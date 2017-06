Continúa combate de incendio en zona de Las Mesas

Hasta el momento cerca de mil 450 hectáreas han sido afectadas por el fuego

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- Bomberos de Zapopan informaron que continúan combatiendo el incendio del cerro conocido como El Cimarrón, en Mesa de San Juan, del que se recibió el primer reporte este viernes cerca de las 16:00 horas.

Alfredo Martín Ochoa, director general de Medio Ambiente de Zapopan, comentó que debido a las dificultades de terreno y constantes cambios en la dirección del viento se ha complicado el trabajo de los brigadistas en el sitio y que todavía no se encuentra controlado. En este momento, luego de más de 24 horas de trabajo, se estima que mil 450 hectáreas han sido afectadas por el fuego.

De acuerdo con Martín Ochoa, al momento se ha controlado cerca del 40% del incendio y se espera que las brigadas continúen su labor durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo. En el operativo colaboran 140 elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Comisión Nacional Forestal, la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, la Secretaría de Defensa Nacional y combatientes forestales de la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan.

Además intervienen 25 vehículos de las diferentes dependencias que laboran en el combate, así como los helicópteros Tláloc y Halcón que han permanecido en operación durante la jornada.

Se reportó que uno de los brigadistas, de quien no se dieron datos, sufrió quemaduras leves durante el cumplimiento de su trabajo. Las lesiones no pusieron en riesgo la salud del combatiente, quien al parecer no tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.