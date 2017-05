Ni un sólo peso a partidos políticos: Pablo Lemus

El alcalde de Zapopan califica como ‘aberración’ la excusa de que esto abriría la posibilidad de que se usara dinero ilícito en las campañas

ZAPOPAN, JALISCO (30/MAY/2017).- El alcalde zapopano, Pablo Lemus Navarro, se sumó a la postura de Movimiento Ciudadano de que no exista financiamiento público para partidos políticos, además calificó de una "aberración" la excusa de que eso abriría la posibilidad de que se usara dinero ilícito en las campañas.

"Ni un solo peso a los partidos políticos, ni en tiempos electorales ni no electorales, y no solamente de los recursos estatales, hablo también de que esta reforma se debe trasladar a nivel federal, la responsabilidad de mantener a los partidos políticos es directa y exclusiva de sus militantes, no tiene por qué ser de la ciudadanía", aseguró el alcalde.

El alcalde dijo que es tarea del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) auditar recursos públicos y también los privados. "Es decir cero pesos para partidos es lo que tiene que ocurrir".

Lemus Navarro adelantó que la sesión de hoy quedará abierta con el objetivo de esperar a lo que se determine en el Congreso del Estado acerca de la reforma electoral. "Para que inmediatamente cuando sea aprobada nosotros podamos reanudar la sesión, ya sea hoy en la noche, mañana, todo depende de los tiempos y nosotros a su vez aprobar la reforma".

Hasta el momento en la sesión se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento de cementerios y se rechazó con ocho votos a favor, once en contra y dos abstenciones, el punto de acuerdo presentado por la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para anular la convocatoria emitida por la conformación de los Consejos Sociales.

El regidor Salvador Rizo, consideró que la propuesta del PRI busca darle poder a la ciudadanía. "Es darle autonomía al consejo ciudadano de control, emitamos una nueva convocatoria, no solamente es un tema de legalidad, sino de fondo".

También se espera que el doctor Salvador García Uvence, nuevo director del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, rinda protesta ante el pleno.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ