Aumentan visitantes a Chapala

La alcaldía reporta la visita de hasta 60 mil paseantes entre los viernes y domingos de cada semana. 'El calor atrae al turismo'

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- Contrario a lo que podría pensarse, las altas temperaturas no alejan a los visitantes del Lago de Chapala. Este año, en comparación con el periodo de estiaje del pasado, el municipio ha registrado un incremento de hasta 150% en paseantes durante los fines de semana.

Javier Degollado González, alcalde de Chapala, afirma que llegan, en promedio, de 50 mil a 60 mil paseantes entre los viernes y domingos. Además, se contabiliza 20% más de ciudadanos norteamericanos (un bastión importante de la economía en aquella localidad) que decidieron asentarse en el municipio.

La inseguridad, sostiene, tampoco afecta la percepción de quienes acuden al malecón. Asegura que la Fiscalía del Estado ha reforzado su vigilancia en el municipio ribereño. “Y el nivel que tiene el lago ha estado aumentando la cifra de usuarios. Ha sido muy bueno. En el estiaje sí hemos perdido cerca de un metro (con) 13 centímetros de octubre a la fecha”.

Por otra parte, desde que el Presidente Enrique Peña Nieto firmó, el pasado 27 de marzo de 2014, el decreto que aplica un nuevo reglamento de la Cuenca Lerma Chapala, el vaso se ha recuperado paulatinamente. La prueba actual: se encuentra casi a la mitad de su capacidad y en uno de los peores estiajes de las últimas décadas.

En términos generales, dicho decreto regula el almacenamiento de las presas que antes no estaban consideradas para entregar agua a Chapala, e impide que el lago quede por debajo del 25% de su capacidad.

“Como las presas envían desde que están al 80% de su capacidad, recibimos agua desde agosto. Hoy tenemos un buen volumen y eso permite que el lago sea navegable, lo que nos favorece mucho porque hemos tenido un mayor número de visitantes, y de lancha y veleros”.

El Ayuntamiento también dio seguimiento al programa de retiro de lirio acuático para reducir la contaminación y evitar que más agua se perdiera al servir como alimento de esas plantas. “Además, el que no haya lirio permite que se mejore el paisaje y se le dé un mejor uso al lago”.

En 2002, uno de los periodos más complicados para el cuerpo de agua natural más grande en México, los visitantes debían rentar un vehículo todo terreno para que los desplazara a donde comenzaba la playa. Eso, dice el primer edil, no volverá a pasar.

“Hoy, la orilla del lago sigue estando a un metro en la playa. Prácticamente conservamos el nivel. Se permite ver el espejo de agua de mejor forma y con el volumen de agua que se recibió, nos permitió crecer (…) Antes ya casi se podía llegar caminando a la Isla de los Alacranes”.

La pesca es otro factor que mejoró. Al retirar las redes con filtros pequeños se permite que las especies crezcan y no sean retiradas del agua cuando se encuentran en una etapa prematura. “Se pescaban tilapias que no tenían su desarrollo total; no era negocio”.

RETIRAN DOS MIL TONELADAS DE LIRIO

Entre octubre de 2016 y enero de 2017, la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable retiró dos mil toneladas de lirio del Lago de Chapala.

El director de este organism, que integra a 16 municipios de la Cuenca, Gabriel Vázquez, explica que está acción se pudo llevar a cabo con los cuatro millones que el Gobierno del Estado entregó en noviembre pasado como parte del programa “Chapala Limpio”. Señaló que utilizaron una banda y una máquina extractoras para cortar, empujar y sacar las plantas.

“El lago respondió muy bien. Se empezó a oxigenar, aumentaron las especies migratorias en algunos sitios. Curiosamente no tuvimos rebrotes. Se ven las playas y las riberas más limpias. No se ven las islas de lirio flotando”.

Agrega que “Chapala Limpio” también atendió afluentes como los ríos Lerma, La Pasión y Santiago, la laguna que está en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, un tramo de los canales de Atequiza y en Juanacatlán.

Asegura que los estándares internacionales establecen que un cuerpo de agua debe tener entre 4% y 6% de superficie con lirio. En enero pasado, la organización registró que el nivel del Lago de Chapala se encontraba en 8 por ciento.

Se rompe la racha de recuperación

El promedio de recuperación que registró el Lago de Chapala en el último lustro cayó el año pasado. De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA), el ascenso constante que tuvo el vaso desde 2011, año que tuvo 3.3% más agua, llegó hasta 19.1% en 2015. Sin embargo, bajó a 16.4% en 2016.

En noviembre de 2016, la CEA indicó que el lago restableció 1.22 metros de su nivel. Las lluvias dispersas que cayeron en la ciudad a principios de septiembre de ese año fueron de los eventos favorables para este espacio, pues permitieron que el lago tuviera un porcentaje de almacenamiento de 59.3 por ciento.

La dependencia señaló que los últimos 15 años, la recuperación media anual del nivel de Chapala ha sido de 1.28 metros, por lo que la recuperación de 2016 fue ligeramente inferior a la media.

PUNTO CLAVE

Cuenca hidrológica

El Lago de Chapala forma parte de la Cuenca Lerma Chapala Santiago, que inicia al suroeste de la Ciudad de Toluca, con el nacimiento del Río Lerma, sigue su recorrido por el Estado de México en su porción Noroeste, continúa como línea divisoria entre Querétaro y Michoacán y a través de Guanajuato. Después se localiza llega a los límites de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, para desembocar en el Lago Chapala, a través de un recorrido de aproximadamente 734 kilómetros.

En la parte Noroeste del Lago de Chapala, cerca de Ocotlán, nace el Río Santiago, que luego de recorrer 460 kilómetros a través de Jalisco y Nayarit, desemboca en el Océano Pacífico, cerca de la población de San Blas, en Nayarit.

FUENTE: CEA.

CUENCA LERMA CHAPALA

Por temporal irregular analizarán restricciones en programa de riego

Este año, el Lago de Chapala enfrentará un temporal irregular, según estimaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Omar García, miembro del (IAM), precisa que las perspectivas de tiempo a largo plazo prevén que sólo julio cumpla con el acumulado de precipitaciones de otros años.

“Las últimas corridas indican que el mes de junio para Jalisco y para los alrededores va a estar en forma deficitaria. Menos acumulado de lluvia en ese mes que lo que normalmente ocurre, por debajo. Esto no quiere decir de ningún modo que en un día no pueda caer una fuerte tormenta. Sin embargo, las corridas dicen que julio para Jalisco y los alrededores va a tener un comportamiento por encima de la media”.

El investigador destaca que mientras en agosto y septiembre no se esperan muchos chubascos, en octubre, debido al fenómeno de El Niño, aumentarán las tormentas.

Resalta que durante 2016 Jalisco tuvo, de forma general, una temporada de lluvias regular. De acuerdo con los registros de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el 1 de junio del año pasado el lago estuvo a 48.9% de su capacidad y el 31 de octubre subió a 64.5 por ciento.

Por otra parte, el director técnico del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Justo Cardoso, asegura que para evitar el déficit de lluvia de este año implementarán acciones del Programa Nacional Contra la Sequía. Adelanta que si los cálculos de los especialistas se cumplen, una de las medidas que aplicarán será reducir los volúmenes de riego en la región.

“Si tenemos déficit, vamos a tener que restringir los planes de riego y esto genera que las presas no se bajen tanto (las 11 principales ubicadas en la Cuenca Lerma Chapala, que inician en el Estado de México y terminan desfogando en Chapala). Ahí estamos contemplando el llenado de las presas para poder darle los volúmenes para los cultivos que se pretenden establecer para el próximo periodo”.

Lluvias “dispersas”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destaca que Jalisco aún no registrará lluvias de consideración. Los reportes más recientes prevén episodios “dispersos” que van de cero a cinco milímetros. Eso significa que la precipitación más fuerte por el momento será de hasta cinco litros por metro cuadrado.

Almacenamiento de las presas de la Cuenca

Presa 2017 (%) 2016 (%) 2015 (%) Estado de México José Antonio Alzate 13.6 42.7 52 Ignacio Ramírez 89.7 38.5 46.7 Tepetitlán 56.3 84.5 94.3 Francisco Trinidad Fabela 32 55.7 68.6 Guanajuato Solís 59.5 64.7 93.1 Yuriria 56.6 56.6 87.5 Ignacio Allende 38.1 34.4 93.1 La Purísima 54.6 64.7 94.4 Peñuelitas 23.6 51.8 104.1 Michoacán Tepuxtepec 42.3 68.6 64.3 Melchor Ocampo 48 46.3 90.6 Promedio 46.7 55.3 80.8

GUÍA

• Seis de cada 10 habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara reciben agua para su consumo diario a través del Lago de Chapala. Sin embargo, la ciudad sólo consume en promedio entre 18 y 20 centímetros del vaso al año. El resto (1.30 metros, en promedio) se va al riego, a la industria o se evapora.

• El 86% del Lago de Chapala se encuentra en el Estado de Jalisco. El 14% restante está en Michoacán. Mide 80 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho.

• Entre 2013 y 2015, el Lago de Chapala atravesó por un periodo de recuperación, al pasar de la cota 93.08 a la 95.15, que significan dos metros con siete centímetros arriba desde entonces.

• Su periodo más seco quedó registrado entre los años 1945 y 1955, entonces se hallaba a menos del 10 por ciento.

• Gracias a las lluvias de 1955 recuperó tres metros con 42 centímetros. Tres años después, al terminar las lluvias de 1958, alcanzó la cota 96.93. Eso significa que subió seis metros con 13 centímetros en sólo tres temporales.

• Otro periodo complicado para el lago fue en 1991, cuando descendió hasta la cota 91.91 (20% de su capacidad), aunque ese mismo año las precipitaciones llevaron al lago dos metros con 75 centímetros arriba.

• El año 2002 fue la tercera fecha de menor nivel en el histórico para Chapala, cuando de nuevo bajó al 11%, aunque para el cierre del temporal 2004 ya estaba cinco metros con 10 centímetros de gane.

LA VOZ DEL EXPERTO

Políticas erróneas

Antonio Gómez Reyna (miembro del Observatorio del Agua).

El especialista afirma que las políticas para cuidar el lago han sido erróneas, ya que no se han cumplido los acuerdos y convenios para proteger el nivel mínimo de escurrimiento hacia él.

“(Los Gobiernos) deben cuidar que la parte alta de la Cuenca Lerma Chapala no se desvíe tanta agua, no se pierda tanta agua en riego o en otras actividades, y hacer que cumpla con un mínimo del caudal ecológico hacia el Lago de Chapala”.

Explica que la recuperación del lago dependerá de la cantidad de agua que le llegue a través de los ríos Lerma, La Pasión y Verde, “que están impactados”, y de la Cuenca inmediata, que se verá afectada por el temporal irregular que calculan los especialistas.

“Por tal motivo, mientras menos lluvia, va a tener menos capacidad el lago. No creo que llegue arriba de 60% este año, si bien nos va. A eso hay que restarle dos elementos: la cantidad de agua para la ciudad de Guadalajara y otras actividades más la evaporación que genere”.

TELÓN DE FONDO

Prevalecen altas temperaturas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta semana prevalecieron las temperaturas de más de 40 grados en algunos municipios de Baja California, Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y el sur de Veracruz.

Hace dos semanas, el SMN pronosticó que la ciudad de Guadalajara alcanzaría los 37 grados centígrados y se convertiría en el periodo más caluroso del año. También calculó que la temperatura bajaría entre uno y dos grados y podrían registrarse algunas lluvias.

Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) explicaron que La Niña es uno de los factores que inciden en las altas temperaturas de la metrópoli.

Ángel Meulenert, miembro del IAM, destacó que en febrero concluyó el fenómeno atmosférico de La Niña, el cual dejó a su paso uno de los periodos más secos para la Entidad en mucho tiempo. Ejemplo de ello es que no ha llovido (salvo el viernes pasado) y la presencia de cabañuelas fue nula (precipitaciones de inicio de año). A pesar de que el temporal de lluvias inició de forma oficial para la Región Occidente del país el pasado 15 de mayo, en Jalisco espera que empiece entre el 13 y el 15 de junio.

Diversos modelos de pronósticos, tanto dinámicos como estadísticos, muestran un escenario donde hay gran probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente a finales del tercer trimestre de este año.

Según el IAM, el día más caluroso registrado en la ciudad fue el 5 de mayo de 1994 con 38.6 grados centígrados. Sin embargo, datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señalan que el 5 de junio de 1995 se llegó a 39.5 grados centígrados.

NUMERALIA

60 mil, los visitantes máximos que recibe Chapala entre los viernes y domingos de cada semana.

60 % del agua que llega a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es aportada por el Lago de Chapala.

1 mil 400 millones de metros cúbicos de agua se evaporan, en promedio, cada año en el Lago de Chapala, de acuerdo con la Conagua.