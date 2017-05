Se debe reducir financiamiento a partidos: Kumamoto

El diputado independiente asegura que es necesario que el Estado ponga el ejemplo en la reducción de recursos con la reforma electoral

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- Debido a que en Asuntos Electorales, los diputados aprobaron eliminar el financiamiento a partidos políticos en el estado, pero dejar pendiente su aplicación en tanto no se realice una reforma federal, el diputado independiente Pedro Kumamoto destacó que es necesario que Jalisco ponga el ejemplo en la reducción de recursos con la reforma electoral local que está por aprobarse.

"Primero quitemos los recursos (en Jalisco), porque lo que podría pasar, es que se dé una simulación de: 'Ven, sí quisimos, pero no nos dejaron allá en Ciudad de México (...). Primero aquí y luego busquemos ir a México (al Congreso de la Unión)".

El legislador subrayó que en la sesión plenaria que está pendiente de reanudarse para votar la reforma electoral local, dará la batalla para que se apruebe #SinVotoNoHayDinero, lo que permitiría reducir los recursos de los partidos en más de 60 por ciento en años electorales, y que se apruebe cero pesos en años no electorales.

"Y vamos a dar la batalla en el pleno, para que quienes se han pronunciado a favor en redes sociales, tanto en Movimiento Ciudadano como en el PRI, puedan ser congruentes con la palabra que se han empeñado con quienes buscan una reducción real al financiamiento a los partidos".

El diputado comentó que ve nula voluntad política para alcanzar los acuerdos que permitan quitar recursos a partidos.

Sin embargo, agregó que si existe consenso sobre la otra alternativa para eliminar recursos a partidos, pero que se quedaría en espera de una reforma federal, también apoyaría.

"Lo que quiero que vean de nuestra parte, es que no vamos a regatear el apoyo a la eliminación de los privilegios para la clase dirigente de los partidos políticos, no va a haber ni un solo voto en contra de mi parte para quitar recursos a los partidos políticos, pero yo creo que sí podemos desde aquí de Jalisco, dar una señal y ya quitar financiamiento, es prioritario hacerlo y no esperarnos (a una reforma federal)".

Recordó que él ya vivió la falta de compromisos de los diputados federales para reducir el financiamiento. El mes pasado se señaló a los diputados priistas de congelar las iniciativas en la materia en Puntos Constitucionales.

En las sesiones de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales, desarrolladas ayer y hoy, los diputados se enfrascaron en discusiones sobre el financiamiento, que posteriormente derivaron en alusiones personales.

SABER MÁS

La sesión del pleno para votar la reforma electoral continúa en receso desde hace una semana.

El eliminar o quitar financiamiento a partidos mantiene atoradas las negociaciones.

El gobernador propuso eliminar el financiamiento a partidos en año no electoral y reducir el presupuesto en año electoral.

La semana pasada se creó un bloque opositor en contra de esta propuesta conformado por MC, Nueva Alianza, PRD y Partido Verde. Señalaban que era inconstitucional la iniciativa del gobernador para eliminar el financiamiento y que los partidos no podían invernar en años no electorales a falta de recursos.

El jueves el gobernador propuso fusionar su propuesta y la de Kumamoto para eliminar el financiamiento en años no electorales y aplicar #SinVotoNoHayDinero en año electoral. Esta última permite reducir el presupuesto en más de 60 por ciento.

MC había presentado iniciativa para cambiar la fórmula actual y reducir en más de la mitad el financiamiento a partidos. Ayer realizó una nueva propuesta para eliminar el financiamiento en año no electoral y electoral.

Integrantes del partido naranja retaron al gobernador a acudir al Congreso de la Unión para que esta propuesta de ni un peso a partidos sea votada y eliminar así el financiamiento local.

El Partido Verde también solicitó al gobernador hacer un llamado a legisladores federales priistas y sumar a los del Verde para aprobar la eliminación de financiamiento en el Congreso de la Unión.

Ayer, Puntos Constitucionales, presidida y conformada en su mayoría por priistas, aprobó la propuesta del gobernador.

Hoy en Asuntos Electorales, presidida por el Verde, votó eliminar el financiamiento a partidos, pero quedaría pendiente su aplicación hasta que se realice una reforma federal.

