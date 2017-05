Avanza en comisión la reforma electoral

Eliminan el financiamiento en años no electorales y no toman en cuenta propuesta de Kumamoto

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- A pesar de que no se lograron los acuerdos, el paquete de la reforma político electoral se aprobó en sesión extraordinaria en la comisión de Puntos Constitucionales, en la que se elimina el financiamiento a partidos políticos en años no electorales, pero se deja recursos para los años de campañas.

La reforma pasó con ocho votos a favor: siete del tricolor y uno de los panistas, tanto en lo general como en lo particular. Los otros cuatro fueron abstenciones y votos en contra, de los diputados de Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza y Partido de la Revolución Democrática.

Se aprobó la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval, para dejar en cero pesos el financiamiento en años no electorales, y modificar la fórmula a través de la cual se entrega presupuesto en años electorales: 35% de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) multiplicado por el padrón electoral durante elección de gobernador y de 20% en elecciones intermedias para munícipes y diputados. Actualmente es de 65% de la UMA.

Los priistas ignoraron la última propuesta del Ejecutivo, para que se contemplara #SinVotoNoHayDinero en años de campañas, que reduciría el presupuesto en más de la mitad.

Además, se aprobó 10% de financiamiento privado en año electoral y 2% en año no electoral.

Se elimina un diputado plurinominal (de 39 legisladores quedaría en 38); se cambia la fórmula para las regidurías, se aprueba paridad horizontal en candidaturas a alcaldías para que 50% de los candidatos sean mujeres y se mantienen los diputados de repechaje (los segundos mejores perdedores).

Los recursos a partidos fue uno de los principales señalamientos, ya que MC solicita que se elimine el financiamiento también en años electorales, y el Partido Verde hizo un llamado para que en conjunto con el gobernador se defienda la propuesta de cero presupuesto a nivel federal.

Este día se reanudará la sesión que se encuentra en receso desde el martes pasado. Ayer se dijo que se aprobaría la reforma, pero el tema se mantuvo en discusiones.

Lo mejor, reducir prerrogativas

Es preferible apostar a la racionalización del financiamiento público a partidos, a eliminarlo por completo, advierte el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al hacer referencia a la reforma político-electoral en el Estado.

Dijo que al eliminar este subsidio a los partidos políticos, se corre el riesgo de que entre dinero privado de otras fuentes, además de que no se garantiza la transparencia del uso de los recursos.

“El financiamiento público es un financiamiento pertinente, y hay que mantener, incluso su permanencia, frente al financiamiento privado, porque esto garantiza mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, al menos en su mayor parte, porque son recursos que les dan los órganos electorales a los partidos”.

Al otorgar recursos establecidos a los partidos, se garantiza una mayor equidad en las condiciones de la competencia, además de que los partidos son autónomos, sin ceder a cuestiones de intereses de financiadores privados.

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, promovió una reforma en materia electoral a fin de que se elimine el financiamiento de los partidos políticos en años no electorales.

Córdova Vianello se dijo respetuoso de las decisiones de los poderes y apoya que haya debate en el tema, como una herramienta democrática.

“Hay que racionalizar el costo de la política, mi punto de vista es que sí; cuánto hay que reducir esos montos, yo lo que digo es que hay que tener cuidado, porque reducir el financiamiento a los partidos no necesariamente se traduce en reducir sus necesidades de gasto, y lo que hay que cuidar es que los partidos no se vean obligados a buscar dinero donde no queremos”.