Disputarán mujeres la mitad de candidaturas para alcaldías

GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2017).- La reforma electoral aprobada ayer en el Congreso de Jalisco obliga a los partidos políticos a cumplir con la paridad horizontal en candidaturas para las alcaldías, lo que implica que 50% de los candidatos a presidentes municipales registrados por cada partido político sean del mismo género. Con este cambio, los partidos estarán obligados en la próxima elección a postular a 63 mujeres y 62 hombres como candidatos a los 125 Ayuntamientos, o viceversa.

Aunque los legisladores aplaudieron esta medida, no existen candados para que los partidos no ofrezcan candidaturas a mujeres en los municipios donde históricamente han perdido una elección; incluso, donde no tienen presencia política.

Tampoco se evitará que las mujeres sean designadas por sus nexos familiares o hasta sentimentales, por lo que los partidos políticos proponen reforzar las cualidades y capacitación de sus candidatas.

El presidente del PRI, Héctor Pizano, señaló que la candidatura se debe resolver “en cuanto a trabajo, presencia o posicionamiento en cada municipio, en el liderazgo y capacidad para encabezar una planilla. El parentesco sería inverosímil… si no hay cualidades no se justifica”.

El líder panista Miguel Ángel Martínez respondió que la estrategia será preparar con tiempo a sus cuadros femeninos y abrir espacio a liderazgos sociales.

En tanto, el legislador Enrique Aubry, representante del Partido Verde en Jalisco, apuntó que está en contra de la paridad horizontal porque “no estamos de acuerdo en limitar a la mujer al 50% de las candidaturas… se puede lograr mucho más”.

Para evitar que lleguen mujeres sin experiencia, lanzó un llamado a los partidos a preparar a los cuadros que disputarán la próxima elección. En el mismo tono, Silvia Cárdenas, presidenta del Partido Nueva Alianza, refirió que se debe impulsar la representación femenina con cuadros valiosos y capacitados.

El diputado Pedro Kumamoto llamó a no votar por perfiles sin trayectoria, “si es la amiga o persona cercana y ese es su único atributo, pues no hay que darle el voto, hay que dárselo a los que tengan la preparación, capacidad y un plan de trabajo desarrollado”.

Financiamiento en año no electoral

Las prerrogativas a los partidos se fijarán anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el 20% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (antes salario mínimo).

LA CIFRA

Durante el proceso electoral pasado, las diferentes instituciones políticas abrieron sólo el 1.7% de los espacios a las mujeres, lo que derivó en que sólo cinco mujeres gobernaran un municipio. En contraste, ocho mujeres tuvieron la oportunidad de gobernar entre 2012 y 2015.

“Volvemos a ser ejemplo nacional”

Para el gobernador Aristóteles Sandoval la aprobación de la reforma política que reducirá el monto de las prerrogativas a partidos es “histórica”. A través de la red social Twitter, celebró el acuerdo entre legisladores que permitió modificar la asignación de fondos. “Hoy volvemos a ser ejemplo nacional”, escribió. “Primer Estado en reducir financiamiento a partidos”. Y reconoció al Congreso y celebró con su partido, el PRI, la aprobación de la reforma.

Por su parte, la fracción del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso, detalló que aún queda mucho por hacer. “El día de hoy (ayer) los 13 votos de la fracción fueron a favor de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, para sentar un precedente y que se pueda seguir avanzando hasta lograr la eliminación total del presupuesto público a los partidos, tal como Movimiento Ciudadano lo ha buscado desde hace 10 años”, precisó el diputado Alejandro Hermosillo.

Remarcaron que los acuerdos no se han cumplido cabalmente, “pues mediante la simulación y la mentira, el PRI ha obstaculizado el avance de una reforma política integral, que esté a la altura de las exigencias de la gente”.

AHORRARÁN 9 MILLONES CON RECORTE DE EDILES

De acuerdo con la reforma al artículo 29 del Código Electoral de Jalisco, los Ayuntamientos de los municipios con una población entre 100 mil a 500 mil habitantes tendrán un regidor menos por el principio de mayoría relativa (la cifra se reduce de 11 a 10 ediles).

Para los municipios con una población mayor a los 500 mil habitantes, la cifra de ediles por el principio de mayoría relativa se reduce de 13 a 12, y de ocho a siete regidores de representación proporcional.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se menciona la complejidad de las finanzas municipales y dificultades que enfrentan para dotar de los servicios públicos a la población, por lo que en aras de la austeridad se reducirá el número de ediles que competirán en el próximo proceso electoral.

Los mil 477 ediles de los 125 Ayuntamientos del Estado representan una carga presupuestal que es susceptible de una reducción a partir de los salarios y emolumentos que se ahorrarán, señala el dictamen, que refiere que la reducción generaría un ahorro superior a los nueve millones de pesos, considerando sólo el sueldo base, sin prestaciones.

Otro de los cambios emprendidos es la reducción de 19 a 18 diputados de representación proporcional, que generará un ahorro anual en sueldo, sin prestaciones, de un millón 308 mil pesos.

EL PRD Y VERDE NO DESCARTAN IMPUGNAR

Reducción a partidos será después de las elecciones de 2018

Tras la madrugada de ayer, el Congreso aprobó reducir el financiamiento a partidos, luego de que los diputados alcanzaran un acuerdo para apoyar una propuesta que incluye la de #SinVotoNoHayDinero. Pero la histórica propuesta entrará en vigor hasta julio de 2018, es decir, después de que culmine el próximo proceso que determinará la elección del gobernador, diputados y alcaldes. Lo anterior, pese a que el gobernador Aristóteles Sandoval lanzó un llamado para que entrara en vigor el 1 de enero del año entrante.

La consecuencia es que el presupuesto que recibirán para la contienda electoral los siete partidos con presencia en Jalisco se verá intocable. El diputado Pedro Kumamoto aclaró que el PRI solicitó introducir el artículo transitorio para que la reforma no tuviera efecto antes de la elección, “solicitó el PRI poner el transitorio desde el trabajo en las comisiones y nosotros no lo pedíamos, pero ya venía en el dictamen final”.

Hugo Contreras, coordinador del PRI en el Congreso, confirmó que sí habrá reducción, pero aplicará después de la elección, mientras que Héctor Pizano, presidente del tricolor en Jalisco, respondió que los presupuestos electorales se conforman a partir de julio.

La reforma establece que en año electoral, el presupuesto se aplique con la fórmula que resulte de multiplicar el 65% de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) —antes salario mínimo— por la votación válida emitida, que permitiría reducir en más de 60% la bolsa que reciben las instituciones políticas.

En año no electoral, el presupuesto resultará de multiplicar el 20% de la UMA por el total del padrón electoral (antes era por el 65% del padrón), lo que reduciría el presupuesto a 80.6 millones de pesos.

Hugo Contreras explica que las nuevas fórmulas generarán un ahorro de 181 millones, en años no electorales.

Ayer, a unas horas de la aprobación de la reforma con cinco votos en contra y dos abstenciones, los líderes del Partido Verde y PRD no descartaron impugnar el recorte. “No se descarta (la impugnación), pero tampoco puedo afirmar que así será… hasta no estar claros de que tenemos elementos para poderla cambiar”, señaló el diputado Enrique Aubry, quien recordó que la propuesta de su bancada buscaba reducir a cero pesos el financiamiento, por lo que se analizará “para ver si no cae en algún tema inconstitucional”. En el mismo tono, Raúl Vargas, presidente del PRD, anticipó que no descartan impugnar, “las inconstitucionalidades de la reforma votada tiene aspectos que habremos de valorar si acudimos algún recurso jurídico”.

La presidenta del Panal, Silvia Cárdenas, evitó pronunciarse por la impugnación, “es muy pronto, el documento aún no es público”. Explicó que el diputado de su partido votó en contra del recorte ante el riesgo de no tener piso parejo para competir.

GUÍA

Algunas de las reformas avaladas

Financiamiento en año electoral

El financiamiento de las actividades ordinarias se fijará anualmente multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización.

Partidas extraordinarias

El financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, diputados y Ayuntamientos, equivaldrá al 50% del financiamiento público que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

Elecciones intermedias

Cuando sólo se elijan diputados locales y Ayuntamientos, el financiamiento para actividades tendientes a la obtención del voto equivaldrá al 30% del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda conforme al punto anterior.

Diputados

La reforma reduce de 19 a 18 el número de legisladores de representación proporcional o plurinominales, por lo que el número de representantes en el Legislativo se reduce de 39 a 38. También se reducen los regidores en los Ayuntamientos.

Paridad horizontal

Los partidos y candidatos independientes están obligados a que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales, regidores y síndicos respeten el principio de paridad de género, en el que las fórmulas de candidatos se alternarán por género y cada candidato propietario a presidente, regidor o síndico tendrá un suplente del mismo género.

Separación del cargo

Tratándose de los alcaldes y síndicos que pretendan ser postulados para un segundo periodo deberán separarse del cargo al menos con 90 días de anticipación al día de la jornada electoral.

Voto paisano

Cuando residan en el extranjero, los jaliscienses podrán votar para elegir gobernador y diputados locales.

Kumamoto… ¿Zapopan o diputación federal?

Aunque será hasta después de las elecciones de 2018 cuando se aplique la nueva fórmula de asignación presupuestal, los partidos ya están obligados a emprender nuevos criterios y estrategias para el desarrollo de sus campañas políticas. Esto porque el resultado de la votación del próximo año incidirá en el financiamiento público que reciban para los comicios intermedios de 2021, expone Pedro Kumamoto, diputado independiente.

Tras impulsar #SinVotoNoHayDinero, su siguiente paso puede estar al frente del Ayuntamiento de Zapopan, o bien, en una curul federal. “Sí, así es. O por un cargo federal o por la alcaldía (buscará en las siguientes elecciones). Específicamente sería la de Zapopan porque es el espacio que conozco y me parece también lo natural, dada la naturaleza del cargo que desempeño (como representante) en Zapopan”.

¿Hay entonces un destape? “No diría eso. Son análisis que estamos haciendo dentro de Wikipolítica (…) Lo que puedo asegurar es que más bien estoy esperando a que, dentro de la organización, tomemos la decisión que sea mejor para los objetivos planteados”.

