Piden prórroga para discutir reforma electoral en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- A falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias, el Congreso de Jalisco solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) declarar el 14 de septiembre como fecha del inicio del proceso electoral 2017-2018, para tener así dos semanas más para destrabar los puntos que mantienen atorada la reforma electoral.

Sin consensuarlo con el resto de los coordinadores de las bancadas, el diputado Ismael del Toro Castro, en calidad de presidente de la Mesa Directiva, realizó este anuncio ayer a las 21:30 horas. “Es un tema de mi responsabilidad para efecto de que el día de mañana (hoy) que se reanude la sesión, el pretexto no sea que se venció el plazo”.

Comentó que el formalizar la fecha de arranque del proceso les permitirá abrir los espacios de diálogo, “nos encontramos a punto de sacar la reforma… que ha sido una exigencia y que ha estado debatiéndose más en los medios y no hemos podido regresar a la sesión del pleno que está abierta desde el martes pasado”.

Aunque los diputados habían comentado que se reanudaría la sesión por la tarde de ayer, finalmente no sucedió, pues seguían atorados en tres temas: la eliminación de financiamiento a partidos políticos, el porcentaje para que los diputados obtengan un diputado de representación proporcional y definir qué servidores públicos deberán solicitar licencia 90 días antes del día de la elección.

Por la mañana sesionó la Comisión de Asuntos Electorales, en donde se votó un dictamen similar al que se aprobó la noche del lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero con diferencias en los puntos que han generado polémica, como eliminar las prerrogativas a los partidos.

En Asuntos Electorales, donde los diputados se enfrascaron de nuevo en una serie de discusiones con alusiones personales, se autorizó eliminar los recursos a partidos en años no electorales y en años de campañas, con un transitorio para que éste aplique hasta que se realice una reforma federal en la materia.

El diputado independiente Pedro Kumamoto argumentó que, con esta medida, la reducción o eliminación de recursos a partidos podría quedar en una simulación, ya que los diputados federales demostraron en abril pasado que no tienen voluntad para reducir los recursos a partidos. Subrayó que Jalisco puede poner el ejemplo a nivel nacional para que la reducción de presupuesto a partidos sea una realidad.

Los diputados reanudarán la sesión hoy, previo a esto se votará un dictamen en las comisiones correspondientes.

En el ámbito federal, ayer el diputado federal Javier Antonio Neblina Vega señaló que la postura del PAN en la Cámara de Diputados es a favor de la reducción del financiamiento público a los partidos y consideró que Jalisco sí tiene la facultad de reducirles el presupuesto siempre que se trate de las prerrogativas locales, “sin necesidad de emprender una reforma federal”.



Por su parte, el legislador emecista Clemente Castañeda lanzó un llamado al gobernador Aristóteles Sandoval para que exija a los diputados y senadores priistas que liberen la iniciativa #NiUnPesoALosPartidos, presentada hace un año por Movimiento Ciudadano en el Cámara, donde actualmente se encuentra congelada. A diferencia del PAN, subrayó que la iniciativa que propone el gobernador requiere la aprobación a nivel federal para despejar cualquier duda sobre su legalidad o constitucionalidad.

“Como dice el gobernador: si se quiere, se puede. Le refrendamos este llamado para que, si no es en esta Comisión Permanente, si no es el día de hoy (ayer), pueda ser la próxima semana (que visite la Ciudad de México). No cesaremos en este planteamiento que le haría mucho bien a la vida pública del país, para que los partidos políticos le dejen de costar al erario público”.

CRECE DESCONFIANZA HACIA LOS PARTIDOS

El director de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, afirmó que la desconfianza de los jaliscienses hacia los partidos políticos aumentó en los últimos dos años.

Con base en los resultados de la encuesta que realizó este organismo el año pasado, que presentará la tarde de hoy, Chacón, sin entrar en detalles, aseguró que en el estudio los institutos políticos aparecen peor calificados que los medios de comunicación, policías, jueces, militares, escuelas públicas, gobiernos municipales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado, entre otros.

Explica que estos indicadores negativos se suman a una serie de elementos que tienen que ver con la calidad de la democracia y con la autoridad de los gobiernos. Detalla que de 2011 a 2014, el punto “no confío nada” pasó de 32% a 37 por ciento. En la actual evaluación ese indicador creció nuevamente.

En abril pasado, Chacón indicó que el lugar que ocupan los partidos en el imaginario tapatío obedece al poco interés que depositan en sus adeptos. Y sin atender al principal núcleo de la institución, el resto de la población simplemente es ignorado.

Desechan segunda vuelta

Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado desecharon la segunda vuelta electoral para la elección a gobernador en 2018, que permitiría que el próximo mandatario pueda gobernar sobre una amplia base de legitimidad y representatividad.

Un escenario donde los partidos están más desprestigiados que nunca y con la oferta de candidatos independientes y la fragmentación del voto, podría tener como consecuencia que el gobernador fuera electo con el apoyo histórico de sólo 25% del electorado, por lo que la segunda vuelta ayudaría a formar un Gobierno de mayoría con distintas fuerzas políticas.

Sin embargo, la Comisión descartó la segunda vuelta argumentando “la importancia de cuidar los recursos y patrimonio del Estado, partiendo de la premisa de que el costo de la elección del titular del Ejecutivo en el año 2012 fue de 801 millones 728 mil 183 pesos”.

Desde la Cámara de Diputados federal, la bancada panista señaló que descartar la segunda vuelta en Jalisco es un retroceso, pues se pudo sentar un precedente en las demás entidades federativas y en la elección presidencial. Asimismo, señala que los diputados locales hubiesen aprobado este mecanismo sin necesidad de una reforma federal, “no sería necesario para una elección local”, opinó el legislador Javier Antonio Neblina Vega. Recordó que el PAN presentó un paquete de reformas que impulsa la segunda vuelta para la elección del Presidente de la República, “se busca que tenga apoyo mayoritario de los ciudadanos y no como ha venido sucediendo en las últimas elecciones, en las que el ganador tiene un apoyo de 30%”.

En tanto, los diputados en Jalisco se conformaron con trabajar en la segunda vuelta hasta el año 2024.

Separaciones de cargos y plazos siguen pendientes

Los diputados también aprobaron en comisiones reformas a la Constitución del Estado y al Código Electoral que contemplan que, cuando se esté ocupando cualquier cargo de elección popular en la Entidad, si se tiene la intención de competir, el aspirante deberá separarse de su cargo 90 días previos a los comicios.

Reconocen que existen algunos supuestos en las listas de requisitos de elegibilidad para ocupar los cargos de diputado, gobernador y munícipes en los que se prevé que si se trata de una persona que esté ocupando determinados cargos públicos deban separarse con anticipación; sin embargo, se amplía la obligación de solicitar licencias cuando se esté ocupando cualquier cargo de elección popular. Entre los argumentos para ampliar la solicitud de licencia es que el servidor de elección popular lo es las 24 horas y los 7 días de la semana, “no puede decir que en la mañana atiende en horario de oficina los asuntos inherentes a su responsabilidad y que, por las tardes y fines de semana, es un ciudadano en campaña”, señala el dictamen avalado en Puntos Constitucionales.

Esa reforma también plantea que, con la separación del cargo, se evitará que los servidores públicos aprovechen con fines electorales los recursos públicos que disponen. Actualmente, los servidores de elección popular que solicitan licencia para contender a una diputación pueden regresar a su cargo un día después de la entrega de constancias de mayoría por parte de la autoridad correspondiente, pero otro de los dictámenes aprobados plantea que también puedan regresar a su cargo quienes hayan sido electos por la asignación de representación proporcional.

Hay otra propuesta para que sólo los alcaldes y síndicos soliciten licencia, así como los regidores en caso de que aspiren a ser alcaldes. Todas siguen en análisis.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Daños colaterales”

Jesús Ibarra (investigador del ITESO).

El coordinador de la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica del ITESO destaca que la discusión de la reforma electoral en Jalisco no ha tomado en cuenta las consecuencias que generará la reducción del financiamiento público y tampoco ha analizado cómo se va a regular el privado, de modo que no pase como en Estados Unidos, en donde el interés del capital define los resultados y la agenda política.

“No se está discutiendo cómo hacemos más fuerte el voto ciudadano… no se discute entonces que haya paridad horizontal, regidores electos, que se separen las boletas para que las electores votemos también por plurinominales en vez de que sea una prerrogativa de los partidos. No se está discutiendo la reelección”.

Resaltó que, de acuerdo con la Constitución y con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las propuestas para disminuir la entrega de recursos públicos son inviables en términos jurídicos.

“Una manera de hacerlos responsables y de rendir cuentas es precisamente el financiamiento público. Que hay que bajarlo, sí, pero eliminarlo tendría daños colaterales que no se están discutiendo, sobre todo sumado a que no tienen una propuesta de control de ese financiamiento privado”.

VOCES

“Estamos de acuerdo en que no se financie a los partidos políticos. Es importante bajar el gasto. Hay que ser conscientes de que si bien hay partidos que necesitan del financiamiento público, hay otros que se han convertido en negocios familiares. Mantienen su 2% o 3% para seguir activos como partidos y tener financiamiento público, pero no proponen nada. Y aquí tenemos muchas necesidades de salud, educación e infraestructura”.

Daniel Curiel, titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

“Durante los últimos años se ha incrementado el debate público en el tema de reducir el financiamiento a los partidos políticos y éste se debe a que hay una crisis de representatividad y creciente desconfianza de la sociedad.

Nosotros estamos a favor de que se disminuya el financiamiento. Sin embargo, es importante que se impulse a nivel federal; de lo contrario, se va a quedar en una discusión local que no trascenderá”.

Mauro Garza, presidente de la Coparmex en Jalisco.

