Rizo acusa uso de consejos como plataforma política en Zapopan

ZAPOPAN, JALISCO (30/MAY/2017).- Este martes el pleno de Zapopan rechazó con once votos en contra, ocho a favor y dos abstenciones, el punto de acuerdo presentado por la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para anular la convocatoria emitida para la conformación de Consejos Sociales.

El regidor del PRI, Salvador Rizo, dijo luego de la suspensión de la sesión -que se reanudará cuando se apruebe la reforma electoral en el Congreso-que está prevaleciendo la opacidad y falta de determinación para que ciudadanos participen en los esquemas de fiscalización y rendición de cuentas del propio municipio.

"El consejo ciudadano de control salió de una convocatoria que por demás es ilegal y que quien va a determinar los que queden es la propia contralora, por eso señalamos que no solamente es un problema de legalidad, sino de autonomía", afirmó.

Rizo acusó que la convocatoria era amañada además de ilegal, ya que no se publicó ni se le dio publicidad en la gaceta municipal o en los periódicos. "Fue aquí en los estrados, pues nomás los amigos del gobierno que vienen a circular por los pasillos son los que se enteran de que había una convocatoria para conformar el consejo ciudadano de control. Y lo digo con toda claridad, es una estructura para el partido Movimiento Ciudadano, operada desde las áreas del gobierno municipal".

El regidor recordó que existe una suspensión promovida por un ciudadano para los miembros de 30 colonias que recientemente tomaron protesta. "La suspensión dice que no podrá darse reconocimiento y valor a dichos ciudadanos electos porque hay procesos que no fueron tomados en cuenta, y lo que reaccionó es el gobierno municipal es en emitir una nueva convocatoria donde ya se publica en la gaceta, pero donde no se define la agenda por colonia, es para los nuevos porque saben que la pasada trae errores".

