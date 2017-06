Cierra registro de taxis; retirarán concesión a los incumplidos

Comenzarán con el empadronamiento de los autos de alquiler que operan en el interior del estado

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- El registro estatal de taxis amarillos para la metrópoli cerro ayer, al concluir el plazo para el empadronamiento de esas unidades, a partir de hoy se implementará un operativo permanente para retirar de circulación los vehículos que no hayan realizado el trámite; además, comenzarán a aplicarse procesos de revocación de las concesiones a los incumplidos.

Hasta el martes se tenían inscritos 10 mil 922 taxis en el registro, de los alrededor de 12 mil que se estima operan en la metrópoli.

“Se va a proceder a retirar los vehículos que no cumplan con este requisito… Quedan fuera aquellos que no hayan acudido y se va a iniciar un procedimiento de revocación” de las autorizaciones por no cumplir con la obligación de empadronarse como lo marca la norma, indicó el director Jurídico de la Secretaría de Movilidad (Semov), José Luis Quiroz.

En el caso de los taxistas a los que se les revoque la autorización, los dueños podrán liberar la unidad, pero no podrán prestar el servicio público, será para uso particular, añadió el funcionario.

A los taxistas se les otorgaron varias prórrogas para cumplir con el trámite del registro, la última venció el 31 de mayo.

El registro de taxis inició en la metrópoli, en un siguiente paso se empadronarán a los autos de alquiler que operan en el interior del Estado, se hará por regiones.