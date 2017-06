Zapopan regulará uso de pirotecnia en fiestas patronales

''No se permitirán cohetones entre las 10 p.m y hasta las 8: 00 a.m'', señala el presidente municipal

ZAPOPAN, JALISCO (01/JUN/2017).- Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, anunció que tras las quejas recibidas por partes de vecinos, van a regular el uso de pirotecnia en fiestas patronales, lo que significará ajustes a los reglamentos e incremento en operativos de Inspección y Vigilancia.

"No se trata de acabar con las fiestas patronales, los cohetones se podrán seguir utilizando pero en horarios en los cuales no molesten a la gente en su descanso, es decir que no se permitirán cohetones entre las 10 p.m y hasta las 8: 00 a.m", señaló el presidente municipal.

Lemus Navarro enfatizó que esta medida fue acordada con el arzobispado, quien incluso podría emitir próximamente un comunicado al respecto. "Hoy tuve desayuno con párrocos, platiqué con muchos de ellos sobre las quejas que tenemos de vecinos cercanos a los templos por la instalación de estos cohetones, los párrocos estuvieron de acuerdo en regular los horarios de tronar estos cohetones, es pirotecnia en general, todo lo que haga ruido a los vecinos".

El alcalde dijo que la problemática de ruido en Zapopan difiere con Guadalajara, ya que sus principales centros nocturnos y restaurantes ruidosos se encuentran en lugares específicos para ellos, como las zonas de Real Acueducto, Andares o Avenida Aviación. "Los bares donde tenemos problemas con los vecinos hemos incluso hemos ido empezando procesos de revocación de licencia, un ejemplo, un lugar ubicado en Avenida Prolongación Américas, casi en su cruce con Jacarandas".

También anunció que van a incrementar la vigilancia a los salones de fiestas, de los cuales han tenido muchas quejas por ruido. Pablo Lemus también recordó los problemas que tuvieron con personas que viven en colonias aledañas al Estadio de los Charros, lo cual resolvieron hablando con directivos y realizando acciones al respecto. "Bajamos las bocinas, el nivel de decibeles y las quejas se acabaron".

Incrementan quejas por ruido en gimnasios de 24 horas

Tatiana Anaya, Directora de Inspección y Vigilancia, informó que cada vez reciben más quejas por el ruido en gimnasios de 24 horas, por lo que han ido sancionado a esos giros.

Anaya indicó que en el operativo permanente de ruido trabajan de dos maneras: rondines y atención a reportes ciudadanos.

También recordó que la NOM 81 Semarnat 1994 tiene una tabla en donde vienen los límites máximos permisibles, divididos o establecidos en tres rubros: zonas residenciales; industriales y comerciales y festivales y eventos de entretenimiento.

"De 6:00 a 22:00 horas en una zona residencial, cuya medición se va a realizar al exterior, tienes un máximo de 55 decibeles. De 22:00 horas a 06:00 horas de la mañana 50 decibeles permisibles", explicó Tatiana.

Añadió que en industria y comercio se toleran de 6:00 a 22:00 horas hasta 69 decibeles y de 22:00 horas a 06:00 horas 65 decibeles; en lugares donde se realizan festivales o eventos de entretenimiento como Calle 2 y Estadio de Charros el límite es hasta 100 decibeles.

Anaya subrayó que la Dirección de Inspección y Vigilancia ha levantado 35 actas y efectuado 19 clausuras en lo que va de 2017. "En 2016, Inspección y Vigilancia realizó 57 actas y 27 clausuras".

Acerca de las multas, señaló que por ruido de fábricas o en zona residencial, las multas van de siete mil a 14 mil pesos. En centros nocturnos, de 12 mil hasta 37 mil pesos y por pirotecnia, parte desde los 41 mil pesos.

EL DATO

Para reportes la Dirección de Inspección y Vigilancia pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 38182200 extensiones 3312, 3313, 3331, 3324 y 3342.



EL INFORMADOR/ ILSE MARTÍNEZ