran las puertas a otras oportunidades de recursos de grupos delictivos, que desgraciadamente van llenando esos espacios y esas ambiciones de los partidos para llegar al poder".

El Arzobispo cerró el tema político deseando que con el proceso electoral que se realiza este domingo en cuatro estados de la república, haga madurar la democracia que vive México , la cual parece no madurar, señaló el líder de la iglesia católica en Jalisco.

"Que sea uno que haga madurar la democracia en nuestro país que a veces parece indicarse ir atrás en la forma en la que se hacen las campañas, en la forma en la que se manejan las encuestas y en la lucha en la que se debaten todos los candidatos. Pareciera, en esos aspectos, que la democracia no madura, no crece"

