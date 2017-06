Seguridad y transporte público, los grandes rezagos en la ciudad

Los resultados de la última encuesta del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos demuestran que son las grandes deudas de las autoridades

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- La mayoría de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara considera que la ciudad es “muy insegura”. No sólo eso: creen que está peor en ese sentido que hace dos años, según la encuesta practicada durante los últimos meses de 2016 por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

Los resultados de la evaluación revelan que, en 2014, el porcentaje de personas que consideraban “muy insegura” a la ciudad eran 8.7, pero ahora la cifra es del 25.6. Uno de cada cuatro.

Augusto Chacón, director del Observatorio, detalla que la percepción de inseguridad “creció muy significativamente”, pues incluso “se duplicó el número de personas que nos dijo que había sufrido un delito”. Y hay pruebas estadísticas de que la inseguridad realmente creció.

En 2016, la Fiscalía del Estado registró 106 mil 708 delitos, en tanto que dos años atrás fueron 91 mil 526. Los reportes que recibió la autoridad crecieron en un 16% entre ambos años. Y sólo en el primer cuatrimestre de 2017 suman 37 mil: el 40% del total cuantificado en 2014.

La encuesta Jalisco Cómo Vamos revela que la gente denuncia más, pero también que se siente más insegura al caminar por las calles de su colonia o municipio.

Otra arista que deja insatisfechos a los ciudadanos es, de nuevo, la condición en que se encuentra el servicio de transporte público. Apenas este lunes, un camión de la Ruta 622 que circulaba por la Agustín Yáñez frenó su paso de inmediato. ¿La razón? Había perdido su eje trasero.

Omisiones en la revisión de los vehículos, como ese ejemplo, pesan fuerte en la percepción de los encuestados. “El transporte público sigue siendo la gran deuda, y el tema de pavimentos y banquetas sigue estando terrible en cuanto a servicios municipales”, remarca Chacón.

El ejercicio 2016 del Observatorio no considera la primera línea del modelo ruta-empresa, que se echó a andar el pasado 8 de mayo. Sin embargo, Augusto Chacón puntualiza que tampoco en la edición 2014 se consideró la reforma en Movilidad de un año atrás, que “se dijo era la reforma más avanzada del Continente. Y la gente un año después no había visto sus beneficios”.

En términos de movilidad y transporte público, “entre el 15% y 20%, dependiendo del municipio, les toma más de tres horas (trasladarse en camión) a hacer sus cosas. El trato del chofer sigue siendo la queja más recurrente. No sale muy bien evaluado el transporte público”.

El organismo entregará los resultados de la encuesta —que se realizó a dos mil 400 ciudadanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto— a las autoridades locales y estatales. “Nuestra aspiración es que la consideren, la tomen en cuenta, y se pongan como meta intervenir en esas áreas en las que la gente simplemente está diciendo que no está satisfecha. (Porque) casi todo va en orden descendente”.

A la pregunta: ¿Qué medio de transporte usa usted principalmente para desplazarse a su trabajo, oficina, escuela o actividades diarias? Destaca que en El Salto, 70% se mueve en camión. En este municipio es donde la población se transporta más en moto; en Zapopan, donde más se usa el auto; en Guadalajara, donde más se mueven en bici, y en Tonalá, donde más se utiliza el mototaxi.

Pulgar abajo en contaminación

Todos los indicadores en materia ambiental que Jalisco Cómo Vamos preguntó en la encuesta 2016 están evaluados de regular hacia abajo. Los tapatíos notan la mala calidad del aire que respiran y la contaminación del agua que fluye por ríos y arroyos.

Ambos puntos reciben una calificación reprobatoria de 5.8 sobre 10. Los participantes también revelaron su opinión sobre la gestión ambiental en el nivel de ruido en la ciudad: se mostraron inconformes al dar otro 5.8.

Lo mismo sucedió con la cantidad de árboles. Y aunque Guadalajara y Zapopan reciben un 5.5 y 5.6 en la evaluación, respectivamente, Tlaquepaque, otra localidad en la que se están ejecutando obras por la Línea Tres del Tren Ligero, sí logra el “panzazo”. Tlajomulco y El Salto son los mejor evaluados en este indicador.

Según la Secretaría de Medio Ambiente (Semadet), entre el 1 de enero y el pasado 21 de mayo Guadalajara registró 57 días con mala calidad del aire y dos con muy mala calidad. En 2016, año en que se practicó la encuesta, ya sumaban 73 y nueve días, respectivamente.

LOS GOBIERNOS SALEN MAL LIBRADOS

Contribuyen organizaciones

Ni la Iglesia ni el Gobierno federal. Las organizaciones de la sociedad civil son los entes que, en la opinión de la ciudadanía, realmente contribuyen a reducir la desigualdad. La encuesta de percepción 2016 destaca que su trabajo es el que se percibe como generador de cambio.

Pero ese panorama no siempre fue así. La edición 2012 de la encuesta también preguntó a los entrevistados cuáles eran las instituciones que realmente contribuyen en la sociedad. Entonces, el Gobierno de la República obtuvo el 26.3% de los votos. Cuatro años después, su nivel de confianza redujo al 15.9%. “Sorprende lo bajo que están los gobiernos (sobre todo municipales)”, destaca Augusto Chacón. “La posición en el aprecio de las personas para que los gobiernos municipales disminuyan la desigualdad está muy abajo”.

En términos generales, sólo el 13.7% de los encuestados creen en la labor que se realiza desde los Ayuntamientos.

La autoridad municipal “se ha despersonalizado”. En la opinión de Chacón, “ahora atraen inversión, crean empleos y crean marca de ciudad, pero los servicios básicos, con los que podrían hacer una distribución equitativa de la riqueza: el mismo alumbrado y pavimento para todos (…) se está descuidando muchísimo y la gente lo percibe”.

Servicios como las calles y pavimentación están reprobados. Las áreas verdes y espacios públicos cercanos a la vivienda pasan “de panzazo” y lo mismo sucede con las calles y la semaforización. La mayoría de las personas cree que temas como las áreas verdes, el agua, las banquetas y la iluminación siguen igual que hace dos años.

Uribe, el alcalde mejor evaluado

El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, es el presidente municipal con mayor aceptación ciudadana, según los resultados de la encuesta 2016.

Jalisco Cómo Vamos preguntó a 400 ciudadanos de cada municipio si aprueba o desaprueba las acciones de su gobernante. El presidente que, en junio de 2016 decidió prohibir la construcción de casas “huevito” menores a 90 metros cuadrados, recibió la aprobación del 50.1% de los encuestados, en tanto que un 28% lo desaprobó. En contraste, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, sólo recibió apoyo del 25.8% de los entrevistados, y el 46.3% reprobó su administración.

Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara y uno de los perfiles de cara a la gubernatura de Jalisco en las elecciones de 2018, fue desaprobado por el 40.6% de los encuestados y aprobado por el 34.8%.

En lo general, seis alcaldes metropolitanos recibieron una calificación aprobatoria por parte del 35.3% de los encuestados y fueron reprobados por el 38.6%. El resto dijo que “ni aprueba ni desaprueba” o simplemente respondió no saber, por lo tanto no contestó.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval recibió un nivel de aprobación del 39.3% de los dos mil 400 habitantes del área metropolitana que participaron en la encuesta. Su nivel de desaprobación es del 31.7%. Esto es que hay más gente en la ciudad que aprueba la administración del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, su calificación (tanto a favor como en contra) es menor a la que registró Jalisco Cómo Vamos en la encuesta de 2014. En ese entonces, el mandatario estatal obtuvo 40.6% a favor y el 36.3% en contra.

DESAPARECIDOS, "UN DATO MUY ELEVADO"

Una de las preguntas que fueron añadidas en la encuesta está relacionada con las personas desaparecidas. A decir de Augusto Chacón, la respuesta revela un indicador elevado. Del total de encuestados, el 2.3% respondió tener a algún familiar extraviado, desaparecido sin datos o desaparecido con violencia. Pero ese es el dato general. Sólo en Zapopan, 7.8% contestó de manera afirmativa a esa pregunta.

“Es un dato muy elevado. Los expertos que colaboran con nosotros en temas de seguridad levantaron las cejas. Hay que revisar ese dato con mucho cuidado: un 2% puede significar mucho”.

Chacón reconoce que ese indicador no revela una realidad total, pero refleja “un fenómeno que la población está percibiendo: cuando 2% dice que no encuentran o tiene a un familiar desaparecido, debe tomarse con interés”.

CLAVES

• Los tapatíos califican con un 8.5 (sobre 10) la satisfacción con su hogar, pero dan un 7.8 a lo satisfechos que están con su barrio o colonia.

• Un 42.6% dijo no tener un mercado en su colonia, cuando en 2014 sólo el 14.7% respondió de esa forma. Las plazas comerciales son bien evaluadas, pero el 47.5% responde no tener una en su colonia.



• Aunque se han emprendido acciones para aumentar la cantidad de ciclovías, 59.7% contestó no tener una cerca. Esta cifra creció, pues en 2014 eran 51.1% de los entrevistados.

• Más de la mitad de los participantes (54.2%) respondieron no contar con espacios para personas con discapacidad. Es más del doble de lo registrado en 2014: 26.3%.

• Dos de cada cinco entrevistados aceptaron haber sido víctimas de un delito en el último año. El 45% denunció (en 2014 sólo el 21.6 se atrevió a levantar una denuncia).

