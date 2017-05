La SSJ sólo adeuda 2017 a Hospitales Civiles

No han visto cuánto deben por las atenciones de este año porque aún no hay contrato firmado

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- Ya no hay saldos pendientes de años anteriores entre la Secretaría de Salud Jalisco y los Hospitales Civiles; sin embargo, existe aún el rezago de los servicios prestados acumulados durante el 2017, lo cual no podrá solventarse sino hasta llegar a un acuerdo del monto que deberá pagarse este año, informó el titular de la dependencia estatal, Antonio Cruces Mada.

“Hasta el 2016 no tenemos ningún adeudo, no hay ningún pendiente, ningún contrato, ninguna situación con los Hospitales Civiles, estamos en ceros. Obviamente lo que se ha venido atendiendo este año, hay un pendiente moral y real de los pacientes que han atendido pero hasta que no se firme un contrato no sabremos el monto real porque tiene que firmarse el contrato, pasar la facturación y en ese momento ver la deuda que se ha acumulado”.

El secretario informó que actualmente se hallan en proceso de la firma del convenio entre Hospitales Civiles con el Seguro Popular, el cual no se ha firmado aún debido a que no se ha acordado la suma para este año. Y es que se busca que al menos sea similar a la del año anterior, de 780 millones de pesos.

Lo anterior, pese a que el presupuesto en 2017 bajó. Aún así, la Secretaría de Salud gestionará para que al menos se mantenga la suma anterior. “A pesar de que bajó se les está reiterando los mismos 780 millones en deterioro de la Secretaría de Salud, porque el recurso que se va a los civiles no nos llega a la Secretaría de Salud”.

Argumentó que se debe considerar que si el presupuesto para salud baja, también debe bajar lo que se aporta por el concepto del Seguro Popular; y si sube, deberá subir. Por ello, aunque en este año bajó el presupuesto se intenta mantener el convenio igual que el año pasado.

