Recorte a partidos, para 2018: Aristóteles

Mientras la reforma electoral sigue atorada, el gobernador urgió a que se evite el Congreso federal y Jalisco sea ejemplo nacional

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- En medio de la polémica por la discusión de la reforma electoral, cuya aprobación fue postergada de nueva cuenta anoche en el Congreso de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval volvió a lanzar un llamado a los legisladores para que reduzcan el financiamiento público a los partidos políticos en la elección del próximo año.

Ayer trascendieron voces opositoras a la reforma del gobernador —encabezadas por el diputado federal emecista, Clemente Castañeda— argumentando que, para ser viable, debe pasar primero por el Congreso de la Unión; sin embargo, Aristóteles Sandoval defendió que el Artículo 116 de la Constitución federal, en su Fracción IV, faculta a los Estados a legislar en materia de financiamiento de los partidos y garantizar las prerrogativas, por lo que para evitar la ruta federal plantea financiar a los institutos políticos con un peso en años no electorales. Con eso se resuelve el problema, justifica.

“Mi postura es apoyar una propuesta innovadora, que le sirva a la gente, viable, de efecto inmediato y que no ponga en manos del ámbito federal algo que podemos resolver aquí en Jalisco. El debate es cuál de las propuestas garantiza que la reforma entre en vigor (en 2018) y no se aplace más”, señaló, tras subrayar que su propuesta tiene viabilidad jurídica y constitucional.

Por eso solicitó al Congreso de Jalisco encontrar una fórmula “inteligente” entre las propuestas del Ejecutivo y la de Pedro Kumamoto —que pretende que los partidos políticos reciban un financiamiento de acuerdo con el número de votos que obtengan en las elecciones—, pero enriqueciéndolas con las demás. “Lo mejor es que salga una propuesta seria, concisa y de efecto inmediato”.

Consignó que hasta ayer se avanzó en puntos importantes en la reforma electoral, aunque el tema del financiamiento sigue atorado en la discusión. Y se manifestó a favor de abrir un financiamiento privado, “que esté completamente fiscalizable, auditable y transparente”.

De aprobarse la reducción al financiamiento de los partidos, añadió que Jalisco será ejemplo nacional, “debemos de transitar en el país a la reducción… lo seguiré haciendo a nivel nacional en cualquier esquema con mis legisladores y con todos los actores políticos del país”.

De no aprobarse la reforma, lamentó que “sería un gran fracaso”, y no descartó vetarla si no se contempla la reducción a los partidos. “Si no resuelven ningún tipo de propuesta de reducción estaría utilizando mis facultades de veto… porque no va con la convicción ni con la propuesta que hicimos desde el Ejecutivo”.